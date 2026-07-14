Xe điện tại Mỹ tăng trưởng trở lại: Khi giá xăng và chính sách trợ giá thay đổi cuộc chơi Doanh số xe điện (EV) tại Mỹ ghi nhận mức tăng 14,2% trong quý II/2026 nhờ giá xăng chạm ngưỡng 5 USD/gallon và chương trình trợ giá mới trị giá 3.500 USD tại California.

Thị trường xe điện Mỹ đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi rõ nét sau giai đoạn sụt giảm do việc bãi bỏ tín dụng thuế liên bang vào tháng 09/2025. Theo dữ liệu từ Cox Automotive, các nhà sản xuất ô tô đã tiêu thụ 247.226 xe điện trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6, đánh dấu quý có kết quả kinh doanh tốt nhất kể từ khi các ưu đãi liên bang kết thúc.

Doanh số xe điện tại Mỹ đang có xu hướng tăng trở lại.

Giá xăng và áp lực chi phí vận hành

Động lực chính thúc đẩy sự xoay chuyển này là sự gia tăng đột ngột của giá nhiên liệu. Khi chi phí xăng dầu tiệm cận mức 5 USD/gallon (khoảng 33.000 VNĐ/lít) do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, người tiêu dùng Mỹ bắt đầu cân nhắc lại lợi ích kinh tế dài hạn của xe điện, ngay cả khi không còn các khoản hỗ trợ tài chính từ chính phủ liên bang.

Dù doanh số hiện tại vẫn thấp hơn 20,5% so với cùng kỳ năm ngoái – thời điểm các ưu đãi thuế liên bang vẫn còn hiệu lực – nhưng mức tăng trưởng 14,2% so với quý trước cho thấy thị trường đang dần thích nghi với điều kiện mới và có xu hướng đi lên thay vì tiếp tục suy thoái.

Đòn bẩy từ chính sách trợ giá của California

Để hỗ trợ quá trình phục hồi, California đã giới thiệu chương trình ưu đãi mới mang tên "MyFirstEV Zero Emissions Vehicles". Đây là nỗ lực nhằm giải quyết rào cản về khả năng chi trả, vốn là mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng đối với dòng xe xanh.

Chương trình cung cấp các khoản giảm giá trực tiếp cho những người mua xe điện lần đầu đủ điều kiện:

Xe mới: Nhận khoản trợ giá 3.500 USD cho các mẫu xe có giá dưới 50.000 USD.

Nhận khoản trợ giá 3.500 USD cho các mẫu xe có giá dưới 50.000 USD. Xe cũ: Nhận khoản trợ giá 1.750 USD cho các xe điện đã qua sử dụng có giá dưới 25.000 USD.

Đáng chú ý, các quy định về trần giá này không áp dụng cho những công ty có trụ sở chính đặt tại California. Đây được xem là động thái nhằm bảo hộ các nhà sản xuất nội bang và lực lượng lao động địa phương. Tuy nhiên, Tesla không được hưởng lợi từ quyền miễn trừ này do hãng đã chuyển trụ sở sang Texas vào năm 2021. Do đó, chỉ các phiên bản Model 3 và Model Y có giá dưới 50.000 USD của Tesla mới đủ điều kiện nhận trợ giá từ chương trình này.