Xem lịch âm dương ngày 26/02/2026: Ngày Đại An thuận lợi cho khởi sự Ngày 26/02/2026 (Dương lịch) nhằm ngày 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ là ngày tốt. Theo phong thủy, đây là ngày Đại An mang lại sự bình an, hanh thông và thuận lợi cho các giao dịch.

Thông tin lịch âm dương ngày 26/02/2026 cung cấp cái nhìn chi tiết về các khung giờ hoàng đạo, ngũ hành và lời khuyên về các hoạt động nên triển khai để đạt hiệu quả cao nhất. Đây là tư liệu tham khảo giúp bạn đọc sắp xếp công việc cá nhân một cách khoa học.

Tổng quan lịch âm dương ngày 26/02/2026

Dưới đây là thông số chi tiết về ngày 26 tháng 02 năm 2026:

Dương lịch: Thứ Năm, ngày 26/02/2026.

Thứ Năm, ngày 26/02/2026. Âm lịch: Ngày 10 tháng Giêng (Canh Dần), năm Bính Ngọ.

Ngày 10 tháng Giêng (Canh Dần), năm Bính Ngọ. Tiết khí: Vũ Thủy (Nước mưa).

Vũ Thủy (Nước mưa). Ngày: Tân Mùi - Đây là ngày Cát (Nghĩa nhật) do Chi sinh Can (Thổ sinh Kim).

Tra cứu giờ Hoàng đạo và Hắc đạo

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp là yếu tố quan trọng trong văn hóa phương Đông để tăng cường sự tự tin khi thực hiện các dự định lớn.

Loại giờ Khung giờ chi tiết Giờ Hoàng đạo (Tốt) Dần (03:00-04:59), Mão (05:00-06:59), Tỵ (09:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59). Giờ Hắc đạo (Xấu) Tí (23:00-00:59), Sửu (01:00-02:59), Thìn (07:00-08:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59).

Phân tích ngũ hành và xung khắc

Ngày Tân Mùi có nạp âm là Lộ Bàng Thổ (Đất ven đường). Theo quy luật ngũ hành, ngày này thuộc hành Thổ, khắc với hành Thủy. Tuy nhiên, các tuổi Đinh Mùi và Quý Hợi thuộc hành Thủy không bị ảnh hưởng bởi sự khắc chế này.

Về sự tương hợp, ngày Mùi lục hợp với Ngọ và tam hợp với Mão, Hợi để tạo thành Mộc cục. Ngược lại, những người tuổi Ất Sửu và Đinh Sửu cần lưu ý thận trọng hơn trong ngày này do có sự xung khắc về bản mệnh.

Lời khuyên về các hoạt động trong ngày

Dựa trên các chỉ số phong thủy như Nhị Thập Bát Tú (Sao Đẩu - Kiết tú) và Khổng Minh Lục Diệu (Đại An), ngày mai là thời điểm lý tưởng để triển khai nhiều công việc:

Việc nên làm

Kinh doanh và Tài chính: Lập khế ước, thực hiện các giao dịch thương mại, cầu tài lộc tại hướng Tây Nam.

Lập khế ước, thực hiện các giao dịch thương mại, cầu tài lộc tại hướng Tây Nam. Xây dựng: Động thổ, san nền, sửa chữa hoặc khởi tạo các công trình nhỏ.

Động thổ, san nền, sửa chữa hoặc khởi tạo các công trình nhỏ. Cá nhân: Tìm kiếm sự hỗ trợ từ y tế (cầu thầy chữa bệnh), giải quyết các tranh luận (thường mang lại ưu thế).

Việc cần cân nhắc

Di chuyển: Hạn chế dời nhà hoặc đi chơi xa. Đặc biệt, theo quan niệm dân gian, cần kiêng cữ việc đi thuyền trong ngày này.

Hạn chế dời nhà hoặc đi chơi xa. Đặc biệt, theo quan niệm dân gian, cần kiêng cữ việc đi thuyền trong ngày này. Sức khỏe: Lưu ý không nên uống thuốc hoặc can thiệp sâu vào nội tạng theo quan niệm Bành Tổ Bách Kỵ Nhật để giữ tâm thế an lành.

* Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.