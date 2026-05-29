Xăng E10 RON 95-III thay thế xăng khoáng từ 1/6: Chuyên gia khẳng định an toàn cho động cơ Từ ngày 1/6, xăng sinh học E10 sẽ thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON 95-III. Chủ tịch VINPA khẳng định nhiên liệu mới không gây hại máy nếu phương tiện được bảo dưỡng đúng cách.

Từ ngày 1/6, thị trường xăng dầu Việt Nam chính thức chuyển đổi sang sử dụng xăng E10 RON 95-III để thay thế hoàn toàn xăng khoáng cùng loại. Đây là bước đi quan trọng trong lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học của Chính phủ, sau gần 10 năm triển khai xăng E5 trên toàn quốc.

Lộ trình chuyển đổi sang xăng sinh học E10

Xăng E10 là hỗn hợp nhiên liệu bao gồm 10% ethanol (cồn sinh học) và 90% xăng khoáng. Theo lộ trình, loại xăng này sẽ thay thế xăng khoáng RON 95-III, trong khi xăng E5 RON 92 vẫn tiếp tục được lưu hành song song cho đến cuối năm 2030. Trước đó, xăng E10 đã được bán thí điểm tại hệ thống của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) tại một số tỉnh và thành phố từ tháng 8/2025.

Đặc tính kỹ thuật và khả năng tương thích động cơ

Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (VINPA), khẳng định về mặt khoa học, xăng E5 và E10 không gây ảnh hưởng tiêu cực tới động cơ nếu phương tiện đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Tuy nhiên, chuyên gia này cũng lưu ý người dùng về đặc tính tẩy rửa mạnh của ethanol.

Cụ thể, ethanol đóng vai trò là một loại dung môi có khả năng hòa tan và cuốn theo cặn bẩn tích tụ lâu ngày trong hệ thống bơm hoặc kim phun. Hiện tượng này đặc biệt dễ xảy ra đối với những phương tiện đời cũ hoặc xe không được bảo dưỡng định kỳ. Khi chuyển sang dùng xăng E10, các chất cặn bẩn này có thể gây tắc nghẽn cục bộ hệ thống nhiên liệu.

Đối với các dòng xe sản xuất từ năm 2010 trở lại đây, hầu hết đều được thiết kế để tương thích hoàn toàn với xăng E10, thậm chí là E20. Ngược lại, VINPA khuyến nghị các chủ xe sản xuất trước năm 2000 (sử dụng bộ chế hòa khí) nên tiếp tục dùng xăng E5 RON 92 hoặc thực hiện bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu, thay lọc xăng trước khi chuyển đổi sang E10.

Năng lực cung ứng và hạ tầng phân phối

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết công tác chuẩn bị cho lộ trình xăng E10 đã hoàn tất, đảm bảo không gây gián đoạn thị trường. Với nhu cầu tiêu thụ xăng khoảng 1 triệu m3 mỗi tháng, lượng ethanol cần thiết để phối trộn ước tính khoảng 100.000 m3.

Chỉ số cung ứng Giá trị ước tính mỗi tháng Tổng nhu cầu tiêu thụ xăng cả nước 1.000.000 m3 Lượng ethanol cần để phối trộn E10 100.000 m3 Năng lực sản xuất ethanol trong nước 25.000 m3 Số doanh nghiệp đầu mối có hệ thống phối trộn 13 đơn vị Tổng công suất phối trộn hiện tại > 1.000.000 m3

Hiện tại, năng lực phối trộn của 13 thương nhân đầu mối đã vượt mức nhu cầu tiêu thụ của toàn thị trường. Nguồn ethanol thiếu hụt so với sản xuất trong nước sẽ được các doanh nghiệp nhập khẩu từ các thị trường lớn như Mỹ và Brazil để đảm bảo ổn định nguồn cung.

Khuyến cáo về việc sử dụng phụ gia

Trước băn khoăn của người dân về việc sử dụng phụ gia khi đổ xăng E10, Chủ tịch VINPA cho rằng giải pháp này không bắt buộc. Các loại xăng trên thị trường hiện nay đã được tính toán pha chế theo quy chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt. Việc tự ý sử dụng các loại phụ gia không rõ nguồn gốc có thể gây hại cho hệ thống nhiên liệu.

Nhìn chung, việc triển khai diện rộng xăng E10 là xu thế tất yếu nhằm giảm thiểu khí thải và bảo vệ môi trường, tương tự mô hình đã thành công tại Thái Lan, Philippines và nhiều nước châu Âu. Người dân chỉ cần chú trọng bảo dưỡng xe định kỳ để đảm bảo khả năng vận hành tối ưu với loại nhiên liệu mới này.