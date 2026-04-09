Xe điện Trung Quốc và cuộc đua pin thể rắn: Tầm hoạt động 1.500 km là mục tiêu gần Các nhà sản xuất ô tô hàng đầu Trung Quốc như SAIC và Chery đang đẩy mạnh thương mại hóa pin thể rắn, hứa hẹn thay đổi hoàn toàn hiệu suất và độ an toàn cho xe điện toàn cầu.

Ngành công nghiệp xe điện (EV) Trung Quốc đang bước vào giai đoạn chuyển mình quan trọng khi các tập đoàn lớn như SAIC Motor và Chery Automobile công bố lộ trình thương mại hóa pin thể rắn. Đây được xem là giải pháp then chốt giúp xe điện trở nên an toàn hơn, mạnh mẽ hơn và xóa bỏ rào cản về phạm vi di chuyển.

Ưu thế vượt trội của công nghệ pin thể rắn

Pin thể rắn sử dụng chất điện phân rắn để dẫn ion giữa các điện cực, thay thế cho vật liệu dạng lỏng hoặc gel trong pin lithium-ion truyền thống. Công nghệ này hứa hẹn mật độ năng lượng cao hơn, độ an toàn cải thiện rõ rệt và tầm hoạt động xa hơn cho các phương tiện xanh.

Đặc biệt, loại pin này ít bị quá nhiệt hoặc bốc cháy trong các tình huống va chạm hoặc sạc quá mức. Ông Davis Zhang, giám đốc điều hành tại Suzhou Hazardtex, nhận định rằng pin thể rắn là câu trả lời cho tương lai của ngành giao thông vận tải, nơi các nhà sản xuất Trung Quốc đang nỗ lực dẫn đầu về quy mô sản xuất hàng loạt.

Thách thức về chi phí và lộ trình thương mại hóa

Dù sở hữu nhiều ưu điểm, rào cản lớn nhất hiện nay vẫn là chi phí sản xuất. Hiện tại, một bộ pin xe điện tiêu chuẩn cung cấp tầm hoạt động 500 km có giá khoảng 20.000 nhân dân tệ (2.906 USD). Tuy nhiên, các phiên bản thể rắn hoặc bán thể rắn có giá thành cao gấp ba lần.

Tiêu chí so sánh Pin Lithium-ion (lỏng) Pin thể rắn/bán rắn Mật độ năng lượng ~200 Wh/kg Lên đến 600 Wh/kg Giá sản xuất (tầm 500 km) ~20.000 nhân dân tệ Cao gấp 3 lần Độ an toàn Trung bình Rất cao (chống cháy nổ)

Contemporary Amperex Technology Ltd (CATL), đơn vị chiếm 42% thị phần pin xe điện toàn cầu trong hai tháng đầu năm, dự kiến bắt đầu sản xuất hàng loạt pin thể rắn vào năm 2027. Hãng kỳ vọng công nghệ này sẽ được ứng dụng rộng rãi vào năm 2030, tạo nên bước ngoặt lớn cho niềm tin của người tiêu dùng.

Sự bứt phá từ SAIC Motor và Chery Automobile

Các nhà sản xuất ô tô đang đẩy nhanh quá trình ứng dụng thực tế. Tháng trước, Chery đã ra mắt pin thể rắn có khả năng cung cấp phạm vi hoạt động hơn 1.500 km chỉ với một lần sạc. Mẫu xe thể thao đa dụng Exeed EX8 dự kiến ra mắt vào quý IV năm nay tại An Huy sẽ sử dụng pin bán rắn với mật độ năng lượng 600 Wh/kg.

Song song đó, SAIC Motor cũng đang đẩy mạnh tiến độ. Mẫu xe MG4 của hãng đã trở thành mẫu xe sản xuất hàng loạt đầu tiên trên thế giới được trang bị pin bán dẫn, với giá khởi điểm từ 99.800 nhân dân tệ (15.550 USD) dự kiến vào năm 2025. Công ty đã đầu tư hơn 2,7 tỷ nhân dân tệ (394 triệu USD) vào nghiên cứu và đang xây dựng dây chuyền sản xuất pin thể rắn hoàn toàn tại Thượng Hải.

Việc làm chủ công nghệ pin thế hệ mới không chỉ giúp các hãng xe Trung Quốc củng cố vị thế tại thị trường nội địa mà còn thúc đẩy sự mở rộng toàn cầu. Với sự đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu, kỷ nguyên của những chiếc xe điện di chuyển nghìn km sau mỗi lần sạc đang dần trở thành hiện thực.