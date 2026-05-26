Xabi Alonso và sứ mệnh giải cứu Chelsea khỏi cuộc khủng hoảng 1,7 tỷ euro Tiếp quản mớ hỗn độn tại Stamford Bridge sau mùa giải 2025/26 thảm họa, HLV Xabi Alonso đối mặt thử thách tái thiết đội hình và thắt chặt kỷ luật phòng thay đồ.

Xabi Alonso chính thức bước vào "tâm bão" tại Chelsea sau khi từ chối cơ hội kế nhiệm Arne Slot tại Liverpool. Chiến lược gia người Tây Ban Nha trở thành nhà quản lý đầu tiên được trao quyền lực toàn diện tại Stamford Bridge kể từ thời Jose Mourinho năm 2013. Tuy nhiên, đằng sau sự kỳ vọng là một thực tại khốc liệt đang chờ đợi cựu HLV Real Madrid.

Alonso đối mặt với áp lực khổng lồ.

Sự sụp đổ của một đế chế đắt giá

Thất bại 1-2 trước Sunderland vừa qua đã đóng sập cánh cửa dự cúp châu Âu của Chelsea, chốt hạ vị trí thứ 10 đầy thất vọng tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26. Đây là lần thứ hai trong vòng bốn năm dưới triều đại BlueCo, đội bóng Tây London vắng bóng ở sân chơi châu lục. Đáng chú ý, con số 1,7 tỷ euro ném vào thị trường chuyển nhượng chỉ đổi lại các vị trí thứ 12, 6, 4 và 10 qua các mùa giải – một minh chứng cho chiến lược mua sắm thiếu hiệu quả.

Sự sa sút này không chỉ đến từ chất lượng nhân sự mà còn từ những quyết định thượng tầng sai lầm. Việc bổ nhiệm Liam Rosenior hồi tháng Một đã đẩy câu lạc bộ chạm đáy. Từ vị thế chỉ cần 6 điểm trong 9 vòng cuối để lọt vào top 7, Chelsea chỉ giành được vỏn vẹn 4 điểm với 7 thất bại cay đắng dưới thời Rosenior.

Nguy cơ tháo chạy hàng loạt tại Stamford Bridge

Xabi Alonso được giới chủ trao quyền trực tiếp can thiệp vào công tác chuyển nhượng, nhưng bài toán giữ chân trụ cột mới là ưu tiên cấp bách. Hàng loạt ngôi sao sáng giá nhất đang rục rịch tìm đường rời đi. Enzo Fernandez được cho là đang nằm trong tầm ngắm của Real Madrid và Manchester City. Marc Cucurella cân nhắc trở lại Tây Ban Nha, trong khi những hạt nhân quan trọng như Cole Palmer và Joao Pedro đều bày tỏ sự không hạnh phúc.

Khối lượng công việc khổng lồ đang chờ đợi Alonso.

Vấn đề kỷ luật và lỗ hổng hệ thống

Bên cạnh nhân sự, Alonso phải đối mặt với một phòng thay đồ thiếu bản lĩnh và vô kỷ luật. Chelsea dẫn đầu Ngoại hạng Anh mùa này với 8 thẻ đỏ, cao gấp đôi mức trung bình của giải đấu. Chiếc thẻ đỏ của Wesley Fofana trong trận gặp Sunderland là giọt nước tràn ly, cho thấy sự non nớt của một tập thể thường xuyên mất kiểm soát mỗi khi bị dẫn bàn.

Hệ thống phòng ngự cũng là cơn ác mộng mà Alonso cần sớm tìm lời giải. Sự sa sút của Malo Gusto cùng phong độ bất ổn của thủ môn đã khiến The Blues nhiều lần rơi vào tình cảnh báo động. Việc tìm kiếm một trung vệ đẳng cấp để đá cặp cùng Levi Colwill sẽ là nhiệm vụ bắt buộc trong kỳ chuyển nhượng tới nếu Alonso muốn tái thiết hàng thủ vốn đã thủng lưới quá nhiều trước những đối thủ dưới cơ.

Có thể thấy, hành trình của Xabi Alonso tại Chelsea không chỉ là câu chuyện về chiến thuật, mà là cuộc đại tu toàn diện một bộ máy rệu rã. Áp lực ngàn cân đang đè nặng lên vai chiến lược gia trẻ tuổi ngay từ vạch xuất phát.