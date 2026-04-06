Đời sống Xem trực tiếp Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI trên kênh nào? Đài Truyền hình Việt Nam (THVN) sẽ truyền hình trực tiếp (THTT) Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI trên kênh VTV1 lúc 7h50 hôm nay, 6/4/2026

Đài Truyền hình Việt Nam (THVN) sẽ truyền hình trực tiếp (THTT) Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trên kênh VTV1 lúc 7h50 hôm nay, 6/4/2026 trên các link dưới đây:

VTVGo: https://vtvgo.vn/channel/vtv1-1,1.html

VTV: https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv1.htm

TV360: https://tv360.vn/tv/vtv1-hd?ch=2&col=1§=LIVE&page=home_live&tab=-2&c=-2

Ngày 6/4, khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Thứ hai (6/4), căn cứ quy định của pháp luật, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI sẽ khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Thông tin về dự kiến chương trình kỳ họp, ông Nguyễn Văn Hiển, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cho biết Kỳ họp thứ Nhất họp phiên trù bị vào chiều ngày 5/4, khai mạc vào sáng 6/4 và dự kiến bế mạc vào ngày 23/4 tại Nhà Quốc hội.

Dự kiến các buổi THTT trên kênh VTV1 như sau:

Ngày 06/4/2026

- Từ 07h50: Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

- Từ 10h40: Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch Quốc hội.

Ngày 07/4/2026

- Từ 09h15: Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước.

- Từ 15h00: Lễ tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ.

- Từ 16h30: Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Tuy nhiên, thời gian THTT của các sự kiện trên có thể thay đổi do các yêu cầu đột xuất.