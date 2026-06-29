Xbox Game Pass trước nguy cơ thu hẹp kho ứng dụng: Microsoft tạm dừng thỏa thuận với bên thứ ba? Microsoft được báo cáo là đang tạm dừng các thỏa thuận phát hành với các studio bên thứ ba cho dịch vụ Xbox Game Pass. Động thái này nằm trong kế hoạch tái cơ cấu của CEO Asha Sharma nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và đối phó với tình trạng tăng trưởng thuê bao chững lại.

Dịch vụ đăng ký trò chơi Xbox Game Pass của Microsoft có thể đang bước vào một giai đoạn biến động lớn. Theo các báo cáo mới nhất, gã khổng lồ công nghệ này đang tạm dừng việc ký kết các thỏa thuận mới với các studio phát triển bên thứ ba, một động thái có thể dẫn đến việc số lượng đầu game mới cập bến dịch vụ này bị sụt giảm trong tương lai gần.

Sự thay đổi chiến lược dưới thời CEO Asha Sharma

Trong bối cảnh CEO Asha Sharma đang thực hiện tái thiết lập hoạt động kinh doanh, Xbox Game Pass được cho là đang trải qua những thay đổi mang tính bước ngoặt. Những tin đồn về việc Microsoft cắt giảm các thỏa thuận với bên thứ ba bắt đầu lan truyền sau một buổi podcast do CEO Shams Jorjani của Arrowhead Studios chủ trì. Tại đây, Fernando Rizo từ Caboodle Games đã tiết lộ những thông tin đáng chú ý về tình hình hiện tại của dịch vụ này.

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Cụ thể, tại sự kiện First Playable diễn ra ở Italy, Rizo cho biết nhiều studio đang mong đợi các thỏa thuận phát hành đã bất ngờ bị Microsoft từ chối hoặc trì hoãn. Ông suy đoán rằng Microsoft đã tạm dừng các thỏa thuận trong khi đánh giá lại tương lai của dịch vụ. Nếu thông tin này chính xác, người chơi sẽ thấy ít trò chơi mới từ các đối tác bên thứ ba xuất hiện trên Xbox Game Pass hơn, mặc dù các hợp đồng đã ký kết từ trước có thể giúp duy trì thư viện game trong ngắn hạn.

Bài toán kinh tế và áp lực lợi nhuận

Quyết định này của Microsoft không phải là không có cơ sở. Công ty hiện đang thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí quyết liệt, bao gồm cả những tin đồn về việc đóng cửa thêm các studio thành viên. Để bảo vệ biên lợi nhuận, Microsoft gần đây đã tăng giá máy console và điều chỉnh các gói thuê bao Ultimate và PC. Đáng chú ý, các tựa game Call of Duty mới sẽ không còn xuất hiện ngay từ ngày đầu tiên (day one) trên một số cấp độ dịch vụ nhất định.

Mô hình kinh tế của Game Pass đang đối mặt với nhiều thách thức. Microsoft được cho là phải trả hơn 30 triệu USD cho các nhà phát hành lớn để bù đắp doanh thu bị mất khi đưa các tựa game AAA lên dịch vụ. Với việc tăng trưởng lượng người đăng ký đang có dấu hiệu chững lại, chi phí này trở thành một gánh nặng tài chính đáng kể. Việc loại bỏ các tựa game bắn súng bom tấn khỏi danh mục phát hành ngay ngày đầu tiên được xem là cách để tránh tình trạng dịch vụ tự "ăn thịt" doanh số bán lẻ của chính mình.

Tương lai của các tựa game cây nhà lá vườn

Dù các thỏa thuận với bên thứ ba có thể bị đóng băng, nhưng các tựa game do chính Microsoft phát triển (first-party) như Gears of War: E-Day hay Fable được dự báo là sẽ không bị ảnh hưởng. Trong bối cảnh thư viện game từ bên thứ ba bị thu hẹp, những cái tên này sẽ đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết trong việc giữ chân người dùng.

Bên cạnh đó, các tựa game đã được công bố từ trước như Persona 6 nhiều khả năng vẫn sẽ ra mắt đúng kế hoạch. Tuy nhiên, cho đến khi có phản hồi chính thức từ Microsoft, người hâm mộ vẫn nên thận trọng với các thông tin rò rỉ này. Nhìn chung, đây là một phần trong chuỗi các quyết định quan trọng của Microsoft nhằm đối phó với tình hình tài chính khó khăn và định hình lại hệ sinh thái chơi game của mình.