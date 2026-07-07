Xbox Game Pass đối mặt thách thức: Tại sao mục tiêu 77 triệu thuê bao dần trở nên xa vời? Xbox Game Pass hiện đạt 30 triệu thuê bao, cách xa mục tiêu 77 triệu vào năm 2026. Việc tăng giá và doanh số console thấp buộc Microsoft phải tái cấu trúc.

Báo cáo mới nhất từ The Wall Street Journal cho thấy dịch vụ Xbox Game Pass của Microsoft đang trải qua giai đoạn khó khăn khi số lượng thuê bao sụt giảm đáng kể. Hiện tại, nền tảng này chỉ ghi nhận khoảng 30 triệu người dùng, thấp hơn nhiều so với mục tiêu tham vọng 77 triệu thuê bao mà công ty đặt ra cho năm 2026.

Khoảng cách lớn giữa thực tế và kỳ vọng

Theo các nguồn tin thân cận, con số 30 triệu thuê bao hiện tại đánh dấu sự sụt giảm khoảng 12% so với mốc 34 triệu người dùng được ghi nhận vào đầu năm 2024. Đáng chú ý, con số 34 triệu trước đó đã bao gồm cả những người dùng chuyển đổi từ dịch vụ Xbox Live Gold cũ sau khi Microsoft thực hiện hợp nhất các gói dịch vụ.

Banner thống kê số lượng thuê bao Xbox Game Pass cho thấy sự chững lại về tăng trưởng.

Mục tiêu đạt 77 triệu người dùng vào năm 2026 từng được tiết lộ trong các tài liệu rò rỉ từ thương vụ thâu tóm Activision Blizzard. Tuy nhiên, với tốc độ tăng trưởng hiện tại, các chuyên gia phân tích cho rằng đây là một cột mốc thiếu thực tế, ngay cả khi Microsoft đã sở hữu hàng loạt studio game danh tiếng.

Nguyên nhân khiến Xbox Game Pass hụt hơi

CEO Asha Sharma thừa nhận rằng việc tăng giá các gói dịch vụ trước đây đã làm giảm đáng kể sức hút của Xbox Game Pass đối với người dùng phổ thông. Bên cạnh đó, doanh số bán máy chơi game (console) Xbox sụt giảm cũng là một yếu tố then chốt khiến lượng người dùng mới không tăng trưởng như kỳ vọng.

Mô hình "đăng ký để chơi" đang vấp phải rào cản lớn khi một bộ phận lớn người tiêu dùng vẫn ưu tiên việc mua đứt trò chơi để sở hữu vĩnh viễn thay vì trả phí hàng tháng. Điều này đặt ra thách thức cho Microsoft trong việc cân bằng giữa lợi nhuận và mở rộng quy mô hệ sinh thái.

Thay đổi chiến lược và định hướng tương lai

Để cứu vãn tình hình, Microsoft đã bắt đầu thực hiện các đợt điều chỉnh giá cho gói Ultimate và PC tại một số thị trường. Tuy nhiên, đi kèm với đó là những thay đổi quan trọng về nội dung. Đáng chú ý nhất là thông tin các tựa game đình đám như Call of Duty có thể sẽ không còn xuất hiện dưới dạng "day-one" (phát hành ngay ngày đầu tiên) trên dịch vụ này như trước.

Mặc dù đang gặp khó khăn về số lượng thuê bao, Microsoft khẳng định vẫn sẽ tiếp tục đầu tư vào Game Pass như một trụ cột chính của mảng gaming. Dù vậy, các báo cáo gần đây cho thấy công ty đã tạm dừng ký kết một số hợp đồng mới với các bên thứ ba để tập trung tối ưu hóa chi phí sau đợt sa thải nhân sự quy mô lớn vừa qua.