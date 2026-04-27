Xe tự lái Trung Quốc bùng nổ: Xpeng và Geely quyết tâm soán ngôi Tesla Tại Triển lãm ô tô Bắc Kinh 2026, các hãng xe Trung Quốc đồng loạt công bố chiến lược xe tự lái cấp độ 4 và kế hoạch vận hành hàng trăm nghìn robotaxi, tạo áp lực lớn lên Tesla và Waymo.

Triển lãm ô tô Bắc Kinh 2026 (Auto China 2026) đang trở thành sân khấu phô diễn sức mạnh công nghệ của các nhà sản xuất xe điện nội địa Trung Quốc. Điểm nhấn lớn nhất tại sự kiện năm nay không chỉ nằm ở thiết kế mà là cuộc đua tiến lên xe tự lái cấp độ 4 (Level 4), nơi các phương tiện có khả năng vận hành hoàn toàn tự động trong hầu hết các điều kiện giao thông phức tạp.

Xpeng GX: Tham vọng vượt mặt phần mềm Tesla FSD

Xpeng, đối tác chiến lược của Volkswagen tại Trung Quốc, đã gây chú ý khi ra mắt mẫu SUV GX sáu chỗ ngồi. Với mức giá khởi điểm từ 399.800 nhân dân tệ (tương đương 58.482 USD), Xpeng GX được định vị là mẫu xe dành cho thị trường đại chúng nhưng sở hữu công nghệ tự hành hàng đầu.

Ông He Xiaopeng, người sáng lập Xpeng, tuyên bố hệ thống phần mềm mới mang tên Vision-Language-Action của hãng sẽ chính thức vượt qua hệ thống Full Self-Driving (FSD) của Tesla vào tháng 8 tới. Xpeng GX không chỉ có khả năng tự đỗ xe mà còn vận hành ổn định trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt như sương mù dày đặc, điều vốn là thách thức lớn đối với nhiều hệ thống cảm biến hiện nay.

Geely và mục tiêu 100.000 robotaxi toàn cầu

Không đứng ngoài cuộc chơi, tập đoàn Geely đã ra mắt nguyên mẫu robotaxi chuyên dụng đầu tiên mang tên Eva Cab. Thông qua công ty con Caocao chuyên về dịch vụ gọi xe, Geely đặt mục tiêu đầy tham vọng: triển khai 100.000 xe taxi không người lái trên phạm vi toàn thế giới vào năm 2030.

Hiện tại, Caocao đang tích cực thử nghiệm mẫu xe 9X (thuộc thương hiệu hạng sang Zeekr của Geely) dưới dạng robotaxi tại khu vực Hàng Châu. Đây là bước đệm quan trọng để Geely trực tiếp cạnh tranh với dự án Cybercab của Tesla và dịch vụ của Waymo (thuộc Alphabet) tại Mỹ.

So sánh quy mô thị trường robotaxi dự kiến đến năm 2030

Các nhà phân tích từ HSBC và Goldman Sachs dự báo sự chênh lệch lớn về tốc độ phổ cập xe tự lái giữa hai cường quốc công nghệ Trung Quốc và Mỹ trong những năm tới:

Tiêu chí dự báo Thị trường Trung Quốc Thị trường Mỹ Số lượng robotaxi dự kiến (2030) 500.000 chiếc 35.000 chiếc Tỷ lệ trong tổng số taxi 10% Dưới 1% Đơn vị phân tích HSBC Goldman Sachs

Đáng chú ý, tính đến năm 2025, Trung Quốc đã có khoảng 4.500 robotaxi hoạt động thí điểm tại 10 thành phố lớn. Sự tham gia của các ông lớn khác như BYD (kết hợp với nền tảng Nvidia Drive Hyperion) hay Seres (hợp tác với Huawei) càng đẩy nhanh quá trình thương mại hóa công nghệ này.

Quản lý chặt chẽ để đảm bảo an toàn

Mặc dù công nghệ đang phát triển thần tốc, giới chức trách Trung Quốc vẫn đưa ra những cảnh báo nghiêm khắc đối với các nhà sản xuất. Bộ quy tắc mới yêu cầu các hãng xe không được phép sử dụng các thuật ngữ gây hiểu lầm trong quảng cáo, đặc biệt là việc làm mờ ranh giới giữa "lái xe hỗ trợ" và "lái xe tự động" hoàn toàn.

Chiến dịch này nhằm ngăn chặn tình trạng người dùng chủ quan, rời tay khỏi vô lái khi xe chưa đạt đến cấp độ tự hành an toàn tuyệt đối, nhất là sau một số vụ tai nạn liên quan đến xe thông minh trong thời gian qua. Các hãng xe như Changan Automobile, IM Motors hay Pony.ai tại Quảng Châu đang phải tuân thủ quy trình cấp phép thử nghiệm cấp độ 4 cực kỳ khắt khe trước khi tiến tới vận hành thương mại rộng rãi.