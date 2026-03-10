Xác định số phận trận Việt Nam vs Malaysia và lời khen của Harry Kewell cho Đỗ Hoàng Hên AFC chính thức lên tiếng về khả năng hủy trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Trong khi đó, HLV Harry Kewell ca ngợi tài năng trẻ Đỗ Hoàng Hên.

Trận đại chiến giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 sẽ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, bất chấp những đồn đoán về án phạt từ Tòa Trọng tài Thể thao (CAS). Đây là thông tin quan trọng nhất xoa dịu dư luận trong bối cảnh bóng đá khu vực đang xôn xao về các quy định nhập tịch của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM).

AFC xác nhận trận Việt Nam - Malaysia vẫn diễn ra tại Thiên Trường

Ngày 5/3, CAS đã công bố phán quyết về việc FAM vi phạm các quy định nhập tịch, dẫn đến những lo ngại rằng đội tuyển Malaysia có thể bị xử thua trong các trận đấu gặp Nepal và Việt Nam. Thậm chí, nhiều nguồn tin còn cho rằng màn tái đấu trên sân Thiên Trường vào ngày 31/3 sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn.

Tuy nhiên, Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul đã chính thức lên tiếng bác bỏ những thông tin này. Theo đó, AFC khẳng định không có kế hoạch hủy bỏ trận đấu và mọi công tác chuẩn bị vẫn được triển khai bình thường. Đây là tín hiệu tích cực cho thầy trò HLV Kim Sang-sik trong lộ trình chinh phục tấm vé dự vòng chung kết châu lục.

Malaysia đang đối mặt với áp lực lớn sau án phạt.

Harry Kewell và sự thăng hoa của Đỗ Hoàng Hên

Bên cạnh những thông tin về đội tuyển quốc gia, sức nóng của V-League cũng được đẩy lên cao sau trận derby thủ đô kịch tính giữa CLB Hà Nội và CLB Công an Hà Nội (CAHN). HLV Harry Kewell đã dành những lời tán dương đặc biệt cho tiền đạo Đỗ Hoàng Hên sau khi anh lập cú đúp giúp đội nhà giành chiến thắng 2-1.

Chiến lược gia người Australia nhấn mạnh rằng Hoàng Hên không chỉ ghi bàn mà còn là người thực hiện những phần việc "khổ sở" nhất trên sân với cường độ di chuyển cực cao. Sự tiến bộ vượt bậc của chân sút này dưới thời Harry Kewell đang biến anh thành một trong những tiền đạo đáng xem nhất giải đấu hiện nay.

Hoàng Hên nhận được lời tán dương sau cú đúp ấn tượng.

Lộ trình trẻ hóa và chiến lược của HLV Kim Sang-sik

Đáng chú ý, trong danh sách tập trung chuẩn bị cho các trận đấu gặp Bangladesh và Malaysia vào cuối tháng 3/2026, HLV Kim Sang-sik tiếp tục kiên định với kế hoạch trẻ hóa lực lượng. Nhiều tài năng từ lứa U23 đã được triệu tập, tiêu biểu là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc của CLB CAHN – người vừa lọt vào top 19 đề cử cho Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.

Để tập trung tối đa cho đội tuyển quốc gia trong giai đoạn then chốt này, HLV Kim Sang-sik cũng đã quyết định không trực tiếp dẫn dắt lứa U23 Việt Nam tham dự giải đấu giao hữu tại Trung Quốc do trùng lịch thi đấu. Điều này cho thấy sự ưu tiên tuyệt đối của vị chiến lược gia người Hàn Quốc cho mục tiêu giành kết quả tốt nhất trước Malaysia và giữ vững lộ trình phát triển dài hạn cho bóng đá Việt Nam.