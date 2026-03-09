Xem chi tiết lịch Âm Dương ngày 10/3/2026: Ngày Đại An cát tường và giờ Hoàng Đạo Khám phá lịch Âm Dương ngày 10/03/2026 với những dự báo chi tiết về giờ tốt, hướng xuất hành và lời khuyên phong thủy giúp bạn đón nhận năng lượng tích cực.

Ngày mai, Thứ Ba ngày 10/03/2026 (Dương lịch), nhằm ngày 22 tháng Giêng năm Bính Ngọ (Âm lịch). Theo hệ thống lịch vạn niên, đây là ngày Quý Mùi, được đánh giá là ngày Đại An – một trong những ngày Cát đem lại sự bình an và hanh thông cho các kế hoạch trong đời sống.

Tổng quan lịch Âm Dương ngày 10/03/2026

Yếu tố phong thủy Thông tin chi tiết Dương lịch 10/03/2026 (Thứ Ba) Âm lịch 22/01/2026 (Ngày Quý Mùi, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ) Ngũ hành Dương Liễu Mộc (Gỗ cây dương liễu) Trực Trực Chấp (Tốt cho việc lập khế ước, giao dịch) Ngày kỵ Phạm ngày Tam Nương (Cần thận trọng khi khởi sự việc lớn)

Giờ Hoàng Đạo và Hắc Đạo trong ngày

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp là yếu tố quan trọng trong văn hóa phong thủy Á Đông để tối ưu hóa sự thuận lợi cho công việc.

Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt)

Giờ Dần (03:00-04:59): Thuận lợi cho khởi đầu mới.

Thuận lợi cho khởi đầu mới. Giờ Mão (05:00-06:59): Tốt cho các mối quan hệ ngoại giao.

Tốt cho các mối quan hệ ngoại giao. Giờ Tỵ (09:00-10:59): Khung giờ có quý nhân phù trợ.

Khung giờ có quý nhân phù trợ. Giờ Thân (15:00-16:59): Phù hợp để ký kết giấy tờ.

Phù hợp để ký kết giấy tờ. Giờ Tuất (19:00-20:59): Thời điểm hòa hợp cho gia đình.

Thời điểm hòa hợp cho gia đình. Giờ Hợi (21:00-22:59): Tốt cho việc nghỉ ngơi, lập kế hoạch.

Giờ Hắc Đạo (Giờ xấu cần lưu ý)

Tý (23:00-00:59), Sửu (01:00-02:59), Thìn (07:00-08:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59).

Giải thích ý nghĩa phong thủy và lời khuyên

Ngày Đại An là gì? Đây là ngày Cát theo Khổng Minh Lục Diệu, mang ý nghĩa mọi việc đều được yên tâm, hành sự dễ thành công và nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Tuy nhiên, do ngày mai cũng trùng với ngày Tam Nương, người dân nên cân nhắc kỹ nếu định triển khai các việc trọng đại mang tính lâu dài như cưới hỏi hay động thổ.

Việc nên làm

Bên cạnh đó, do thuộc Trực Chấp, ngày này rất tốt cho các hoạt động như: lập khế ước, giao dịch kinh doanh, cầu thầy chữa bệnh, xây đắp nền tường hoặc các hoạt động săn bắn, tầm soát. Việc may mặc áo mới trong ngày này cũng được cho là mang lại tài lộc.

Việc cần hạn chế

Ngược lại, bạn nên hạn chế việc dời nhà, đi chơi xa, mở cửa hiệu buôn bán hoặc xuất tiền của với quy mô lớn. Đặc biệt, theo sao Dực Hỏa Xà, cần tránh các việc liên quan đến thủy lợi, xây cất nhà cửa hoặc cưới gả nếu không thuộc các tuổi ngoại lệ (Thân, Tý, Thìn).

Hướng và giờ xuất hành thuận lợi

Để tăng cường may mắn khi ra ngoài, bạn có thể tham khảo các hướng và khung giờ xuất hành sau:

Hướng Hỷ Thần: Đông Nam (đón niềm vui).

Đông Nam (đón niềm vui). Hướng Tài Thần: Tây Bắc (đón tài lộc).

Tây Bắc (đón tài lộc). Giờ xuất hành tốt (Lý Thuần Phong): Khung giờ từ 11h-13h và 23h-01h là rất tốt lành, buôn bán có lời, mọi việc hòa hợp. Khung giờ từ 19h-21h và 07h-09h cũng thường mang lại tin vui và may mắn trong gặp gỡ đối tác.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.