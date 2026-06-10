Xe điện ngày càng to và nặng: Thách thức lớn cho hạ tầng đô thị và người lái Xu hướng tăng kích thước và trọng lượng của xe điện đang gây áp lực lên hạ tầng đô thị, buộc cơ quan chức năng phải siết chặt quy định về thuế từ năm 2026.

Xu hướng xe năng lượng mới (NEV) ngày càng "phát tướng" về cả kích thước lẫn trọng lượng đang trở thành vấn đề nan giải tại Trung Quốc. Dữ liệu từ CCTV News cho thấy, trong khi hạ tầng đô thị và bãi đỗ xe không đổi, các dòng SUV và MPV hiện đại đang dần vượt quá khả năng đáp ứng của không gian hiện hữu.

Sự gia tăng kích thước qua các thập kỷ

Trong hơn hai thập kỷ qua, chiều rộng trung bình của xe gia đình đã có sự thay đổi đáng kể. Nếu như vào năm 2000, một chiếc xe thông thường chỉ rộng khoảng 1,7 mét, thì đến năm 2015 con số này đã tăng lên 1,8 mét. Hiện nay, nhiều mẫu SUV và MPV năng lượng mới đã chạm ngưỡng hoặc vượt quá 2 mét chiều rộng.

Giai đoạn Chiều rộng trung bình (m) Năm 2000 1,7 Năm 2015 1,8 Hiện nay (SUV/MPV) ≥ 2,0

Trọng lượng xe điện đạt ngưỡng kỷ lục

Không chỉ to hơn, xe hơi hiện đại còn nặng hơn đáng kể do hệ thống pin và khung gầm gia cố. Trọng lượng trung bình của một chiếc xe con mới tại Trung Quốc vào năm 2024 đã đạt 1.704 kg, tăng gần 400 kg so với năm 2012. Đáng chú ý, tốc độ tăng trọng lượng trong giai đoạn 2020–2024 đã vượt qua tổng mức tăng của 8 năm trước đó cộng lại.

Hầu hết các mẫu xe điện phổ biến hiện nay đều dễ dàng vượt mốc 2 tấn. Điều này tạo ra áp lực rất lớn cho những người cầm lái, đặc biệt là khi phải xoay sở trong các hầm đỗ xe cũ hoặc khu vực dân cư chật hẹp. Chủ đề "xe năng lượng mới béo lên" thậm chí đã trở thành từ khóa xu hướng trên mạng xã hội Weibo, cho thấy sự quan tâm lớn từ cộng đồng.

Giải pháp điều tiết từ chính sách thuế

Để ngăn chặn đà tăng kích cỡ vô hạn, chính phủ Trung Quốc dự kiến áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật mới về thuế mua sắm từ năm 2026. Đây được xem là một "phanh hãm" về mặt pháp lý đối với các nhà sản xuất xe, buộc họ phải chú trọng hơn đến hiệu suất năng lượng và giảm trọng lượng không tải.

Đối tượng áp dụng: Xe điện thuần túy có trọng lượng không tải vượt quá 2.710 kg.

Xe điện thuần túy có trọng lượng không tải vượt quá 2.710 kg. Điều kiện ưu đãi: Chỉ được hưởng ưu đãi giảm một nửa thuế mua sắm nếu mức tiêu thụ điện năng theo chu trình CLTC không vượt quá 19,1 kWh/100 km.

Nhìn chung, quy định mới này sẽ buộc các hãng sản xuất phải tối ưu hóa công nghệ vật liệu để cân bằng giữa kích thước và hiệu suất, tránh việc tạo ra những chiếc xe quá khổ gây quá tải cho hạ tầng giao thông chung.