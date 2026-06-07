Xbox cân nhắc đưa Halo Studios dưới quyền quản lý của Activision Blizzard nhằm tối ưu hóa lợi nhuận Một tin đồn mới cho thấy Microsoft có thể giao quyền giám sát thương hiệu Halo cho Activision Blizzard nhằm tận dụng quy trình sản xuất hiệu quả và kinh nghiệm vận hành live-service.

Trong một động thái có thể tái định hình tương lai của dòng game bắn súng biểu tượng nhất trên Xbox, một tin đồn mới đây cho biết Microsoft đang cân nhắc việc đưa Halo Studios (trước đây là 343 Industries) dưới quyền quản lý của Activision Blizzard. Mục tiêu của sự thay đổi này là biến Halo thành một thương hiệu mang lại lợi nhuận cao hơn thông qua việc phát hành các trò chơi một cách định kỳ và ổn định.

Activision Blizzard logo shown with Halo: Campaign Evolved

Cơ sở của tin đồn về sự thay đổi nhân sự cấp cao

Thông tin này bắt nguồn từ Jez Corden, một chuyên gia tin đồn uy tín từ Windows Central, trong chương trình Xbox Two podcast. Mặc dù chính Corden cũng thừa nhận rằng báo cáo này nghe có vẻ khó tin, nhưng ông đã nghe được một "tin đồn điên rồ" về việc Microsoft có thể đặt Halo dưới sự giám sát của Activision.

Quyết định này, nếu trở thành hiện thực, sẽ cho phép dòng game Halo khai thác tối đa tiềm năng thực sự của mình. Kể từ khi tiếp quản từ Bungie vào năm 2011, 343 Industries đã thực hiện nhiều dự án lớn như Halo 4, The Master Chief Collection và Halo Infinite. Tuy nhiên, hiệu suất và sự đón nhận của người hâm mộ đối với các tựa game gần đây không hoàn toàn đáp ứng được kỳ vọng của tập đoàn.

Tại sao Activision Blizzard lại là lựa chọn chiến lược?

Lý do chính khiến Microsoft cân nhắc Activision Blizzard nằm ở khả năng vận hành và sản xuất của đơn vị này. Activision đã chứng minh được năng lực duy trì dòng chảy nội dung ổn định với thương hiệu Call of Duty, điều mà Halo đang thiếu hụt trầm trọng.

Khả năng phát hành định kỳ: Activision có kinh nghiệm điều phối nhiều studio để đảm bảo mỗi năm đều có một phiên bản game lớn được ra mắt.

Activision có kinh nghiệm điều phối nhiều studio để đảm bảo mỗi năm đều có một phiên bản game lớn được ra mắt. Kinh nghiệm live-service: Đây vốn là điểm yếu của Halo Infinite khi tốc độ cập nhật nội dung chậm chạp. Activision, ngược lại, rất thành thạo trong việc triển khai các tính năng dịch vụ trực tuyến mang lại doanh thu cao.

Đây vốn là điểm yếu của Halo Infinite khi tốc độ cập nhật nội dung chậm chạp. Activision, ngược lại, rất thành thạo trong việc triển khai các tính năng dịch vụ trực tuyến mang lại doanh thu cao. Nguồn lực dồi dào: Việc kết hợp với Activision có thể cung cấp thêm các nguồn lực kỹ thuật và nhân sự quý giá cho các nhà sáng tạo tại Halo Studios.

Thách thức đối với quá trình chuyển đổi

Dưới sự dẫn dắt của CEO Xbox Asha Sharma, thương hiệu Halo đang trải qua những thay đổi lớn. Vào năm 2024, studio đã đổi tên thành Halo Studios và chuyển sang sử dụng Unreal Engine 5 để tăng tốc độ sản xuất. Việc thay đổi cấu trúc quản lý ngay lúc này có thể gây ra những xáo trộn không đáng có.

Thông số/Trạng thái Halo Studios (Hiện tại) Kỳ vọng khi về Activision Công cụ phát triển Unreal Engine 5 Unreal Engine 5 / Công nghệ nội bộ Activision Tần suất phát hành Không ổn định Định kỳ hàng năm hoặc cách năm Mô hình kinh doanh Live-service (đang cải thiện) Live-service tối ưu hóa lợi nhuận

Một số rò rỉ cho biết sau bản làm lại Halo: Campaign Evolved dự kiến phát hành vào ngày 28/07, một vài bản làm lại khác và một phần game chính mới đang được phát triển. Việc chuyển sang quyền quản lý của Activision Blizzard có thể làm đảo lộn lịch trình này, thậm chí dẫn đến việc có ít trò chơi Halo hơn trong ngắn hạn do quá trình tái cấu trúc.

Tương lai khó đoán định của thương hiệu Halo

CEO Asha Sharma đã thực hiện nhiều lựa chọn gây bất ngờ cho giới phân tích, bao gồm việc cắt giảm giá Xbox Game Pass ngay trước thềm phát hành bản Campaign Evolved, trong khi giá phần cứng console lại tăng lên. Những hành động này cho thấy Microsoft đang quyết liệt tái thiết lập mảng kinh doanh trò chơi điện tử.

Dù việc đưa Halo dưới trướng Activision vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn, nhưng trong bối cảnh ngành công nghiệp game đang biến động mạnh với hàng loạt vụ đóng cửa studio và thay đổi nhân sự, người hâm mộ không nên loại trừ bất kỳ khả năng chuyển đổi nào đối với tương lai của Master Chief.