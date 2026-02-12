Xe điện giảm tốc không sáng đèn: Nguy cơ tiềm ẩn và lưu ý an toàn khi bám đuôi Cơ chế phanh tái sinh khiến nhiều dòng xe điện giảm tốc nhanh nhưng không kích hoạt đèn phanh, đòi hỏi tài xế phía sau phải thay đổi thói quen quan sát để tránh va chạm.

Xe điện sở hữu cơ chế vận hành đặc thù với hệ thống phanh tái sinh, cho phép phương tiện giảm tốc độ hiệu quả ngay khi người lái nhả chân ga. Tuy nhiên, một vấn đề phát sinh là hệ thống đèn báo phanh đôi khi không kích hoạt trong quá trình này, gây khó khăn cho các phương tiện di chuyển phía sau trong việc phán đoán và xử lý tình huống kịp thời.

Thực trạng này khiến nhiều tài xế cảm thấy bất an, đặc biệt khi lưu thông trên cao tốc vào giờ cao điểm. Việc xe phía trước giảm tốc nhanh chóng như đang đạp phanh nhưng không có tín hiệu đèn báo có thể thu hẹp khoảng cách an toàn ngoài dự tính của người đi sau.

Cơ chế phanh tái sinh trên xe điện có thể khiến xe giảm tốc nhanh mà không có tín hiệu đèn báo phanh.

Cơ chế hoạt động của phanh tái sinh trên xe điện

Phanh tái sinh hoạt động bằng cách chuyển đổi môtơ sang chế độ phát điện để sạc lại pin khi xe giảm tốc, đồng thời tạo ra lực hãm làm xe chậm lại. Tùy thuộc vào từng mẫu xe và cường độ giảm tốc, hệ thống máy tính sẽ quyết định việc có kích hoạt đèn phanh hay không.

Theo các tiêu chuẩn an toàn quốc tế, đèn phanh bắt buộc phải bật nếu gia tốc giảm vượt quá một ngưỡng nhất định. Tuy nhiên, ở mức giảm tốc nhẹ hoặc trung bình, đặc biệt là khi chỉ nhả ga hoặc sử dụng kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), đèn có thể không sáng dù vận tốc thực tế đang giảm đáng kể. Đây chính là điểm khác biệt lớn so với xe động cơ đốt trong truyền thống.

Danh sách các mẫu xe điện ghi nhận tình trạng không sáng đèn phanh

Trong một nghiên cứu thực hiện vào năm 2023, tổ chức Consumer Reports đã thử nghiệm trên 24 mẫu xe điện hiện nay. Kết quả cho thấy có 5 mẫu xe đèn phanh không sáng khi sử dụng chế độ phanh tái sinh ở mức độ cao, gây ra những rủi ro nhất định cho dòng phương tiện phía sau:

Mẫu xe Thương hiệu Ioniq 5 Hyundai GV60 Genesis Electrified GV70 Genesis EV6 Kia Niro Kia

Kỹ năng lái xe an toàn khi di chuyển sau xe điện

Để đảm bảo an toàn, tài xế cần duy trì khoảng cách phù hợp với tốc độ thực tế và chủ động quan sát sự thay đổi khoảng cách thay vì chỉ tập trung chờ đợi tín hiệu đèn phanh. Kỹ năng này không chỉ quan trọng khi đi sau xe điện mà còn cần thiết với mọi loại phương tiện trên đường.

Các chuyên gia lái xe khuyến cáo người lái nên hạn chế thói quen bám đuôi sát sao trong điều kiện giao thông đông đúc. Thay vì chỉ nhìn vào đuôi xe phía trước, hãy quan sát tổng thể dòng xe để nhận biết các biến động tốc độ sớm hơn. Ngoài ra, việc tận dụng các hệ thống hỗ trợ như cảnh báo va chạm trước hoặc kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) trên chính xe của mình cũng giúp duy trì khoảng cách an toàn một cách chủ động và hiệu quả hơn.