Xabi Alonso xóa bỏ quy tắc U25: Chelsea chiêu mộ Welbeck, chấm dứt chuỗi 123 trận kỷ lục Chấp nhận từ bỏ chính sách chỉ mua cầu thủ trẻ dưới thời BlueCo, Chelsea chiêu mộ tiền đạo 35 tuổi Danny Welbeck nhằm bổ sung bản lĩnh cho đội hình vừa trải qua mùa giải bế tắc.

Thương vụ chiêu mộ Danny Welbeck với giá 5 triệu bảng từ Brighton không đơn thuần là một bản hợp đồng bổ sung nhân sự giá rẻ. Đây là điểm mốc đánh dấu sự thay đổi lớn về chiến lược tại Stamford Bridge, khi Chelsea chuẩn bị chấm dứt chuỗi 123 trận liên tiếp không sử dụng bất kỳ cầu thủ nào trên 30 tuổi kể từ sau lần ra sân cuối cùng của Thiago Silva vào tháng 5/2024.

Welbeck đã chính thức gia nhập Chelsea. (Ảnh: Getty Images)

Cái giá phải trả cho mô hình U25

Dưới sự điều hành của tập đoàn BlueCo trong 4 năm qua, Chelsea từng kiên định với chính sách chỉ chiêu mộ các tài năng trẻ dưới 25 tuổi. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho sự thiếu hụt kinh nghiệm là rất lớn khi The Blues thi đấu kém ổn định và cán đích ở vị trí thứ 10 mùa giải vừa qua.

Các con số thống kê đã phơi bày điểm yếu về mặt kỷ luật lẫn tâm lý thi đấu. Đội bóng London phải nhận tới 294 thẻ vàng và 14 thẻ đỏ trên mọi đấu trường — những con số cao kỷ lục tại giải đấu. Đáng lo ngại hơn, Chelsea đã để rơi tới 19 điểm từ các thế trận dẫn trước, minh chứng cho sự thiếu bản lĩnh trong việc kiểm soát trận đấu ở những thời điểm quyết định.

Liều thuốc kinh nghiệm cho hàng công trẻ trung

Bên cạnh Welbeck, HLV Xabi Alonso còn thúc đẩy đàm phán với Jordan Henderson (36 tuổi) nhằm hoàn thiện trục xương sống kinh nghiệm. Ông chủ Behdad Eghbali từng thừa nhận đội bóng cần học hỏi từ sai lầm quá khứ và phải bổ sung các ngôi sao đã thành danh để tìm kiếm chiến thắng thay vì chỉ chờ đợi tương lai.

Sự chênh lệch về mặt trải nghiệm giữa Welbeck và các đồng đội mới là cực kỳ rõ ràng. Nếu không tính tiền đạo 35 tuổi này, hàng tấn công Chelsea có độ tuổi trung bình chỉ 23 với tổng cộng 269 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, một mình Welbeck đã sở hữu 400 trận đấu và 90 bàn thắng tại đấu trường cao nhất xứ sở sương mù.

Welbeck có thể sẽ xếp sau Joao Pedro trên hàng công. (Ảnh: BeINSport)

Sự xoay trục chiến lược của Xabi Alonso

Vừa trải qua mùa giải bùng nổ nhất sự nghiệp với 13 bàn thắng cho Brighton, Welbeck nhiều khả năng sẽ đóng vai trò phương án xoay tua phía sau Joao Pedro. Dù vậy, giá trị lớn nhất của anh nằm ở năng lực dẫn dắt và duy trì tính kỷ luật trong phòng thay đồ.

Đánh giá về nước đi này, cựu danh thủ Gary Neville cho rằng việc xây dựng bộ khung gồm các nhân tố từng vô địch Premier League như Welbeck hay Henderson là điều bắt buộc đối với một đội bóng lớn. Họ sẽ là điểm tựa giúp các cầu thủ trẻ phát triển đúng hướng.

Chelsea vẫn tiếp tục đầu tư cho tương lai bằng các hợp đồng đắt giá như Morgan Rogers (117 triệu bảng) hay Maxence Lacroix (52 triệu bảng). Tuy nhiên, việc bổ sung dàn lão tướng dạn dạn kinh nghiệm cho thấy bước xoay trục chiến lược rõ ràng của HLV Xabi Alonso, nhằm tạo dựng sự cân bằng và đưa The Blues trở lại vị thế cạnh tranh danh hiệu ở mùa giải 2026/27.