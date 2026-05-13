Xabi Alonso và ngã rẽ sự nghiệp: Dự án Chelsea hay giấc mơ Liverpool? Sau thành công lịch sử cùng Leverkusen, Xabi Alonso đứng trước quyết định định đoạt tương lai giữa việc tái thiết Chelsea hoặc kiên nhẫn chờ cơ hội tại Anfield.

Xabi Alonso đang trở thành tâm điểm của thị trường chuyển nhượng huấn luyện viên khi đồng thời lọt vào tầm ngắm của hai "ông lớn" Ngoại hạng Anh là Chelsea và Liverpool. Với bản lý lịch ấn tượng tại Bayer Leverkusen, chiến lược gia người Tây Ban Nha phải cân nhắc giữa một cơ hội làm việc ngay lập tức tại London và giấc mơ dẫn dắt đội bóng cũ tại Anfield.

Alonso sẽ ngồi ghế nóng Chelsea hay Liverpool?

Tham vọng tái thiết của Chelsea tại Stamford Bridge

Chelsea đang ráo riết tìm kiếm vị thuyền trưởng chính thức thứ sáu kể từ khi tập đoàn BlueCo tiếp quản câu lạc bộ vào tháng 5/2022. Sau khi quyết định chia tay HLV Liam Rosenior, ban lãnh đạo đội bóng thành London đang vô cùng thận trọng trong việc lựa chọn người kế nhiệm nhằm tránh lặp lại những sai lầm trong quá khứ.

Dựa trên các tiêu chí về kinh nghiệm và bản lĩnh ở đẳng cấp cao nhất, Xabi Alonso đã nổi lên như ứng viên sáng giá nhất. Theo ký giả uy tín David Ornstein, chiến lược gia người Tây Ban Nha hiện đang mở lòng với khả năng tiếp quản Chelsea, với điều kiện các dự án phát triển của câu lạc bộ phải thực sự phù hợp với triết lý của ông.

Alonso là ứng cử viên nặng ký cho Chelsea.

Dù đã chuẩn bị sẵn các phương án dự phòng như Andoni Iraola (Bournemouth) hay Marco Silva (Fulham), Chelsea vẫn coi Alonso là ưu tiên số một. Khả năng quản trị nhân sự và tư duy chiến thuật hiện đại của ông được kỳ vọng sẽ vực dậy một tập thể đắt giá nhưng đang thiếu sự ổn định.

Áp lực đè nặng lên Arne Slot và bài toán tại Anfield

Mặc dù bến đỗ trong mơ của Alonso được cho là Liverpool, nhưng thực tế tại Anfield đang rất phức tạp. Niềm tin của giới chủ Fenway Sports Group (FSG) vẫn đang được đặt vào Arne Slot, bất chấp những dấu hiệu sa sút của đội bóng trong mùa giải thứ hai dưới sự dẫn dắt của vị chiến lược gia người Hà Lan.

Slot gây thất vọng ở năm thứ 2 dẫn dắt Liverpool.

Người hâm mộ Liverpool bắt đầu bày tỏ sự thất vọng sau những kết quả mờ nhạt gần đây. Đỉnh điểm là những tiếng la ó vang dội tại Anfield trong trận đấu với Chelsea khi Slot đưa ra các quyết định thay người gây tranh cãi. Sự sụt giảm phong độ của toàn đội đang đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng duy trì sức cạnh tranh của Liverpool trong dài hạn.

Lời cảnh báo về sự lựa chọn mang tính đánh đổi

Phân tích về tình thế tiến thoái lưỡng nan này, cựu danh thủ Jamie Carragher nhận định trên Sky Sports rằng nếu Alonso chọn Chelsea, đó có thể là rào cản ngăn ông trở lại Liverpool trong tương lai. "Tôi luôn tin Xabi sẽ dẫn dắt Liverpool, nhưng quản lý một đối thủ trực tiếp như Chelsea sẽ khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn rất nhiều", Carragher chia sẻ.

Carragher cũng chỉ ra nỗi lo về "hội chứng Erik ten Hag" đang hiện hữu tại Anfield – tình trạng một HLV giữ được ghế nhờ thành tích trong quá khứ dù đội bóng đang có dấu hiệu chạm đáy về phong độ. Theo ông, việc Alonso đàm phán với Chelsea là minh chứng cho thấy Liverpool chưa sẵn sàng thay đổi nhân sự trên băng ghế chỉ đạo vào lúc này.

Với hành trình kỳ diệu cùng Bayer Leverkusen, bao gồm cú đúp danh hiệu Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức với thành tích bất bại, Xabi Alonso nắm giữ lợi thế lớn trên bàn đàm phán. Dù chọn thử thách tái thiết Chelsea hay kiên nhẫn chờ đợi "di sản" tại Liverpool, sự hiện diện của ông chắc chắn sẽ định hình lại cục diện bóng đá Anh trong thời gian tới.