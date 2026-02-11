Cần biết Xem tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày 12/2/2026: Bảo Bình rực rỡ, Thiên Bình cân bằng Xem tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày 12/02/2026 về công việc, tình cảm, tài lộc. Bảo Bình rực rỡ, Song Ngư tin vào trực giác, Thiên Bình giữ cân bằng

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 12/2/2026 thứ Năm, mặt trời vẫn đang tọa cung Bảo Bình kết hợp năng lượng tích cực từ ngày hoàng đạo, mang đến nhiều tín hiệu thuận lợi cho hầu hết các chòm sao. Cùng xem vũ trụ gửi thông điệp gì cho bạn trong ngày cận Tết hôm nay.

Tử vi Bạch Dương ngày 12/2/2026 (21/3 - 19/4)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 12/2/2026 khuyên Bạch Dương nên phát huy tinh thần chủ động trong mọi hoạt động. Năng lượng hành động mạnh mẽ giúp bạn hoàn tất nhanh các công việc còn dang dở trước kỳ nghỉ Tết.

Công việc: Bạch Dương xử lý gọn gàng các đầu việc cuối năm nhờ khả năng ra quyết định nhanh và linh hoạt. Đồng nghiệp nể phục phong cách làm việc dứt khoát của bạn. Tranh thủ bàn giao xong sớm để có thời gian chuẩn bị Tết.

Tình cảm: Không khí gia đình ấm áp hơn khi bạn chủ động dành thời gian cho người thân. Người có đôi nên cùng nửa kia lên kế hoạch đón Tết, tránh mỗi người mỗi hướng.

Tài lộc: Dòng tiền ổn định, có thể nhận thưởng Tết hoặc khoản thu phát sinh. Kiểm soát chi tiêu mua sắm cuối năm bằng cách lập danh sách cụ thể trước khi đi chợ.

Sức khỏe: Cần nghỉ ngơi đủ giấc để tránh kiệt sức. Bổ sung vitamin C và uống đủ nước giúp tăng sức đề kháng giữa thời tiết se lạnh.

Con số may mắn: 8, 21, 39

Tử vi Kim Ngưu ngày 12/2/2026 (20/4 - 20/5)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 12/2/2026 khuyên Kim Ngưu nên giữ nhịp sống ổn định, tránh thay đổi kế hoạch đột ngột. Sự kiên định vốn có sẽ giúp bạn vượt qua mọi áp lực cuối năm một cách nhẹ nhàng.

Công việc: Kim Ngưu hoàn thành bàn giao công việc trước kỳ nghỉ một cách gọn gàng và chuyên nghiệp. Cấp trên hài lòng với tinh thần trách nhiệm của bạn. Đừng nhận thêm việc mới vào lúc này.

Tình cảm: Sự thấu hiểu trong mối quan hệ giúp bạn cảm nhận rõ hơi ấm gia đình dịp cận Tết. Cùng người thương trang trí nhà cửa, chuẩn bị mâm cỗ sẽ khiến tình cảm thêm ngọt ngào.

Tài lộc: Chi tiêu dịp Tết có xu hướng tăng mạnh, đặc biệt cho ẩm thực và trang hoàng nhà cửa. Hãy cân đối ngân sách hợp lý, ưu tiên những khoản thật sự cần thiết.

Sức khỏe: Hệ tiêu hóa cần được chú ý khi ăn uống nhiều hơn bình thường. Hạn chế đồ chiên rán, tăng cường rau xanh và trái cây tươi.

Con số may mắn: 4, 16, 33

Tử vi Song Tử ngày 12/2/2026 (21/5 - 20/6)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 12/2/2026 khuyên Song Tử nên phát huy khả năng giao tiếp linh hoạt nhưng cần chọn lọc lời nói. Khát khao khám phá và trải nghiệm dâng cao, hãy lên kế hoạch du xuân từ bây giờ.

Công việc: Ý tưởng sáng tạo liên tục xuất hiện giúp Song Tử hoàn thành các dự án còn dở dang. Kỹ năng thuyết phục tốt giúp bạn chốt được nhiều thỏa thuận trước Tết. Tuy nhiên, kiểm tra kỹ thông tin trước khi chia sẻ.

Tình cảm: Bạn trở thành tâm điểm trong các buổi họp mặt cuối năm nhờ sức hút tự nhiên. Người độc thân có cơ hội quen biết đối tượng thú vị. Người có đôi nên dành thời gian riêng tư cho nửa kia.

Tài lộc: Dòng tiền lưu thông bình thường, có thể phát sinh thêm thu nhập từ các hoạt động cuối năm. Ghi chép lại mọi khoản chi Tết để kiểm soát tốt ngân sách.

Sức khỏe: Đầu óc hoạt động nhiều khiến bạn dễ mất ngủ. Hạn chế sử dụng điện thoại trước giờ ngủ, thay bằng đọc sách hoặc thiền nhẹ.

Con số may mắn: 9, 23, 41

Tử vi Cự Giải ngày 12/2/2026 (21/6 - 22/7)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 12/2/2026 khuyên Cự Giải nên tập trung vào việc quản lý tài chính và chăm sóc gia đình. Áp lực chi tiêu Tết giảm bớt nếu bạn lên kế hoạch sớm và hành động có chừng mực.

Công việc: Nhịp công việc bớt căng thẳng hơn so với tuần trước, giúp bạn có thời gian sắp xếp lại mọi thứ. Đồng nghiệp sẵn sàng hỗ trợ khi bạn cần. Hoàn tất mọi đầu việc trước 28 Tết là mục tiêu khả thi.

Tình cảm: Tình cảm gia đình là nguồn năng lượng chính của Cự Giải dịp này. Bạn cảm nhận rõ sự gắn kết khi cả nhà cùng chuẩn bị Tết. Tránh áp đặt ý kiến cá nhân lên người khác.

Tài lộc: Chi tiêu cần được kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt tránh mua sắm ngẫu hứng khi đi chợ Tết. Lập ngân sách cụ thể cho từng hạng mục sẽ giúp bạn an tâm hơn.

Sức khỏe: Giữ ấm cơ thể khi thời tiết thay đổi thất thường. Uống trà gừng ấm và ngủ đủ giấc giúp tăng sức đề kháng.

Con số may mắn: 2, 18, 27

Tử vi Sư Tử ngày 12/2/2026 (23/7 - 22/8)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 12/2/2026 khuyên Sư Tử nên nhìn lại bản thân và tỉnh táo trong các quyết định tài chính. Đây không phải lúc để phô trương, mà là thời điểm cần sự khiêm tốn và thực tế.

Công việc: Sư Tử vẫn giữ được phong độ ổn định trong công việc dù áp lực cuối năm dồn dập. Khả năng lãnh đạo giúp bạn điều phối nhóm hiệu quả. Tuy nhiên, cẩn trọng khi ký kết văn bản quan trọng vào thời điểm này.

Tình cảm: Nhu cầu được chú ý và công nhận cao hơn bình thường, nhưng đừng để điều này gây áp lực cho người xung quanh. Dành tặng lời khen chân thành cho nửa kia thay vì chờ đợi được khen.

Tài lộc: Tài chính cần được quản lý cẩn thận, tránh chi tiêu vượt ngân sách để chiều lòng bản thân. Cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền cho những món đồ giá trị lớn.

Sức khỏe: Mắt và cổ vai gáy dễ mỏi do ngồi làm việc lâu. Nghỉ giải lao mỗi 45 phút và thực hiện bài tập giãn cơ đơn giản.

Con số may mắn: 1, 14, 30

Tử vi Xử Nữ ngày 12/2/2026 (23/8 - 22/9)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 12/2/2026 khuyên Xử Nữ nên bảo vệ năng lượng cá nhân và sắp xếp mọi thứ theo trật tự. Kỹ năng tổ chức xuất sắc giúp bạn trở thành người dẫn dắt trong việc chuẩn bị Tết cho gia đình.

Công việc: Xử Nữ phát huy tối đa khả năng sắp xếp và quản lý, mọi đầu việc được xử lý ngăn nắp trước kỳ nghỉ. Giao tiếp rõ ràng, mạch lạc giúp tránh được hiểu lầm với đồng nghiệp. Đây là ngày thuận lợi để hoàn thiện báo cáo tổng kết.

Tình cảm: Sự tỉ mỉ và chu đáo của bạn khiến người thân cảm thấy được quan tâm. Tuy nhiên, đừng quá cầu toàn đến mức tạo áp lực cho mọi người xung quanh.

Tài lộc: Tài chính ổn định nhờ thói quen tiết kiệm và quản lý chi tiêu chặt chẽ. Danh sách mua sắm Tết của bạn luôn chi tiết và hợp lý, giúp tránh lãng phí.

Sức khỏe: Hệ tiêu hóa nhạy cảm hơn thường ngày, nên ăn chín uống sôi và tránh đồ ăn đường phố không đảm bảo vệ sinh.

Con số may mắn: 6, 22, 35

Tử vi Thiên Bình ngày 12/2/2026 (23/9 - 22/10)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 12/2/2026 khuyên Thiên Bình nên giữ sự cân bằng trong mọi mối quan hệ và tránh can thiệp quá sâu vào chuyện người khác. Vai trò hòa giải sẽ phát huy hiệu quả nếu bạn biết lắng nghe nhiều hơn nói.

Công việc: Thiên Bình phối hợp tốt với đồng nghiệp để hoàn thành các dự án chung trước Tết. Khả năng ngoại giao giúp bạn tháo gỡ những bất đồng nhỏ trong nhóm. Tuy nhiên, đừng nhận lời giúp quá nhiều người cùng lúc.

Tình cảm: Mối quan hệ hài hòa nhờ bạn biết cách cân bằng giữa cho và nhận. Cùng người ấy đi dạo, mua sắm Tết sẽ tạo nên những kỷ niệm đẹp cuối năm.

Tài lộc: Tài chính không biến động lớn, đủ để thực hiện kế hoạch Tết đã đề ra. Hạn chế cho vay mượn dịp cuối năm để tránh phiền phức.

Sức khỏe: Tâm trạng thất thường do gánh nặng cân bằng mọi thứ. Dành thời gian yên tĩnh cho bản thân, nghe nhạc hoặc đọc sách giúp tinh thần thư thái.

Con số may mắn: 3, 15, 28

Tử vi Bọ Cạp ngày 12/2/2026 (23/10 - 21/11)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 12/2/2026 khuyên Bọ Cạp nên tận dụng năng lượng tích cực để phát triển bản thân và củng cố các mối quan hệ quan trọng. Quý nhân phù trợ, đây là ngày thuận lợi để chốt các vấn đề còn tồn đọng.

Công việc: Bọ Cạp thể hiện sự bình yên và chín chắn trong cách xử lý công việc. Khả năng phân tích sắc bén giúp bạn nhìn thấu vấn đề mà người khác bỏ qua. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tình cảm: Sự bí ẩn và chiều sâu cảm xúc khiến bạn trở nên thu hút hơn trong mắt đối phương. Người có đôi trải qua khoảng thời gian gắn bó, ấm áp. Người độc thân có thể nhận được tín hiệu bất ngờ.

Tài lộc: Gặp may mắn về tài chính, có thể nhận thưởng cuối năm hoặc thu hồi được khoản nợ cũ. Phù hợp để lên kế hoạch tài chính cho năm mới Bính Ngọ.

Sức khỏe: Tinh thần tốt giúp sức khỏe thể chất cũng ổn định. Duy trì thói quen tập thể dục nhẹ nhàng dù đang trong kỳ nghỉ Tết.

Con số may mắn: 7, 24, 38

Tử vi Nhân Mã ngày 12/2/2026 (22/11 - 21/12)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 12/2/2026 khuyên Nhân Mã nên tận hưởng không khí cuối năm bằng tinh thần phiêu lưu và cởi mở. Cảm hứng học hỏi dâng cao, đây là thời điểm tốt để đọc sách hoặc lên kế hoạch du xuân.

Công việc: Nhân Mã hoàn thành công việc nhanh gọn nhờ tinh thần lạc quan và không ngại thử thách. Những trải nghiệm mới mẻ giúp bạn mở rộng góc nhìn và tìm ra giải pháp sáng tạo cho các vấn đề cũ.

Tình cảm: Tình yêu mang hơi thở tự do, phóng khoáng. Bạn muốn chia sẻ niềm vui với mọi người thay vì giữ riêng cho mình. Cùng bạn bè hoặc người thương lên lịch du xuân sẽ rất thú vị.

Tài lộc: Tài chính khá thoải mái, nhưng Nhân Mã dễ tiêu tiền theo cảm hứng. Ghi nhớ nguyên tắc: mua sắm Tết xong rồi mới chi cho giải trí.

Sức khỏe: Năng lượng dồi dào, thể trạng tốt. Tận dụng ngày đẹp trời để vận động ngoài trời, hít thở không khí trong lành.

Con số may mắn: 5, 19, 42

Tử vi Ma Kết ngày 12/2/2026 (22/12 - 19/1)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 12/2/2026 khuyên Ma Kết nên giữ vững mục tiêu dài hạn và không bị phân tâm bởi những chuyện vặt vãnh cuối năm. Kỷ luật bản thân và sự chân thành sẽ giúp bạn kết thúc năm cũ trọn vẹn.

Công việc: Ma Kết vẫn duy trì phong độ làm việc ổn định dù đa số mọi người đã "về tâm trạng Tết". Sự nghiêm túc và trách nhiệm giúp bạn hoàn thành mọi đầu việc đúng hạn.

Tình cảm: Không phải kiểu lãng mạn hoa mỹ, nhưng sự quan tâm thầm lặng và chu đáo của Ma Kết khiến người thân cảm thấy ấm lòng. Hãy thể hiện tình cảm bằng hành động cụ thể.

Tài lộc: Tài chính vững chắc nhờ thói quen tiết kiệm quanh năm. Đây là lúc bạn thoải mái chi tiêu cho gia đình mà không lo vượt ngân sách.

Sức khỏe: Xương khớp và lưng dễ đau nhức do thời tiết lạnh. Giữ ấm cơ thể, đặc biệt vùng đầu gối và lưng khi ra ngoài.

Con số may mắn: 10, 26, 44

Tử vi Bảo Bình ngày 12/2/2026 (20/1 - 18/2)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 12/2/2026 khuyên Bảo Bình nên tận dụng tối đa vận may đang rực rỡ. Mặt Trời tọa cung mệnh tiếp tục mang lại năng lượng bứt phá mạnh mẽ trên mọi phương diện, đặc biệt là sự nghiệp và tài chính.

Công việc: Bảo Bình tỏa sáng rực rỡ tại nơi làm việc, mọi ý tưởng đều được đón nhận nhiệt tình. Cơ hội thăng tiến hoặc mở rộng tầm ảnh hưởng đang đến rất gần. Đây là thời điểm vàng để khẳng định bản thân.

Tình cảm: Sức hút cá nhân ở đỉnh cao, bạn dễ dàng thu hút ánh nhìn ngưỡng mộ từ xung quanh. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ nhân duyên mới. Người đã có đôi cảm thấy hạnh phúc và viên mãn.

Tài lộc: Tài vận thăng hoa rõ rệt, có thể nhận được khoản thu ngoài mong đợi hoặc quà tặng giá trị dịp cuối năm. Phù hợp để lên kế hoạch đầu tư dài hạn cho năm Bính Ngọ.

Sức khỏe: Tinh thần phấn chấn giúp sức khỏe dồi dào. Tuy nhiên, đừng quá hưng phấn mà quên ngủ đủ giấc.

Con số may mắn: 11, 29, 47

Tử vi Song Ngư ngày 12/2/2026 (19/2 - 20/3)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 12/2/2026 khuyên Song Ngư nên tin vào trực giác và lắng nghe cảm xúc bên trong. Đây là ngày thích hợp để suy ngẫm về những gì đã qua và đặt nguyện vọng cho năm mới sắp đến.

Công việc: Song Ngư xử lý công việc bằng cảm nhận tinh tế và sự sáng tạo đặc trưng. Những nhiệm vụ đòi hỏi óc thẩm mỹ hoặc tư duy nghệ thuật sẽ được bạn hoàn thành xuất sắc. Đừng ngần ngại chia sẻ ý tưởng với đồng nghiệp.

Tình cảm: Cảm xúc sâu lắng và lãng mạn chiếm trọn tâm hồn Song Ngư. Bạn muốn dành trọn trái tim cho người mình yêu thương. Một lời nhắn nhủ chân thành sẽ khiến đối phương xúc động.

Tài lộc: Tài lộc khởi sắc, dòng tiền bất ngờ có thể đến từ nguồn không ngờ tới. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với các lời mời gọi đầu tư mập mờ dịp cuối năm.

Sức khỏe: Dễ nhạy cảm với thời tiết và môi trường xung quanh. Giữ không gian sống sạch sẽ, thoáng đãng và nghỉ ngơi đầy đủ.

Con số may mắn: 12, 25, 36

Lưu ý: Bài viết mang tính chất tham khảo chiêm tinh học, giúp bạn định hướng và chủ động hơn trong ngày mới. Vận mệnh cá nhân còn phụ thuộc vào hành động, quyết định và hoàn cảnh riêng của mỗi người.