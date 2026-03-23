Xác định 4 đội vào bán kết Cúp Quốc gia 2025/26: Chờ đợi đại chiến Nam Định - Công an TP.HCM Thép Xanh Nam Định, Công an TP.HCM, Ninh Bình FC và Thể Công Viettel ghi tên mình vào bán kết Cúp Quốc gia 2025/26 sau loạt trận tứ kết đầy kịch tính và nhọc nhằn.

Vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2025/26 đã chính thức khép lại, xác định được 4 đại diện xuất sắc nhất bước vào vòng đấu loại trực tiếp cuối cùng: Thép Xanh Nam Định, Công an TP.HCM, Ninh Bình FC và Thể Công Viettel. Dù được đánh giá là những đội bóng "cửa trên", các đại gia V.League đã phải trải qua những trận cầu nghẹt thở để bảo toàn tấm vé đi tiếp trước sự vươn lên mạnh mẽ của các đối thủ.

Sự vất vả của các ứng cử viên vô địch

Dấu ấn rõ nét nhất của loạt trận tứ kết vừa qua chính là sự thu hẹp khoảng cách về trình độ chuyên môn giữa các câu lạc bộ. Trên sân Thống Nhất, CLB Công an TP.HCM của HLV Lê Huỳnh Đức đã phải rất vất vả mới có thể khuất phục được Đồng Nai FC với tỷ số tối thiểu 1-0. Bàn thắng duy nhất đến từ chấm phạt đền của tài năng trẻ gốc Việt Khoa Ngô. Dù giành quyền đi tiếp, màn trình diễn bế tắc của đội chủ nhà cho thấy họ vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết ở khâu dứt điểm.

Kịch bản tương tự diễn ra tại sân Hàng Đẫy khi Thể Công Viettel đối đầu với Bắc Ninh FC. Dù có lợi thế sân nhà và được chơi hơn người trong suốt hiệp hai, đội bóng áo lính chỉ có thể vượt qua đối thủ bằng pha lập công duy nhất của ngoại binh Lucao ngay từ phút 14. Sự thiếu hiệu quả của hàng công Thể Công Viettel trước lối chơi kỷ luật của Bắc Ninh FC là một điểm đáng lưu ý cho HLV đội bóng này trong các vòng đấu tới.

Thể Công Viettel nhọc nhằn hạ Bắc Ninh để vào tứ kết.

Rượt đuổi tỷ số và bản lĩnh của nhà vô địch

Trái ngược với sự thực dụng của hai cặp đấu kể trên, sân Ninh Bình lại chứng kiến một bữa tiệc bóng đá tấn công rực lửa giữa Ninh Bình FC và PVF-CAND. Hai đội bóng vừa thăng hạng V.League mùa này đã tạo ra màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. Phải chờ đến những phút bù giờ cuối cùng, pha lập công quyết định của tiền đạo Phạm Gia Hưng mới mang về chiến thắng nghẹt thở 3-2 cho đội chủ nhà, khẳng định vị thế của một ứng cử viên cạnh tranh ngôi vương.

Trong khi đó, đương kim vô địch V.League Thép Xanh Nam Định cũng trải qua những giây phút căng thẳng khi làm khách trước SHB Đà Nẵng. Sở hữu dàn sao tấn công hùng hậu, nhưng đội bóng thành Nam chỉ có thể giành chiến thắng sát nút 2-1 nhờ sự tỏa sáng của Nguyễn Xuân Son (Rafaelson) và tân binh Chadrac Akolo Ababa. Chiến thắng này giúp Nam Định tiếp tục duy trì hy vọng thâu tóm các danh hiệu quốc nội trong mùa giải năm nay.

Chờ đợi những cuộc đại chiến tại bán kết

Với sự góp mặt của 4 đội bóng giàu tiềm lực, vòng bán kết Cúp Quốc gia 2025/26 (dự kiến diễn ra vào ngày 11/6) hứa hẹn sẽ là những cuộc đối đầu đỉnh cao về chiến thuật. Tâm điểm sẽ là màn so tài giữa hai chiến lược gia Lê Huỳnh Đức (Công an TP.HCM) và Vũ Hồng Việt (Nam Định). Lối chơi tấn công đa dạng của Nam Định sẽ là bài kiểm tra thực sự cho hệ thống phòng ngự kỷ luật của Công an TP.HCM.

Cuộc đối đầu giữa Nam Định và Công an TP.HCM hứa hẹn đầy hấp dẫn.

Ở trận bán kết còn lại, Ninh Bình FC dưới sự dẫn dắt của HLV Vũ Tiến Thành sẽ phải đối đầu với thử thách mang tên Thể Công Viettel. Bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc dày dặn của đội bóng áo lính chắc chắn sẽ gây ra nhiều khó khăn cho tham vọng xưng vương của đội bóng Cố đô. Cả hai cặp đấu đều sở hữu những cá nhân có khả năng gây đột biến cao, hứa hẹn mang đến những giây phút bùng nổ cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam.