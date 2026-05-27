Xăng sinh học E10 an toàn cho động cơ: Bộ Công Thương và doanh nghiệp khẳng định chất lượng Từ 1/6/2026, xăng E10 sẽ áp dụng toàn quốc. Bộ Công Thương và các doanh nghiệp khẳng định chưa ghi nhận phản ánh tiêu cực về chất lượng nhiên liệu đối với động cơ.

Theo Thông tư 50/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học, từ ngày 1/6/2026, xăng sinh học E10 sẽ chính thức được đưa ra thị trường và sử dụng trên toàn quốc. Đây là bước đi chiến lược nhằm thay thế dần nhiên liệu truyền thống bằng nguồn năng lượng sạch hơn.

Khẳng định độ an toàn từ thực tế thí điểm

Đáng chú ý, vấn đề được dư luận quan tâm nhất hiện nay là mức độ an toàn của xăng E10 đối với động cơ phương tiện. Ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cho biết kết quả khảo sát từ các chuyên gia Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Giao thông Vận tải cho thấy xăng E10 gần như không có tác động tiêu cực đến hiệu suất vận hành và tuổi thọ chi tiết máy.

Tại Việt Nam, xăng E5 đã được sử dụng rộng rãi từ năm 2018, trong khi xăng E10 được thí điểm từ tháng 8/2025. Cho đến nay, Bộ Công Thương và các doanh nghiệp phân phối lớn như Petrolimex, PV Oil vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào về việc các loại nhiên liệu này gây hại cho động cơ. Trên thế giới, các quốc gia như Mỹ, Brazil đã dùng xăng E10 từ những năm 1980; trong khi Thái Lan và Philippines hiện đã nâng tỷ lệ phối trộn lên mức E15 và E20.

Khuyến cáo kỹ thuật đối với xe đời cũ

Về phía các nhà sản xuất, ông Đào Công Quyết, Trưởng Tiểu ban Truyền thông của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), khẳng định hầu hết các dòng xe mới của các thành viên đều tương thích tốt với xăng E10. Đặc biệt, các phương tiện sản xuất từ năm 2022 trở đi đều đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 3, Euro 4 và Euro 5, phù hợp hoàn toàn với nhiên liệu sinh học.

Tuy nhiên, chuyên gia từ VAMA cũng lưu ý đối với các dòng xe đời cũ sản xuất trước năm 2005 hoặc sử dụng bộ chế hòa khí. Do Ethanol có tính tẩy rửa cao và khả năng hút nước, nó có thể gây ảnh hưởng đến các chi tiết bằng cao su tự nhiên hoặc nhựa không kháng cồn. Người dùng sở hữu các dòng xe này nên chủ động kiểm tra và thay thế các chi tiết như gioăng, ống dẫn nhiên liệu tại các đại lý chính hãng trước khi chuyển sang dùng xăng E10.

Năng lực cung ứng và kiểm soát chất lượng

Ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), khẳng định doanh nghiệp đã chuẩn bị toàn diện về hạ tầng sản xuất và kinh doanh xăng E10 diện rộng. Petrolimex đã đầu tư nâng cấp hệ thống phối trộn tự động hóa công suất lớn, đồng thời xây dựng phương án logistics tổng thể từ khâu tạo nguồn xăng nền đến vận chuyển.

Hiện nay, sản lượng kinh doanh xăng toàn hệ thống Petrolimex đạt khoảng 400.000 đến 500.000 m3/tháng. Toàn bộ quy trình từ đầu vào, phối trộn đến bán lẻ đều được kiểm soát nghiêm ngặt và đã được Ủy ban Tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia chứng nhận hợp quy. Đại diện Petrolimex nhấn mạnh, trong suốt quá trình sản xuất và kinh doanh xăng sinh học từ năm 2018 đến nay, đơn vị chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào liên quan đến chất lượng nhiên liệu.