Xe tự lái cấp độ 4: Cuộc đua tỷ đô và lộ trình khai tử vô lăng vào năm 2030 Ngành xe tự lái toàn cầu đang bước vào giai đoạn bứt phá với sự dẫn đầu của Waymo và các doanh nghiệp Trung Quốc, hứa hẹn thương mại hóa Robotaxi quy mô lớn từ năm 2027.

Từ hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) đến hệ thống điều hướng và tự động hóa trong thành phố (NOA), công nghệ lái xe tự động đang len lỏi vào đời sống với tốc độ đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, khi nhìn lên đỉnh cao của lái xe tự động cấp độ 4, những thách thức thực sự mới chỉ bắt đầu. Đây không chỉ là sự cải tiến kỹ thuật mà là cuộc cách mạng toàn diện về nhận thức, quy định và mô hình kinh doanh.

Vị thế dẫn đầu của Mỹ và sự cộng hưởng tại Trung Quốc

Hiện nay, ngành công nghiệp xe tự lái toàn cầu đang tập trung vào hai cực: Mỹ và Trung Quốc. Tại Mỹ, Waymo vững chắc giữ vị trí hàng đầu với hơn 20 triệu lượt vận hành không người lái tại sáu khu vực đô thị trọng điểm. Đáng chú ý, tỷ lệ tai nạn gây thương tích nghiêm trọng của Waymo thấp hơn khoảng 90% so với người lái, chứng minh tính khả thi của công nghệ dựa trên dữ liệu.

Tại Trung Quốc, chính sách và công nghệ đang tạo nên sự cộng hưởng mạnh mẽ. Kể từ tháng 8 năm 2025, năm thành phố lớn gồm Thượng Hải, Guangzhou và Thâm Quyến đã đi đầu trong việc mở rộng hoạt động thương mại cấp độ L4. Dịch vụ Carrot Express của Baidu đã triển khai tại 22 thành phố toàn cầu với 17 triệu lượt sử dụng. Trong khi đó, Pony.ai và WeRide đã đạt điểm hòa vốn cho mỗi xe tại Guangzhou và Thâm Quyến, đặt nền móng cho vận hành quy mô lớn.

Cuộc chiến giữa kết hợp đa cảm biến và thị giác thuần túy

Ngành công nghiệp đang chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt giữa hai phương pháp công nghệ chính. Các nhà sản xuất như Huawei ADS 3.0 và Baidu Apollo kiên trì với giải pháp sử dụng lidar kết hợp đa cảm biến để đảm bảo độ tin cậy trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Ngược lại, Tesla và XPeng tập trung sâu vào thị giác thuần túy kết hợp mạng lưới thần kinh đầu cuối. Hệ thống XNGP của XPeng đã đạt khả năng lái thông minh cấp cao tại 15 thành phố thông qua mô hình BEV + Transformer, với quãng đường huấn luyện trung bình mỗi ngày lên tới 3 triệu km. Dữ liệu được coi là chìa khóa khi giới chuyên gia nhận định cần ít nhất dữ liệu từ một triệu xe sản xuất để hỗ trợ các khả năng cấp độ 4.

Những rào cản về chi phí và kịch bản thực tế

Dù tiến bộ nhanh, con đường đến cấp độ 4 vẫn đối mặt với ba rào cản lớn:

Sức mạnh tính toán: Hệ thống L4 cần xử lý hơn 2GB dữ liệu mỗi giây, đòi hỏi hiệu năng từ 200–1.000 TOPS, trong khi chi phí triển khai mỗi xe vẫn ở mức khoảng 300.000 USD.

Hệ thống L4 cần xử lý hơn 2GB dữ liệu mỗi giây, đòi hỏi hiệu năng từ 200–1.000 TOPS, trong khi chi phí triển khai mỗi xe vẫn ở mức khoảng 300.000 USD. Kịch bản hiếm gặp (Corner cases): Các tình huống như giao lộ không đèn tín hiệu hoặc "người đi bộ ma" chỉ xảy ra một lần mỗi 20 triệu km nhưng lại tiềm ẩn rủi ro chết người.

Các tình huống như giao lộ không đèn tín hiệu hoặc "người đi bộ ma" chỉ xảy ra một lần mỗi 20 triệu km nhưng lại tiềm ẩn rủi ro chết người. Hạ tầng: Chỉ có 3% đường thông minh được phủ sóng, việc hợp tác liên vùng gặp khó khăn do tiêu chuẩn không nhất quán và chi phí thiết bị ven đường lên tới 100.000 nhân dân tệ mỗi năm.

Lộ trình thương mại hóa đến năm 2030

Giai đoạn 2025–2030 được dự báo sẽ chia thành ba bước tiến chiến lược. Đầu tiên là các tình huống khép kín như cảng biển, hầm mỏ. Ví dụ, xe Q-Truck của Westwell Technology hoạt động 24/7 tại cảng Ninh Ba giúp tiết kiệm 600.000 nhân dân tệ chi phí nhân công mỗi năm cho mỗi đơn vị.

Tiếp theo, các kịch bản bán mở như vận tải đường dài sẽ khép kín vòng lặp thương mại trong giai đoạn 2025–2027. Cuối cùng, các kịch bản mở như Robotaxi sẽ bùng nổ từ năm 2027–2030, khi chi phí lidar dự kiến giảm xuống dưới 500 nhân dân tệ và hệ thống L4 tổng thể giảm còn 80.000–120.000 nhân dân tệ.

Lái xe tự động cấp độ 4 sẽ định hình lại ngành logistics và vận tải toàn cầu. Khi Robotaxi đạt được thành công thương mại vào năm 2027, nhân loại sẽ bước vào kỷ nguyên mà vô lăng không còn là bộ phận bắt buộc trên xe hơi.