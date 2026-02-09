Cần biết Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 10/2/2026: Kim Ngưu đắc lộc, Sư Tử hạ cái tôi Xem tử vi hôm nay, tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 10/02/2026 dự báo sự nghiệp, tình cảm, tài lộc, sức khỏe. Kim Ngưu vương miện may mắn, Bạch Dương cần kiềm chế

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 10/2/2026 - thứ Ba, nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ, đúng dịp tiễn ông Công ông Táo về trời. Năng lượng ngày mới dường như thiên vị đặc biệt cho một vài chòm sao, trong khi các cung còn lại cần chút tinh tế để mọi thứ trôi chảy hơn. Cùng xem vũ trụ nhắn gửi điều gì cho bạn trong ngày đặc biệt này.

Tử vi Bạch Dương ngày 10/2/2026 (21/3 - 19/4)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 10/2/2026 dành lời khuyên cho Bạch Dương nên học cách hạ cái tôi xuống một chút, đừng để sự nóng nảy nhất thời làm hỏng việc lớn. Chậm lại một nhịp sẽ giúp bạn nhìn thấy mọi thứ sáng tỏ và rõ ràng hơn rất nhiều.

Công việc: Vận trình sự nghiệp của Bạch Dương trong ngày thứ Ba này tràn đầy nhiệt huyết nhưng cần kiểm soát. Bạn có nhiều ý tưởng hay và muốn triển khai ngay lập tức, tuy nhiên sự vội vàng dễ dẫn đến sai sót. Hãy lắng nghe ý kiến đồng nghiệp trước khi đưa ra quyết định quan trọng cuối năm.

Tình cảm: Tính cách thẳng thắn có thể vô tình gây tổn thương cho người thân yêu. Ngày tiễn ông Táo là dịp để gia đình quây quần, đừng biến những bất đồng nhỏ thành mâu thuẫn lớn. Một lời xin lỗi kịp thời có sức mạnh hàn gắn hơn mọi lời giải thích.

Tài lộc: Tài chính ổn định nhưng chưa có đột phá đáng kể. Kiểm soát chi tiêu mua sắm Tết theo danh sách ưu tiên, tránh mua sắm theo cảm hứng nhất thời kẻo ảnh hưởng đến ngân sách sau kỳ nghỉ.

Sức khỏe: Cơ thể tích trữ nhiều năng lượng nhưng cần được giải phóng đúng cách. Tập thể dục mạnh hoặc chạy bộ buổi sáng giúp bạn xả bớt căng thẳng và bắt đầu ngày mới bình tĩnh hơn.

Con số may mắn: 5, 17, 31

Tử vi Kim Ngưu ngày 10/2/2026 (20/4 - 20/5)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 10/2/2026 dành lời khuyên cho Kim Ngưu nên mạnh dạn nắm bắt mọi cơ hội đang đến vì đây là ngày vũ trụ cưng chiều bạn nhất. Nếu phải tìm quán quân may mắn trong ngày hôm nay, vương miện chắc chắn thuộc về Kim Ngưu.

Công việc: Vận trình công danh của Kim Ngưu sáng rực với năng lượng đắc lộc hiếm có. Mọi dự án bạn chạm tay vào đều tiến triển thuận lợi, cấp trên đặt niềm tin tuyệt đối. Đây là thời điểm hoàn hảo để chốt hạ các thương vụ quan trọng hoặc trình bày ý tưởng mới cho năm tới.

Tình cảm: Đời sống tình cảm ngọt ngào và viên mãn. Bạn và nửa kia đồng lòng chuẩn bị đón Tết, không khí gia đình ấm áp hơn bao giờ hết. Người độc thân tỏa sáng bằng sự điềm tĩnh và đáng tin cậy, dễ thu hút ánh nhìn đặc biệt.

Tài lộc: Ngày vàng tài chính cho Kim Ngưu, lộc lá ùn ùn kéo đến từ nhiều hướng. Lương thưởng cuối năm vượt kỳ vọng, các giao dịch mua bán diễn ra trôi chảy. Hãy trích một phần để tiết kiệm dài hạn thay vì chi tiêu hết.

Sức khỏe: Thể trạng tuyệt vời, tinh thần sảng khoái. Tận hưởng không khí cận Tết và dành thời gian cho bản thân giúp bạn tái tạo năng lượng cho những ngày bận rộn phía trước.

Con số may mắn: 2, 14, 28

Tử vi Song Tử ngày 10/2/2026 (21/5 - 20/6)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 10/2/2026 dành lời khuyên cho Song Tử nên tập trung vào một việc quan trọng nhất thay vì ôm đồm nhiều thứ cùng lúc. Đầu óc đang bay bổng với hàng tá ý tưởng, nhưng cẩn thận kẻo phân tán năng lượng vào những chuyện không đâu.

Công việc: Song Tử có nguồn cảm hứng dồi dào và khả năng sáng tạo bùng nổ trong ngày này. Tuy nhiên, cần sàng lọc ý tưởng kỹ lưỡng trước khi triển khai, ưu tiên hoàn thành những đầu việc tồn đọng trước Tết thay vì bắt đầu dự án mới.

Tình cảm: Sự hài hước và hoạt ngôn giúp Song Tử trở thành tâm điểm trong các buổi họp mặt cuối năm. Tuy nhiên, đừng quên dành lời nói chân thành cho người đặc biệt. Đôi khi một tin nhắn ngắn gọn cũng đủ khiến đối phương ấm lòng.

Tài lộc: Tài chính không có nhiều biến động, dòng tiền ổn định. Có thể nhận được thông tin về một cơ hội hợp tác mới, hãy ghi chú lại và cân nhắc kỹ sau kỳ nghỉ Tết thay vì vội vàng quyết định.

Sức khỏe: Dễ mệt mỏi do đầu óc hoạt động quá nhiều. Tắt điện thoại một lúc, thư giãn với tách trà nóng hoặc trò chuyện nhẹ nhàng cùng người thân giúp tinh thần thả lỏng hiệu quả.

Con số may mắn: 7, 19, 36

Tử vi Cự Giải ngày 10/2/2026 (21/6 - 22/7)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 10/2/2026 dành lời khuyên cho Cự Giải nên tránh suy diễn quá nhiều về thái độ của người xung quanh. Tâm trạng hơi nhạy cảm, dễ tủi thân vì những chuyện nhỏ nhặt, nhưng thực ra mọi người vẫn rất quan tâm đến bạn.

Công việc: Cự Giải cần tập trung làm việc dứt khoát, cân nhắc thấu đáo trước mỗi quyết định. Mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát nếu bạn không để cảm xúc chi phối lý trí. Hoàn thành sớm công việc để dành thời gian chuẩn bị lễ tiễn ông Táo cùng gia đình.

Tình cảm: Nếu trong lòng chất chứa quá nhiều áp lực, hãy chia sẻ cùng người ấy thay vì cố chịu đựng một mình. Các cặp đôi hôm nay đừng lo lắng nhiều, chỉ cần cả hai cùng nhau đối mặt với khó khăn thì sẽ giải quyết tốt mọi thứ.

Tài lộc: Cần chú ý chi tiêu tiết kiệm hơn và để dành một khoản cho những sự cố bất ngờ sau Tết. Tránh cho vay mượn tiền bạc trong ngày này để giữ gìn hòa khí và tài chính cá nhân.

Sức khỏe: Sức khỏe tinh thần cần được ưu tiên chăm sóc. Tránh tự cô lập bản thân, hãy hòa mình vào không khí sum vầy ngày 23 tháng Chạp để xua tan mệt mỏi và buồn phiền.

Con số may mắn: 3, 21, 40

Tử vi Sư Tử ngày 10/2/2026 (23/7 - 22/8)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 10/2/2026 dành lời khuyên cho Sư Tử nên hạ cái tôi xuống và lắng nghe nhiều hơn. Sự nóng nảy nhất thời có thể làm hỏng việc lớn, chậm lại một nhịp sẽ giúp bạn nhìn thấy giải pháp tốt hơn cho mọi vấn đề.

Công việc: Sư Tử có năng lực lãnh đạo bẩm sinh nhưng hôm nay cần kiềm chế sự áp đặt. Lắng nghe ý kiến đóng góp từ cấp dưới và đồng nghiệp sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Giải quyết gọn gàng các công việc còn dang dở trước kỳ nghỉ Tết.

Tình cảm: Cần tránh nghi ngờ và kiểm soát kỳ vọng quá cao với nửa kia. Sư Tử muốn mọi thứ hoàn hảo theo ý mình nhưng tình yêu cần sự linh hoạt. Cùng nhau chuẩn bị mâm cúng ông Táo sẽ là cách gắn kết tuyệt vời.

Tài lộc: Tài chính ổn định, có thể nhận được khoản thu ngoài mong đợi vào cuối ngày. Tuy nhiên, tránh chi tiêu phung phí chỉ vì muốn thể hiện đẳng cấp. Phân bổ ngân sách Tết hợp lý giữa hưởng thụ và tích lũy.

Sức khỏe: Dễ gặp vấn đề về hệ hô hấp do thời tiết chuyển mùa. Giữ ấm cổ họng, uống nước ấm thường xuyên và tránh la hét hoặc nói quá nhiều trong ngày để bảo vệ thanh quản.

Con số may mắn: 1, 16, 39

Tử vi Xử Nữ ngày 10/2/2026 (23/8 - 22/9)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 10/2/2026 dành lời khuyên cho Xử Nữ nên củng cố tinh thần và tiếp thêm động lực để hoàn thành xuất sắc những công việc cuối cùng của năm. Ngay cả trong lĩnh vực đã dày dạn kinh nghiệm, bạn vẫn còn khoảng trống để phát triển thêm.

Công việc: Xử Nữ học hỏi được nhiều điều và nhận về nhiều giá trị trong ngày hôm nay. Sự tỉ mỉ giúp bạn phát hiện những lỗi mà người khác bỏ qua, nhờ đó tránh được sai sót đáng tiếc. Đây là ngày phù hợp để kiểm tra, rà soát lại hồ sơ và sổ sách cuối năm.

Tình cảm: Mối quan hệ ổn định và đáng tin cậy. Xử Nữ dành sự chăm sóc cho người thân bằng những hành động thiết thực hơn lời nói. Cùng gia đình chuẩn bị lễ cúng ông Táo chu đáo giúp bạn cảm nhận rõ hơn giá trị của sự đoàn viên.

Tài lộc: Dòng tiền ổn định, không có biến động lớn. Đây là thời điểm tốt để lập kế hoạch tài chính chi tiết cho năm mới, tính toán các khoản thu chi Tết một cách khoa học.

Sức khỏe: Cần chú ý đến hệ tiêu hóa, tránh ăn uống thất thường. Bổ sung rau xanh và uống đủ nước giúp cơ thể vận hành trơn tru trong những ngày bận rộn cận Tết.

Con số may mắn: 6, 22, 41

Tử vi Thiên Bình ngày 10/2/2026 (23/9 - 22/10)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 10/2/2026 dành lời khuyên cho Thiên Bình nên cân nhắc kỹ trước khi nhận lời giúp đỡ ai để tránh bị cuốn vào những rắc rối không đáng. Một người không ngờ tới có thể chủ động tiếp cận bạn hôm nay, hãy bình tĩnh đánh giá trước khi phản hồi.

Công việc: Thiên Bình xử lý công việc nhẹ nhàng và hài hòa, đóng vai trò cầu nối quan trọng trong nhóm. Kỹ năng cân bằng giúp bạn giải quyết mâu thuẫn một cách êm đẹp. Tuy nhiên, đừng quên ưu tiên hoàn thành phần việc của chính mình trước.

Tình cảm: Đời sống tình cảm êm đềm, bạn tìm thấy sự hài hòa trong mối quan hệ. Ngày 23 tháng Chạp là dịp tốt để cùng người thân dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị Tết, qua đó tăng cường gắn kết gia đình.

Tài lộc: Tài chính không có biến động đáng kể, phù hợp để giữ vững ngân sách đã lên kế hoạch. Tránh đưa ra quyết định tài chính lớn trong ngày hôm nay, hãy chờ đến sau Tết khi đầu óc thông suốt hơn.

Sức khỏe: Tinh thần dễ bị kéo xuống nếu phải xử lý quá nhiều mối quan hệ cùng lúc. Cho bản thân vài phút yên tĩnh, đi dạo một mình hoặc ngắm cảnh thiên nhiên giúp tái tạo năng lượng hiệu quả.

Con số may mắn: 4, 18, 35

Tử vi Bọ Cạp ngày 10/2/2026 (23/10 - 21/11)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 10/2/2026 dành lời khuyên cho Bọ Cạp nên tránh suy diễn quá nhiều và đừng để cảm xúc nhạy cảm chi phối hành động. Bạn có thể phát hiện ra những điều bất ngờ trong ngày hôm nay, hãy giữ bình tĩnh để đánh giá đúng tình hình.

Công việc: Bọ Cạp có khả năng xử lý trơn tru những vấn đề phát sinh ngoài dự kiến nhờ kinh nghiệm dày dạn. Đừng để tâm trạng ảnh hưởng đến chất lượng công việc, tập trung vào mục tiêu chính và hoàn thành gọn gàng trước kỳ nghỉ Tết.

Tình cảm: Tâm trạng nhạy cảm hơn bình thường, dễ cảm thấy bị bỏ rơi hoặc thiếu quan tâm. Thực ra người xung quanh vẫn rất yêu thương bạn, chỉ là họ đang bận rộn chuẩn bị Tết. Chủ động bày tỏ cảm xúc thay vì chờ đợi.

Tài lộc: Dòng tiền ổn định, không có rủi ro đáng lo ngại. Đây là thời điểm tốt để rà soát lại tổng thể tình hình tài chính cá nhân và lên kế hoạch chi tiêu Tết chặt chẽ.

Sức khỏe: Giấc ngủ có thể bị ảnh hưởng do suy nghĩ quá nhiều. Thử uống trà thảo mộc hoặc đọc sách trước khi ngủ để tâm trí được thư giãn, tránh lướt điện thoại khuya.

Con số may mắn: 8, 23, 42

Tử vi Nhân Mã ngày 10/2/2026 (22/11 - 21/12)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 10/2/2026 dành lời khuyên cho Nhân Mã nên tận hưởng ngày hôm nay với tinh thần lạc quan và phóng khoáng vốn có. Dù rơi vào tình huống tưởng chừng bất lợi, may mắn vẫn đến theo cách không ngờ, kết quả nhìn chung rất khả quan.

Công việc: Nhân Mã càng bận rộn càng phát huy tốt năng lực của mình. Công việc bận rộn mang lại động lực, niềm vui và sự hào hứng trọn vẹn. Nếu cảm thấy rảnh rỗi, hãy chủ động kiếm việc làm hoặc lên kế hoạch cho năm mới.

Tình cảm: Đời sống tình cảm sôi nổi, vui vẻ. Nhân Mã là linh hồn của mọi buổi tiệc cuối năm, thu hút sự chú ý bằng năng lượng tích cực. Dành thời gian chất lượng cho nửa kia giữa lịch trình bận rộn để tình cảm thêm gắn kết.

Tài lộc: Nguồn thu đa dạng, may mắn đến từ những kênh bất ngờ. Một khoản thưởng nóng hoặc phong bao đầu xuân sớm có thể khiến bạn vui mừng. Tiêu xài hợp lý, đừng quên tiết kiệm.

Sức khỏe: Năng lượng tràn đầy nhưng cần cân bằng giữa hoạt động và nghỉ ngơi. Tránh ăn quá nhiều trong các buổi tiệc tất niên, ưu tiên thực phẩm tươi và uống đủ nước.

Con số may mắn: 9, 25, 38

Tử vi Ma Kết ngày 10/2/2026 (22/12 - 19/1)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 10/2/2026 dành lời khuyên cho Ma Kết nên giữ bí mật kế hoạch cá nhân và đừng tiết lộ thông tin quan trọng với bất cứ ai. Nếu không muốn chuyện bị lọt ra ngoài, cách duy nhất là im lặng cho đến khi mọi thứ đã chắc chắn.

Công việc: Ma Kết xử lý công việc chuyên nghiệp và hiệu quả nhờ tính kỷ luật cao. Mọi trở ngại đều tan biến nhanh chóng trước sự kiên trì và bền bỉ của bạn. Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ cuối năm giúp bạn bước vào năm mới với tâm thế vững vàng.

Tình cảm: Gia đình là điểm tựa vững chắc nhất của Ma Kết trong ngày hôm nay. Cùng người thân chuẩn bị lễ tiễn ông Táo giúp tình cảm gắn bó hơn. Tránh mang chuyện công sở về nhà để giữ không khí gia đình ấm cúng.

Tài lộc: Tiền tài ổn định, lương thưởng cuối năm đáp ứng kỳ vọng. Khả năng đầu tư sáng suốt giúp Ma Kết tận dụng tốt cơ hội gia tăng tài sản. Tuy nhiên, giữ kín kế hoạch tài chính với người ngoài.

Sức khỏe: Chú ý đến lưng và vai do ngồi làm việc quá lâu. Đứng dậy vận động nhẹ mỗi 30 phút, kéo giãn cơ thể và giữ tư thế ngồi đúng cách giúp phòng tránh đau nhức.

Con số may mắn: 10, 26, 44

Tử vi Bảo Bình ngày 10/2/2026 (20/1 - 18/2)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 10/2/2026 dành lời khuyên cho Bảo Bình nên sàng lọc ý tưởng và tập trung vào một mục tiêu duy nhất thay vì ôm đồm nhiều việc. Đầu óc bay bổng với nhiều kế hoạch, nhưng sự phân tán có thể khiến bạn không hoàn thành được việc nào trọn vẹn.

Công việc: Bảo Bình tràn đầy sáng tạo nhưng cần cẩn trọng hơn khi đưa ra các quyết định quan trọng. Viết ra danh sách ưu tiên và thực hiện từng bước một thay vì nhảy cóc giữa nhiều dự án. Ưu tiên hoàn thành các đầu việc tồn đọng trước kỳ nghỉ.

Tình cảm: Cần khéo léo trong giao tiếp để tránh gây hiểu lầm với nửa kia. Bảo Bình đôi khi quá tập trung vào ý tưởng cá nhân mà quên mất cảm xúc của đối phương. Dành thời gian lắng nghe và thấu hiểu sẽ giúp mối quan hệ thêm bền chặt.

Tài lộc: Tài chính ổn định, không nên liều lĩnh đầu tư vào thời điểm cuối năm. Cân đối thu chi hợp lý, đặc biệt khi các khoản phải chi cho Tết đang tăng dần. Tiết kiệm là chiến lược an toàn nhất.

Sức khỏe: Dễ kiệt sức do hoạt động trí óc quá nhiều. Cho bản thân nghỉ ngơi đúng lúc, tránh thức khuya lướt mạng xã hội. Ngủ đủ giấc là cách đơn giản nhất để phục hồi năng lượng.

Con số may mắn: 11, 20, 37

Tử vi Song Ngư ngày 10/2/2026 (19/2 - 20/3)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 10/2/2026 dành lời khuyên cho Song Ngư nên tin vào trực giác của mình và đừng để những suy nghĩ tiêu cực kéo bạn xuống. Tâm trạng có thể nhạy cảm hơn bình thường, nhưng thực tế mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp hơn bạn tưởng.

Công việc: Song Ngư có khả năng vận dụng kinh nghiệm để giải quyết ổn thỏa mọi tình huống phát sinh. Trực giác nhạy bén giúp bạn đọc vị đúng nhu cầu của đối tác và đồng nghiệp. Đây là ngày phù hợp để kết thúc năm cũ bằng một thành tích ấn tượng.

Tình cảm: Trực giác nhạy bén giúp Song Ngư hiểu rõ cảm xúc của người thân mà không cần nhiều lời. Không khí đoàn viên ngày tiễn ông Táo khiến mối quan hệ trở nên sâu sắc và gắn bó hơn. Người độc thân có thể gặp nhân duyên mới qua các hoạt động gia đình.

Tài lộc: Tài lộc tương đối tốt, có thể thu lợi từ các khoản đầu tư cũ hoặc nhận quà biếu cuối năm. Quản lý tài chính cẩn thận, tránh cho vay mượn tiền bạc để giữ hòa khí dịp Tết.

Sức khỏe: Cần chăm sóc sức khỏe tinh thần, tránh để những suy nghĩ tiêu cực kéo dài. Viết nhật ký, thiền định hoặc trò chuyện với người tin tưởng giúp giải tỏa áp lực cuối năm hiệu quả.

Con số may mắn: 12, 24, 43

Lưu ý: Bài viết tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 10/2/2026 chỉ mang tính chất tham khảo và giải trí. Mỗi người nên chủ động đưa ra quyết định dựa trên hoàn cảnh thực tế của bản thân.