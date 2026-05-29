Xăng E10 thay thế RON 95-III từ 01/06: Chuyên gia giải đáp lo ngại về động cơ Từ ngày 01/06, xăng sinh học E10 sẽ thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON 95-III trên thị trường. Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu khẳng định loại nhiên liệu này an toàn nếu xe được bảo dưỡng đúng cách.

Từ ngày 01/06, thị trường nhiên liệu Việt Nam ghi nhận bước chuyển đổi quan trọng khi xăng sinh học E10 RON 95-III chính thức được bán rộng rãi, thay thế xăng khoáng RON 95-III truyền thống. Trong khi đó, xăng E5 RON 92 dự kiến sẽ tiếp tục được lưu hành đến cuối năm 2030. Sự thay đổi này nằm trong lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học nhằm giảm thiểu khí thải và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Lộ trình triển khai và đặc tính kỹ thuật của xăng E10

Xăng E10 là hỗn hợp nhiên liệu bao gồm 10% ethanol (cồn sinh học) và 90% xăng khoáng. Theo ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (VINPA), lộ trình triển khai diện rộng E10 được xây dựng dựa trên cơ sở thực tiễn sau gần 10 năm kinh doanh xăng E5. Việc chuyển đổi này đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ hệ thống phối trộn đến năng lực cung ứng của các doanh nghiệp đầu mối.

Xăng sinh học E10 đã được triển khai thí điểm tại hệ thống của Petrolimex và PVOIL ở một số tỉnh, thành phố từ tháng 8/2025.

Khả năng tương thích của các dòng động cơ tại Việt Nam

Trước những băn khoăn về việc ethanol có thể gây hại cho động cơ, Chủ tịch VINPA khẳng định về mặt khoa học, xăng E10 không gây ảnh hưởng tiêu cực nếu phương tiện đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Tuy nhiên, do ethanol có đặc tính tẩy rửa và dung môi cao hơn xăng khoáng, loại nhiên liệu này có thể hòa tan các cặn bẩn tích tụ lâu ngày trong hệ thống bơm và kim phun, dẫn đến nguy cơ tắc nghẽn ở các xe cũ hoặc xe thiếu bảo dưỡng định kỳ.

Theo đánh giá từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), phần lớn các dòng xe sản xuất từ năm 2010 trở lại đây đều tương thích tốt với xăng E10. Nhiều mẫu xe đời mới thậm chí còn được thiết kế để sử dụng xăng E20, thông tin này thường được ghi rõ trên nắp bình nhiên liệu để người dùng dễ dàng nhận biết.

Khuyến cáo cho các dòng xe đời cũ

Đối với các phương tiện sản xuất trước năm 2000 sử dụng bộ chế hòa khí, Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam khuyến nghị chủ xe nên tiếp tục sử dụng xăng E5 RON 92 để hạn chế các sự cố phát sinh. Trong trường hợp muốn chuyển sang dùng E10, người dùng cần thực hiện bảo dưỡng cơ bản như vệ sinh hệ thống cung cấp nhiên liệu, thay lọc xăng và điều chỉnh bộ chế hòa khí để đảm bảo vận hành ổn định.

Đảm bảo nguồn cung và hạ tầng phối trộn

Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết công tác chuẩn bị cho lộ trình xăng E10 đã hoàn tất. Với nhu cầu tiêu thụ xăng khoảng 1 triệu m3 mỗi tháng, lượng ethanol cần thiết ước tính khoảng 100.000 m3. Hiện tại, năng lực sản xuất nội địa đáp ứng khoảng 25.000 m3 mỗi tháng, phần còn lại sẽ được các doanh nghiệp nhập khẩu từ các thị trường lớn như Mỹ và Brazil.

Thông số nguồn cung Giá trị ước tính (m3/tháng) Nhu cầu tiêu thụ xăng toàn quốc ~ 1.000.000 Nhu cầu Ethanol để phối trộn E10 ~ 100.000 Năng lực sản xuất Ethanol nội địa ~ 25.000 Tổng công suất phối trộn hiện tại > 1.000.000

Đáng chú ý, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 13 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đầu tư hệ thống phối trộn chuyên dụng. Tổng công suất phối trộn toàn hệ thống đã vượt ngưỡng 1 triệu m3 mỗi tháng, hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ thực tế của toàn quốc mà không gây xáo trộn thị trường.

Lưu ý về việc sử dụng phụ gia nhiên liệu

Liên quan đến việc sử dụng phụ gia khi đổ xăng E10, ông Bùi Ngọc Bảo lưu ý rằng giải pháp này không bắt buộc. Các loại nhiên liệu trên thị trường hiện nay đều đã được pha chế theo quy chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt. Dù một số loại phụ gia có thể hỗ trợ làm sạch kim phun hoặc chống oxy hóa, người dân tuyệt đối không nên tự ý sử dụng các sản phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc để tránh gây hư hỏng hệ thống nhiên liệu của phương tiện.