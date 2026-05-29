Xăng E10 bán rộng rãi từ 1/6: Giải pháp giảm 2,5 triệu tấn khí thải CO2 mỗi năm Việc triển khai xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ ngày 1/6 được kỳ vọng cắt giảm 2,5 triệu tấn khí thải CO2 hàng năm, đồng thời giảm phụ thuộc vào xăng dầu nhập khẩu.

Từ ngày 1/6, xăng sinh học E10 chính thức được phân phối rộng rãi trên quy mô toàn quốc. Đây là loại nhiên liệu phối trộn giữa 10% ethanol (cồn sinh học) và 90% xăng khoáng truyền thống. Theo tính toán của Bộ Công Thương, lộ trình chuyển đổi này đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 của Việt Nam.

Cắt giảm phát thải qua chu trình tuần hoàn carbon

Ông Đào Duy Anh, Phó cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), phân tích rằng mỗi lít xăng khoáng khi tiêu thụ phát thải khoảng 2,3 - 2,5 kg CO2. Với việc thay thế 10% thành phần bằng ethanol, Việt Nam có thể giảm sử dụng khoảng 1 tỷ lít xăng khoáng mỗi năm.

"Tức là, Việt Nam có thể giảm lượng khí thải ra môi trường khoảng 2,5 triệu tấn CO2 mỗi năm", ông Duy Anh cho biết. Dù quá trình đốt cháy xăng sinh học vẫn phát sinh khí thải, nhưng lượng CO2 này tương đương với lượng mà các cây nguyên liệu như sắn, mía, ngô đã hấp thụ trong quá trình sinh trưởng, tạo nên một chu trình tuần hoàn trung hòa carbon bền vững.

Hiệu quả kỹ thuật và khả năng tiết kiệm nhiên liệu

Dữ liệu thực nghiệm từ nhóm nghiên cứu Đại học Bách khoa Hà Nội, Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam và Toyota cho thấy kết quả khả quan về mặt kỹ thuật. Thử nghiệm trên dòng xe Toyota Corolla Cross tại các khu vực thuộc Hà Nội minh chứng xăng E10 giúp giảm 10,9% khí hydrocarbon (HC) và gần 15% khí CO so với xăng truyền thống.

Về hiệu suất tiêu thụ, xăng E10 giúp xe hybrid tối ưu hóa mức tiêu hao nhiên liệu hơn. Đối với xe thuần xăng, trong điều kiện di chuyển 100 km, loại nhiên liệu này giúp tiết kiệm 0,3 lít vào giờ cao điểm và 0,1 lít vào giờ thấp điểm. Đây là một trong 10 biện pháp trọng tâm của ngành giao thông vận tải nhằm hướng tới mục tiêu giảm 10,6 triệu tấn CO2 vào năm 2030.

Bài toán cung ứng và an ninh năng lượng

Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ xăng sinh học tại Việt Nam đạt khoảng 1 triệu m3 mỗi tháng, tương đương cần 100.000 m3 ethanol để phối trộn. Năng lực sản xuất nội địa hiện đáp ứng khoảng 25.000 m3 mỗi tháng, phần còn lại được các doanh nghiệp nhập khẩu để đảm bảo nguồn cung.

Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, nhận định việc chuyển sang E10 giúp đa dạng hóa nguồn hàng, giảm rủi ro địa chính trị từ các khu vực bất ổn như Trung Đông. Bên cạnh đó, lộ trình duy trì xăng E5 RON 92 đến hết năm 2030 cũng tạo khoảng trống để doanh nghiệp tăng dần năng lực tự chủ vùng trồng và sản xuất ethanol trong nước.

Xu hướng tất yếu của thị trường toàn cầu

Việt Nam không phải quốc gia duy nhất đẩy mạnh nhiên liệu sinh học. Theo Báo cáo Thống kê năng lượng thế giới 2025, toàn cầu tiêu thụ khoảng 1,1 triệu thùng xăng sinh học mỗi ngày. Mỹ hiện dẫn đầu thế giới với 37% nguồn cung, tiếp theo là Brazil với 22%. Các thị trường khác như Trung Quốc, Ấn Độ và Canada cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng từ 26% đến 39%.

Một cột bơm xăng với nhiều loại hỗn hợp ethanol tại Nevada, Iowa, Mỹ, ngày 17/5/2015. Ảnh: Reuters

Tại Mỹ, tiêu chuẩn nhiên liệu tái tạo (RFS) đã giúp xăng E10 trở nên phổ biến từ năm 2010. Dữ liệu từ Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) xác nhận phát thải toàn vòng đời của xăng khoáng cao hơn 21% so với ethanol có mật độ năng lượng tương đương. Trong tương lai, các loại nhiên liệu sinh học thế hệ mới từ rơm, cỏ và tảo được kỳ vọng sẽ còn giảm thiểu tác động môi trường sâu rộng hơn nữa.