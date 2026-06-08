Xabi Alonso và kế hoạch đại tu Chelsea: Sơ đồ 3-4-2-1 và cuộc thanh lọc lực lượng Chiến lược gia người Tây Ban Nha ưu tiên tích hợp tài năng từ Strasbourg, tái ngộ dàn học trò cũ tại Leverkusen và sẵn sàng chia tay những ngôi sao lớn để định hình lại The Blues.

Dù phải đến ngày 1/7/2026 mới chính thức tiếp quản công việc tại Stamford Bridge, Xabi Alonso đã sớm bắt tay vào việc định hình lại Chelsea. Chiến lược gia người Tây Ban Nha tiếp quản chiếc ghế nóng sau triều đại ngắn ngủi và đầy biến động của Liam Rosenior, với nhiệm vụ tối thượng là mang lại sự ổn định cho một tập thể đã tiêu tốn tới 1,7 tỷ euro kể từ khi Todd Boehly và tập đoàn Clearlake nắm quyền.

Alonso sẽ muốn xây dựng lại đội hình Chelsea.

Tận dụng nguồn lực từ hệ sinh thái Strasbourg

Khác với xu hướng mua sắm ồ ạt trong quá khứ, Alonso ưu tiên tích hợp các tài năng trở về từ các hợp đồng cho mượn. Đáng chú ý nhất là bộ đôi Valentin Barco và Mike Penders từ câu lạc bộ chị em Strasbourg. Barco, với khả năng thi đấu đa năng ở vị trí hậu vệ trái lẫn tiền vệ trung tâm, được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều phương án chiến thuật linh hoạt. Trong khi đó, thủ thành Penders sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh sòng phẳng cho suất bắt chính trong khung gỗ.

Bên cạnh đó, Geovany Quenda – bản hợp đồng trị giá 50,7 triệu euro từ Sporting CP – sẽ hội quân sau kỳ World Cup. Sự trở lại của những cái tên như Nicolas Jackson, Tyrique George và Axel Disasi từ Bayern Munich hay West Ham khiến đội hình Chelsea một lần nữa rơi vào tình trạng phình to. Điều này buộc Alonso và bộ sậu 5 giám đốc thể thao phải làm việc hết công suất để thanh lý những nhân sự không nằm trong kế hoạch.

Ba mục tiêu ưu tiên và cuộc thanh trừng bắt buộc

Alonso đã khoanh vùng ba vị trí cần nâng cấp trọng yếu: một trung vệ, một tiền vệ trung tâm và một cầu thủ chạy cánh trái. Edmond Tapsoba và Exequiel Palacios – những học trò cũ từng cùng ông lên ngôi tại Leverkusen – đang đứng đầu danh sách chuyển nhượng. Ngoài ra, Morgan Rogers của Aston Villa cũng là mục tiêu hàng đầu nhờ mối quan hệ mật thiết với Giám đốc tuyển dụng Joe Shields.

Để có ngân sách mua sắm và tuân thủ các quy định khắt khe của UEFA về tài chính, Chelsea sẵn sàng bán đi những ngôi sao đình đám. Enzo Fernandez, Pedro Neto, Alejandro Garnacho hay Marc Cucurella hoàn toàn có thể phải ra đi nếu nhận được đề nghị hợp lý. Nếu Garnacho rời đội, Alonso sẽ dồn toàn lực chiêu mộ Kenan Yildiz từ Juventus để hoàn thiện mảnh ghép cho sơ đồ ưa thích.

Garnacho có thể ra đi.

Lợi thế từ hệ thống chiến thuật 3-4-2-1

Một chi tiết quan trọng là Alonso sẽ có cơ hội làm việc sớm với các trụ cột như Cole Palmer, Trevoh Chalobah hay Joao Pedro trong chuyến du đấu tiền mùa giải do họ không tham dự World Cup. Quãng thời gian này đóng vai trò then chốt để ông nhào nặn hệ thống 3-4-2-1, nơi Reece James và Jorrel Hato có thể thăng hoa trong vai trò hậu vệ cánh, còn Palmer và Estevao được tự do sáng tạo ở khu vực trung lộ.

Việc không phải chinh chiến tại đấu trường châu Âu mùa tới có thể là một lợi thế ẩn giấu, giúp Alonso tập trung hoàn toàn vào Ngoại hạng Anh. Kịch bản này gợi nhớ đến cách Antonio Conte từng đưa Chelsea từ vị trí thứ 10 lên ngôi vương vào mùa giải 2016/17 khi không phải phân phối sức lực cho nhiều mặt trận.