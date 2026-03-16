Xe máy điện VinFast ưu đãi 13% tháng 3/2026: Giá khởi điểm từ 12,5 triệu đồng VinFast áp dụng chương trình khuyến mại lớn trong tháng 3/2026 với mức ưu đãi lên tới 13% giá trị xe, đi kèm đặc quyền miễn phí đổi pin kéo dài đến giữa năm 2028.

Từ ngày 11/03 đến hết 31/03/2026, VinFast triển khai chương trình kích cầu quy mô lớn dành cho các dòng xe máy điện. Thông qua việc kết hợp nhiều hình thức hỗ trợ, khách hàng có cơ hội sở hữu phương tiện xanh với mức chi phí tiết kiệm đáng kể, chỉ từ 12,5 triệu đồng.

Cơ cấu ưu đãi 13% và chính sách thu xăng đổi điện

Mức ưu đãi tổng cộng 13% được VinFast cấu thành từ ba khoản hỗ trợ chính. Cụ thể, khách hàng tham gia chương trình "thu xăng đổi điện" sẽ nhận ngay ưu đãi 5% giá xe. Bên cạnh đó, hãng tiếp tục duy trì mức giảm 6% từ các chương trình trước đó và bổ sung thêm 2% giá trị xe, tương đương mức lệ phí trước bạ.

Ngoài giảm giá trực tiếp, người dùng còn được hưởng đặc quyền miễn phí đổi pin tại các trạm sạc trên toàn quốc đến hết tháng 06/2028. Đối với những khách hàng không lựa chọn hình thức đổi xe cũ, mức ưu đãi cố định sẽ là 8% giá trị xe.

Bảng giá xe máy điện VinFast cập nhật tháng 3/2026

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và giá thực tế sau khi áp dụng đầy đủ các mức ưu đãi (dành cho khách hàng đổi xe máy xăng):

Dòng xe Giá niêm yết (VND) Giá sau ưu đãi 13% (VND) VinFast Evo Lite NEO 14.400.000 12.528.000 VinFast Zgoo 15.900.000 13.833.000 VinFast Flazz 16.900.000 14.703.000 VinFast Evo Grand Lite 18.900.000 16.443.000 VinFast Evo 19.990.000 17.391.300 VinFast Evo Grand 22.800.000 19.836.000 VinFast Feliz II 24.900.000 21.663.000 VinFast Feliz 2025 26.900.000 23.403.000 VinFast Vero X 34.900.000 30.363.000 VinFast Viper 39.900.000 34.713.000

Phân tích các dòng xe tiêu biểu theo nhu cầu sử dụng

Dòng xe cao cấp: VinFast Vero X và Viper

Vero X là mẫu xe mang phong cách unisex, trang bị cốp chứa đồ dung tích 35 lít, đồng hồ TFT và chìa khóa thông minh smartkey. Xe sử dụng động cơ 1.500W, đạt tốc độ tối đa 70 km/h. Với pin LFP sẵn có, xe di chuyển được 134 km mỗi lần sạc và có thể nâng lên 262 km nếu lắp thêm khay pin phụ.

Trong khi đó, VinFast Viper là dòng xe thế hệ mới 2026 sở hữu thiết kế thể thao mạnh mẽ. Động cơ xe có công suất 1.800W, cho phép đạt tốc độ 70 km/h. Viper hỗ trợ hai khay pin, đạt quãng đường tối đa 156 km khi gắn đủ hai viên pin. Điểm nổi bật là tính năng đổi pin nhanh tại trạm, giúp người dùng không phải chờ đợi sạc lâu.

Giải pháp cho người di chuyển cường độ cao

Đối với nhóm khách hàng như nhân viên giao hàng hoặc người di chuyển đường dài, các dòng xe hỗ trợ đổi pin như Evo và Feliz II là lựa chọn tối ưu. Hệ thống trạm đổi pin rộng khắp cho phép kéo dài hành trình chỉ với chi phí 9.000 đồng/pin/lần.

VinFast Evo bản đổi pin giữ nét thiết kế cổ điển, sử dụng động cơ 1.500W và có tầm hoạt động tối đa 165 km khi sử dụng hai pin.

VinFast Feliz II tập trung vào đối tượng khách hàng trẻ với kiểu dáng năng động. Xe được trang bị động cơ điện 1.800W, tốc độ tối đa 70 km/h và quãng đường vận hành đạt 156 km mỗi lần sạc đầy.

Khả năng vận hành bền bỉ: Evo200 và Evo200 Lite

Nếu ưu tiên quãng đường di chuyển trên một lần sạc đơn lẻ, bộ đôi Evo200 và Evo200 Lite là những lựa chọn hàng đầu. Nhờ công nghệ pin LFP tối ưu, các mẫu xe này có thể vận hành liên tục từ 203–205 km cho mỗi lần sạc đầy. Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý pin trên hai dòng xe này được lắp cố định, không hỗ trợ tính năng đổi pin tại trạm.