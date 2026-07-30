Xe đạp điện Huffy Quantis ra mắt: Khung nhôm 24 inch, pin tháo rời và động cơ 250W Huffy vừa giới thiệu mẫu xe đạp điện Quantis dành cho lứa tuổi từ 12 trở lên với giá 899 USD, trang bị động cơ 250W, pin 280 Wh và phanh đĩa cơ.

Huffy đã chính thức ra mắt mẫu xe đạp điện Quantis hướng tới người dùng từ 12 tuổi trở lên với mức giá 899 USD. Xe được thiết kế cho nhu cầu di chuyển hàng ngày của thanh thiếu niên, tích hợp động cơ moay-ơ sau 250W cùng khối pin tháo rời 280 Wh.

Thiết kế khung gầm và hệ thống vận hành

Huffy Quantis sở hữu bộ khung nhôm dạng hardtail 24 inch chắc chắn kết hợp cùng bộ lốp gai bản rộng kích thước 24 x 3 inch, giúp tăng khả năng bám đường và giữ thăng bằng tốt hơn trên nhiều dạng địa hình. Để đảm bảo an toàn khi kiểm soát tốc độ, nhà sản xuất trang bị cho dòng xe này hệ thống phanh đĩa cơ ở cả hai bánh.

Huffy Quantis được trang bị phanh đĩa cơ

Hệ thống truyền động của xe sử dụng bộ đề Shimano 6 tốc độ, kết hợp cùng 3 mức trợ lực bàn đạp và cùm ga ngón tay cái. Động cơ công suất 250W đặt ở bánh sau cho phép xe đạt tốc độ tối đa 15 mph (tương đương 24 km/h). Mức tốc độ này thấp hơn giới hạn 20 mph (32 km/h) của dòng xe Class 2 thông thường nhằm gia tăng độ an toàn cho người lái nhỏ tuổi.

Dung lượng pin và trang bị tiện ích

Cung cấp năng lượng cho xe là khối pin lithium-ion dung lượng 280 Wh (36 V, 7.8 Ah) có thiết kế tháo rời linh hoạt, giúp người dùng dễ dàng mang vào nhà để sạc.

Quantis sở hữu khối pin tháo rời dung lượng 280 Wh

Trên ghi-đông, xe tích hợp một màn hình LCD hiển thị các thông số vận hành cơ bản như vận tốc, dung lượng pin còn lại, chế độ trợ lực đang sử dụng và mức công suất tiêu thụ.

Thách thức về tính năng và mức giá

Mặc dù có mức giá niêm yết 899 USD, Huffy Quantis lại không hỗ trợ ứng dụng kết nối trên điện thoại thông minh. Bên cạnh đó, nhà sản xuất hiện chưa công bố các thông số kỹ thuật chi tiết như lực mô-men xoắn, công suất cực đại cũng như quãng đường di chuyển tối đa cho mỗi lần sạc đầy.

Sản phẩm hiện được bán trực tiếp trên trang web chính thức của Huffy với duy nhất tùy chọn màu sơn xanh Cobalt.

Bảng thông số kỹ thuật Huffy Quantis