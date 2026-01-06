Xăng E10 thay thế xăng khoáng RON 95 từ 01/06: Lộ trình và tác động thị trường Thứ trưởng Công Thương khẳng định việc chuyển đổi sang xăng E10 giúp giảm chi phí logistics, thúc đẩy năng lượng xanh, trong khi xăng E5 RON 92 vẫn được duy trì tới năm 2030.

Từ ngày 01/06, xăng E10 RON 95-III sẽ chính thức được bán rộng rãi trên thị trường Việt Nam, thay thế hoàn toàn cho dòng xăng khoáng RON 95-III. Đây là bước đi chiến lược trong lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh, nhằm tối ưu hóa chi phí phân phối và giảm thiểu tác động đến môi trường.

Lý do đẩy mạnh lộ trình xăng sinh học E10

Theo Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, việc duy trì quá nhiều loại nhiên liệu cùng lúc trong thời gian dài đã phát sinh nhiều bất cập. Cụ thể, hệ thống logistics, kho bãi và mạng lưới phân phối phải gánh thêm chi phí vận hành lớn, làm giảm hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp bán lẻ.

Việc chuyển đổi sang xăng E10 được đánh giá là bước tiếp theo để hoàn thiện lộ trình nhiên liệu sinh học đã đề ra từ trước. Giải pháp này không chỉ giúp hiện thực hóa mục tiêu phát triển năng lượng bền vững mà còn giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, đồng thời tạo đầu ra ổn định cho ngành nông nghiệp sản xuất nguyên liệu sinh học nội địa.

Khả năng cung ứng và tính tương thích kỹ thuật

Về nguồn cung, thị trường Việt Nam tiêu thụ khoảng 1 triệu m3 xăng mỗi tháng, tương đương nhu cầu 100.000 m3 ethanol E100 để phối trộn xăng E10. Hiện tại, năng lực sản xuất trong nước đạt khoảng 25.000 m3/tháng, phần thiếu hụt sẽ được các doanh nghiệp nhập khẩu để bảo đảm không gián đoạn nguồn cung.

Đến nay, 13 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu đã đầu tư hệ thống phối trộn với tổng công suất hơn 1 triệu m3/tháng, vượt nhu cầu thực tế. Đáng chú ý, từ giữa tháng 5, PVOIL đã triển khai bán xăng E10 tại 1.000 cửa hàng, trong khi Petrolimex đã hoàn tất chuyển đổi toàn hệ thống từ ngày 20/05.

Về mặt kỹ thuật, Bộ Công Thương cùng Hiệp hội sản xuất ôtô (VAMA) và xe máy (VAMM) đã phối hợp thử nghiệm, đánh giá khả năng tương thích của động cơ. Kết quả cho thấy phần lớn phương tiện đang lưu hành tại Việt Nam hoàn toàn có thể sử dụng xăng E10 theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Trên thế giới, các quốc gia như Mỹ, Brazil và Thái Lan đã sử dụng phổ biến loại nhiên liệu này từ nhiều năm qua.

Duy trì xăng E5 cho phương tiện đời cũ

Nhằm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và không gây xáo trộn đột ngột, xăng E5 RON 92 vẫn tiếp tục được lưu hành song song cho đến cuối năm 2030. Đây là phương án phục vụ các dòng xe cũ hoặc phương tiện chưa tương thích hoàn toàn với xăng E10.

Cơ quan quản lý khuyến cáo người dân sở hữu xe đời cũ hoặc ít bảo dưỡng nên kiểm tra định kỳ hệ thống nhiên liệu để bảo đảm hiệu quả vận hành. Để thu hút người dân chuyển đổi, Bộ Công Thương đang đề xuất các cấp thẩm quyền xem xét giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường, nhằm tạo khoảng cách giá hấp dẫn giữa xăng sinh học và xăng khoáng.

Chỉ số thị trường Mục tiêu/Công suất Thời điểm thay thế RON 95 khoáng 01/06 Lộ trình duy trì xăng E5 RON 92 Đến hết năm 2030 Nhu cầu Ethanol E100 hàng tháng 100.000 m3 Tổng công suất phối trộn toàn quốc > 1.000.000 m3/tháng

Nhìn chung, lộ trình chuyển đổi sang xăng E10 được thực hiện dựa trên cơ sở khoa học và sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng kỹ thuật. Bộ Công Thương khẳng định sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ chất lượng nhiên liệu và bảo đảm an ninh năng lượng trong suốt quá trình chuyển đổi.