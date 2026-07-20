Xbox Positron: Giải pháp chuyển đổi đĩa game vật lý sang kỹ thuật số sắp lộ diện Microsoft dự kiến công bố chương trình Positron trước ngày 31/7, cho phép người dùng chuyển đĩa game vật lý thành bản quyền số. Đây là bước đi chiến lược khi đối thủ Sony đang bị chỉ trích vì kế hoạch khai tử đĩa game.

Microsoft đang chuẩn bị tung ra một tính năng mang tính bước ngoặt có tên mã là "Positron", cho phép người dùng hệ máy Xbox chuyển đổi các đĩa game vật lý thành giấy phép kỹ thuật số (digital licenses). Theo các nguồn tin rò rỉ uy tín, thông tin chi tiết về chương trình này dự kiến sẽ được công bố trước ngày 31/7, tạo nên một lợi thế cạnh tranh lớn trước đối thủ trực tiếp là PlayStation.

Cơ chế hoạt động của giải pháp Positron

Về cơ bản, Positron được thiết kế để giải quyết bài toán khó của game thủ trong thời đại số hóa: làm thế nào để giữ lại giá trị của bộ sưu tập đĩa vật lý khi chuyển sang các hệ máy không có ổ đĩa hoặc ưu tiên tải về. Khi người dùng đưa đĩa vào máy Xbox, hệ thống sẽ xác thực và tạo ra một giấy phép kỹ thuật số tương ứng.

Xbox disc for Positron shown

Điểm đáng chú ý trong cơ chế này là tính linh hoạt của giấy phép. Giấy phép kỹ thuật số sẽ được gắn chặt với một tài khoản Microsoft tại một thời điểm nhất định. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng vẫn có thể bán hoặc trao đổi đĩa vật lý sau khi đã chuyển đổi, miễn là giấy phép trên tài khoản cũ được xử lý phù hợp. Ngoài ra, game sau khi chuyển đổi có thể được tải xuống và truy cập trên nhiều thiết bị khác nhau trong cùng hệ sinh thái.

Chiến lược đối đầu với PlayStation

Động thái này của Microsoft diễn ra vào thời điểm Sony đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội. Gã khổng lồ Nhật Bản được cho là sẽ cắt giảm số lượng đĩa game PS5 được in ra kể từ năm 2028 và các báo cáo cho thấy các thế hệ máy tiếp theo như PS6 hoặc dự án Project Helix có thể sẽ hoàn toàn loại bỏ ổ đĩa quang.

Tiêu chí Giải pháp Xbox (Positron) Lộ trình PlayStation (Tin đồn) Hỗ trợ đĩa vật lý Chuyển đổi sang bản quyền số Giảm dần sản lượng đĩa từ năm 2028 Tính linh hoạt Cho phép tải về trên nhiều máy Ưu tiên hoàn toàn kỹ thuật số Phần cứng tương lai Duy trì hỗ trợ hệ sinh thái cũ Loại bỏ ổ đĩa trên các dòng máy mới

Việc ra mắt Positron không chỉ là một cải tiến kỹ thuật mà còn là một chiến lược PR sắc sảo. Microsoft đang tận dụng sự bất mãn của cộng đồng game thủ PlayStation để thu hút họ sang hệ sinh thái Xbox, nơi bộ sưu tập đĩa vật lý vẫn được tôn trọng và bảo tồn thông qua công nghệ số.

Những giới hạn và thách thức kỹ thuật

Mặc dù hứa hẹn nhiều lợi ích, Positron vẫn tồn tại những hạn chế nhất định. Các báo cáo ban đầu chỉ ra rằng chương trình này có thể chỉ hỗ trợ các tựa game từ thế hệ Xbox One trở về sau. Điều này để lại một khoảng trống lớn đối với những người sưu tầm đĩa của dòng máy Xbox nguyên bản (OG Xbox) và Xbox 360.

Bên cạnh đó, giới chuyên gia nhận định đây có thể chỉ là một giải pháp tạm thời. Ngành công nghiệp game đang tiến nhanh tới một tương lai hoàn toàn kỹ thuật số (all-digital), nơi các ổ đĩa vật lý sẽ dần trở thành đồ cổ. Positron đóng vai trò như một "vùng đệm" giúp quá trình chuyển đổi này diễn ra êm đẹp hơn đối với người dùng cuối, thay vì một sự cắt giảm đột ngột như cách Sony đang thực hiện.

Hiện tại, Microsoft vẫn đang cân nhắc phương án truyền thông tối ưu cho tính năng này. Nếu các thử nghiệm trên Series X và Series S diễn ra thuận lợi, cộng đồng game thủ sẽ sớm có câu trả lời chính thức từ hãng vào cuối tháng 7.