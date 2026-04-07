Xác định 16 đội vào vòng 1/8 World Cup 2026: Rực lửa đại chiến Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha Sau loạt trận vòng 1/16 đầy kịch tính, World Cup 2026 đã xác định đủ 16 anh hào đi tiếp. Tâm điểm vòng 1/8 là cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Hành trình tại World Cup 2026 đã chính thức bước sang một chương mới đầy khốc liệt. Sau khi tiếng còi mãn cuộc của loạt trận vòng 1/16 vang lên, chân dung 16 đội tuyển xuất sắc nhất đã lộ diện. Những cái tên cuối cùng giành tấm vé quý giá bao gồm Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ, Ai Cập, Argentina và Colombia, hứa hẹn tạo nên một vòng knock-out bùng nổ cảm xúc.

Cập nhật danh sách 16 đội mạnh nhất World Cup 2026 vào vòng 1/8 mới nhất

Sự thống trị của các ông lớn và những cuộc rượt đuổi nghẹt thở

Trong loạt trận diễn ra vào ngày 3/7, Tây Ban Nha một lần nữa khẳng định vị thế ứng cử viên vô địch bằng chiến thắng áp đảo 3-0 trước Áo. Lối chơi kiểm soát bóng trứ danh của "La Roja" không chỉ bóp nghẹt đối thủ mà còn giúp họ tiến vào vòng 1/8 với một tâm thế tự tin cao độ. Đối thủ tiếp theo của họ không ai khác chính là người hàng xóm đầy duyên nợ: Bồ Đào Nha.

Về phía Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo và các đồng đội đã phải trải qua những phút giây căng thẳng trước Croatia. Dù vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ đại diện vùng Balkan, bản lĩnh của những ngôi sao đã giúp đội bóng áo bã trầu giành chiến thắng sát nút 2-1, qua đó thiết lập nên trận "derby Iberia" rực lửa tại vòng kế tiếp.

Đáng chú ý không kém là màn trình diễn của Argentina. Nhà đương kim vô địch đã có một trận đấu "thót tim" trước Cape Verde. Tỷ số 3-2 nghiêng về phía đại diện Nam Mỹ phản ánh đúng sự kịch tính và những lỗ hổng nơi hàng thủ mà Lionel Scaloni cần sớm khắc phục nếu muốn đi sâu hơn tại giải đấu năm nay.

Bản lĩnh trên chấm luân lưu và những tấm vé cuối cùng

Ngày thi đấu 4/7 chứng kiến sự lỳ lợm của Ai Cập. Sau 120 phút hòa 1-1 đầy cam go với Australia, đội bóng xứ sở Kim tự tháp đã thể hiện sự chính xác tuyệt đối trên chấm 11m để giành chiến thắng 4-2. Trong khi đó, Thụy Sĩ tiếp tục cho thấy mình là một "khối bê tông" khó phá vỡ khi đánh bại Algeria 2-0 bằng lối chơi khoa học và kỷ luật.

Tấm vé cuối cùng thuộc về Colombia sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Ghana. Dù chỉ là một pha lập công duy nhất, nhưng nó đủ để giúp đại diện Nam Mỹ hoàn tất danh sách 16 đội mạnh nhất, chuẩn bị cho những cuộc đối đầu sinh tử sắp tới.

Chi tiết kết quả loạt trận vòng 1/16

Tây Ban Nha 3-0 Áo

3-0 Áo Bồ Đào Nha 2-1 Croatia

2-1 Croatia Thụy Sĩ 2-0 Algeria

2-0 Algeria Ai Cập 1-1 Australia (Pen: 4-2)

1-1 Australia (Pen: 4-2) Argentina 3-2 Cape Verde

3-2 Cape Verde Colombia 1-0 Ghana

1-0 Ghana Canada 1-0 Nam Phi

1-0 Nam Phi Brazil 2-1 Nhật Bản

2-1 Nhật Bản Paraguay 1-1 Đức (Pen: 4-3)

1-1 Đức (Pen: 4-3) Ma rốc 1-1 Hà Lan (Pen: 3-2)

1-1 Hà Lan (Pen: 3-2) Na Uy 2-1 Bờ Biển Ngà

2-1 Bờ Biển Ngà Pháp 3-0 Thụy Điển

3-0 Thụy Điển Mexico 2-0 Ecuador

2-0 Ecuador Anh 2-1 CHDC Congo

2-1 CHDC Congo Bỉ 3-2 Senegal

3-2 Senegal Mỹ 2-0 Bosnia & Herzegovina

Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2026

Vòng 1/8 sẽ bắt đầu khởi tranh từ ngày 5/7 với những cặp đấu hứa hẹn vô cùng hấp dẫn. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể theo dõi trực tiếp các trận đấu này trên hệ thống các kênh VTV3, VTV6 và VTV9.

Giờ Ngày Trận đấu Trực tiếp 00h00 05/07 Canada vs Ma rốc VTV3, VTV6, VTV9 04h00 05/07 Paraguay vs Pháp VTV3, VTV6, VTV9 03h00 06/07 Brazil vs Na Uy VTV3, VTV6, VTV9 07h00 06/07 Mexico vs Anh VTV3, VTV6, VTV9 02h00 07/07 Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha VTV3, VTV6, VTV9 07h00 07/07 Mỹ vs Bỉ VTV3, VTV6, VTV9 23h00 07/07 Argentina vs Ai Cập VTV3, VTV6, VTV9 03h00 08/07 Thụy Sĩ vs Colombia VTV3, VTV6, VTV9

Tâm điểm của vòng đấu này chắc chắn là màn so tài giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha vào lúc 02h00 ngày 7/7. Đây không chỉ là cuộc chiến của những ngôi sao hàng đầu thế giới mà còn là bài kiểm tra thực sự cho tham vọng xưng vương của cả hai. Bên cạnh đó, các cuộc đối đầu như Mexico gặp Anh hay Brazil chạm trán Na Uy cũng mang đến sức hút cực lớn, nơi mà bất kỳ sai lầm nào cũng sẽ phải trả giá bằng cả giải đấu.