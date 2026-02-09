Cần biết Xem tử vi hôm nay, tử vi 12 con giáp ngày 10/02/2026: Tuổi Mão đắc lộc, tuổi Ngọ thị phi Xem tử vi hôm nay, tử vi 12 con giáp ngày 10/02/2026 chi tiết công việc, tình cảm, tài lộc. Ngày 23 tháng Chạp tiễn ông Táo, ai gặp may, ai cần cẩn trọng?

Tử vi hôm nay 12 con giáp ngày 10/2/2026, tức ngày 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ — đúng ngày tiễn ông Công ông Táo về trời.

Ngày Ất Mão nhằm Kim Đường Hoàng Đạo, sao Vĩ Hỏa Hổ chiếu mệnh, mang đến nguồn năng lượng cát lành, thuận lợi cho việc khởi sự và cầu tài.

Cùng xem vận trình chi tiết từng con giáp để chủ động sắp xếp công việc và đón Tết trọn vẹn.

1. Tử vi tuổi Tý ngày 10/2/2026

Tử vi hôm nay 12 con giáp ngày 10/2/2026 dành lời khuyên cho người tuổi Tý nên kiềm chế cảm xúc và tránh đưa ra quyết định quan trọng khi tâm trạng chưa ổn định. Ngày Ất Mão hình Tý khiến bạn dễ gặp vài trục trặc ngoài ý muốn, hãy giữ bình tĩnh để vượt qua.

Công việc: Vận trình công danh của tuổi Tý trong ngày thứ Ba này có phần trầm lắng. Áp lực từ khối lượng công việc cuối năm khiến bạn dễ mất tập trung, đặc biệt khi phải xử lý nhiều đầu mục cùng lúc. Hãy ưu tiên những việc cấp bách, hoàn thành gọn gàng trước kỳ nghỉ Tết.

Tình cảm: Đời sống tình cảm cần sự chủ động từ phía bạn. Không khí chuẩn bị Tết có thể khiến bạn và nửa kia bất đồng về cách sắp xếp, chi tiêu. Nhường nhịn đôi chút và lắng nghe quan điểm của đối phương sẽ giúp mọi chuyện êm đẹp hơn.

Tài lộc: Tài chính ổn định nhưng không nên mạo hiểm đầu tư vào thời điểm nhạy cảm này. Chi tiêu cho lễ tiễn ông Táo và mua sắm Tết cần được tính toán kỹ lưỡng để tránh hao hụt quá nhiều.

Sức khỏe: Tinh thần dễ căng thẳng do áp lực công việc kết hợp bận rộn chuẩn bị Tết. Dành vài phút hít thở sâu hoặc đi dạo ngắn sẽ giúp bạn lấy lại sự cân bằng.

Con số may mắn: 3, 18, 37

2. Tử vi tuổi Sửu ngày 10/2/2026

Tử vi hôm nay 12 con giáp ngày 10/2/2026 dành lời khuyên cho người tuổi Sửu nên tận dụng vận may đang đến để hoàn thành nốt những mục tiêu cuối năm. Tháng 2 được dự báo là giai đoạn tài vận tăng rõ rệt, và ngày hôm nay chính là thời điểm vàng để bạn chốt hạ những việc quan trọng.

Công việc: Vận trình sự nghiệp của tuổi Sửu sáng rõ trong ngày này. Tầm nhìn thực tế cùng sự thông suốt giúp bạn giải quyết gọn ghẽ những rắc rối tồn đọng từ trước. Cấp trên đánh giá cao năng lực xử lý tình huống của bạn, cơ hội được khen thưởng cuối năm rất cao.

Tình cảm: Chuyện tình cảm lứa đôi khá êm đềm, hòa thuận. Người độc thân có cơ hội gặp người hợp ý tại các buổi họp mặt gia đình dịp tiễn ông Táo. Người đã có đôi cùng nhau chuẩn bị mâm cỗ, tình cảm thêm gắn kết.

Tài lộc: Dòng tiền chảy về đều đặn, lương thưởng cuối năm đáp ứng kỳ vọng. Đây là ngày thuận lợi để cân đối lại tài chính, phân bổ ngân sách Tết hợp lý giữa tiết kiệm và chi tiêu.

Sức khỏe: Thể trạng ổn định, tinh thần phấn chấn. Chú ý ăn uống điều độ trong ngày lễ cúng ông Táo, tránh ăn quá nhiều đồ dầu mỡ gây khó tiêu.

Con số may mắn: 6, 21, 44

3. Tử vi tuổi Dần ngày 10/2/2026

Tử vi hôm nay 12 con giáp ngày 10/2/2026 dành lời khuyên cho người tuổi Dần nên mạnh dạn nắm bắt cơ hội đang đến và phát huy tối đa sức mạnh nội tại. Năm Ất Tỵ vẫn đang mang đến nguồn vượng khí dồi dào cho bạn, đặc biệt trong lĩnh vực sự nghiệp và tài chính.

Công việc: Tuổi Dần tỏa sáng rực rỡ trong môi trường làm việc ngày hôm nay. Ý tưởng bùng nổ, được cấp trên tin tưởng giao phó trọng trách quan trọng. Đây là thời điểm lý tưởng để chốt hợp đồng cuối năm hoặc đề xuất dự án mới cho năm tới.

Tình cảm: Quan hệ tình cảm sâu sắc và bền chặt. Bạn và người ấy cùng nhau chuẩn bị đón Tết trong không khí ấm cúng, tràn ngập yêu thương. Người độc thân có thể gặp quý nhân vừa hỗ trợ sự nghiệp vừa đồng hành trong cuộc sống.

Tài lộc: Thu nhập đa nguồn, càng biết ơn càng tăng phúc lộc. Ngày Kim Đường Hoàng Đạo rất thuận lợi cho việc cầu tài, khai trương hoặc ký kết giao dịch quan trọng.

Sức khỏe: Năng lượng tràn đầy, tinh thần hào hứng. Tuy nhiên đừng quên nghỉ ngơi hợp lý giữa lịch trình bận rộn cuối năm để giữ sức cho mùa Tết.

Con số may mắn: 1, 15, 39

4. Tử vi tuổi Mão ngày 10/2/2026

Tử vi hôm nay 12 con giáp ngày 10/2/2026 dành lời khuyên cho người tuổi Mão nên tận dụng triệt để vận khí cực vượng của ngày Ất Mão — ngày can chi trùng với bản mệnh. Đây là ngày đắc lộc hiếm có, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió nếu bạn biết nắm bắt.

Công việc: Vận trình công danh của tuổi Mão hôm nay cực kỳ sáng láng. Bạn xử lý công việc trôi chảy, được đồng nghiệp tín nhiệm và cấp trên ghi nhận. Các cuộc đàm phán, ký kết hợp đồng diễn ra suôn sẻ, tạo tiền đề tốt đẹp cho năm mới.

Tình cảm: Đào hoa vượng, sức hút cá nhân tăng cao. Người độc thân dễ gặp nhân duyên tốt đẹp tại các hoạt động cuối năm. Người đã có đôi tận hưởng sự hòa hợp và đồng điệu bên nửa kia.

Tài lộc: Đây là ngày vàng về tài chính cho tuổi Mão. Tiền bạc đến từ nhiều hướng, từ lương thưởng đến lợi nhuận kinh doanh. Hãy tranh thủ chốt đơn, thu hồi công nợ và lên kế hoạch tài chính cho năm mới.

Sức khỏe: Thể trạng tuyệt vời, tinh thần sảng khoái. Tham gia lễ tiễn ông Táo cùng gia đình giúp bạn cảm thấy vui vẻ và gắn kết hơn với người thân.

Con số may mắn: 7, 22, 41

5. Tử vi tuổi Thìn ngày 10/2/2026

Tử vi hôm nay 12 con giáp ngày 10/2/2026 dành lời khuyên cho người tuổi Thìn nên thận trọng trong giao tiếp và tránh tranh cãi không cần thiết. Ngày Mão hại Thìn khiến bạn dễ vướng vào hiểu lầm hoặc xích mích nhỏ với người xung quanh.

Công việc: Môi trường làm việc có phần căng thẳng, cạnh tranh khốc liệt hơn bình thường. Bạn cần cảnh giác với những lời nói bóng gió từ đồng nghiệp, tránh để bản thân bị lôi kéo vào thị phi. Tập trung hoàn thành phần việc của mình là chiến lược an toàn nhất.

Tình cảm: Mối quan hệ tình cảm có thể gặp chút sóng gió do cả hai đều bận rộn và mệt mỏi. Đừng để áp lực cuối năm ảnh hưởng đến cách bạn đối xử với người thân yêu. Một lời quan tâm nhỏ cũng đủ xoa dịu mọi căng thẳng.

Tài lộc: Thu nhập ổn định nhưng cần thận trọng với các khoản chi phát sinh bất ngờ. Kiểm tra kỹ hóa đơn, giấy tờ trước khi thanh toán để tránh sai sót đáng tiếc trong ngày cuối năm.

Sức khỏe: Dễ đau đầu hoặc mệt mỏi do căng thẳng tinh thần. Uống đủ nước, ăn nhẹ đúng giờ và tránh thức quá khuya sẽ giúp bạn duy trì phong độ.

Con số may mắn: 4, 19, 33

6. Tử vi tuổi Tỵ ngày 10/2/2026

Tử vi hôm nay 12 con giáp ngày 10/2/2026 dành lời khuyên cho người tuổi Tỵ nên phát huy sự minh mẫn để giải quyết những vấn đề tồn đọng trước thềm năm mới. Nằm trong Tam hội cục với năm Ất Tỵ, bạn có khả năng quyết đoán hơn bình thường.

Công việc: Tuổi Tỵ làm việc hiệu quả và sắc bén trong ngày hôm nay. Khả năng thương thuyết xuất sắc giúp bạn biến những cuộc đàm phán gay gắt trở nên nhẹ nhàng, thuận lợi. Tạo thiện cảm tốt với cấp trên và đối tác bằng phong cách chuyên nghiệp, thanh lịch.

Tình cảm: Đời sống tình cảm ấm áp, tràn đầy sự thấu hiểu. Ngày tiễn ông Táo là dịp để bạn và gia đình quây quần bên nhau, chia sẻ những câu chuyện cuối năm đầy ý nghĩa.

Tài lộc: Vận may tài chính đến âm thầm nhưng bền vững. Các khoản thu từ đầu tư hoặc kinh doanh mang lại kết quả khả quan. Nắm bắt chuẩn xu hướng thị trường giúp bạn tối ưu hóa lợi nhuận.

Sức khỏe: Sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn. Duy trì thói quen tập thể dục nhẹ nhàng buổi sáng để khởi đầu ngày mới tràn đầy năng lượng.

Con số may mắn: 5, 16, 38

7. Tử vi tuổi Ngọ ngày 10/2/2026

Tử vi hôm nay 12 con giáp ngày 10/2/2026 dành lời khuyên cho người tuổi Ngọ nên hành động kín đáo, kiên nhẫn và tránh phô trương quá mức. Ngày Mão phá Ngọ khiến vận trình có phần trắc trở, cần đề phòng thị phi và những rắc rối bất ngờ.

Công việc: Vận trình công danh của tuổi Ngọ gặp nhiều thử thách trong ngày này. Có thể phải đối mặt với sự thay đổi kế hoạch đột ngột hoặc áp lực từ nhiều phía. Giữ bình tĩnh, xử lý từng việc một theo thứ tự ưu tiên sẽ giúp bạn vượt qua êm xuôi.

Tình cảm: Dễ nảy sinh bất đồng với người thân xung quanh chuyện sắp xếp Tết. Đừng quá cố chấp vào quan điểm cá nhân, hãy linh hoạt và nhường nhịn để giữ hòa khí gia đình trong ngày tiễn ông Táo.

Tài lộc: Tài chính cần được quản lý chặt chẽ, tránh chi tiêu bốc đồng. Kiểm soát các khoản mua sắm Tết theo danh sách đã lập sẵn, không để cảm xúc nhất thời chi phối quyết định tài chính.

Sức khỏe: Cần chú ý đến hệ thần kinh và giấc ngủ. Áp lực cuối năm cộng thêm vận hạn Trực Thái Tuế khiến tinh thần dễ bất ổn. Nghe nhạc thư giãn hoặc thiền định trước khi ngủ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Con số may mắn: 2, 27, 45

8. Tử vi tuổi Mùi ngày 10/2/2026

Tử vi hôm nay 12 con giáp ngày 10/2/2026 dành lời khuyên cho người tuổi Mùi nên mở rộng các mối quan hệ và phát huy sự chân thành vốn có. Lục Hợp với Ngọ mang đến vận trình hanh thông, công việc lẫn đời sống cá nhân đều thuận lợi.

Công việc: Tuổi Mùi dễ dàng lấy được lòng tin của đồng nghiệp và đối tác nhờ phong thái nhã nhặn, thanh lịch. Các hoạt động làm việc nhóm diễn ra suôn sẻ, bạn đóng vai trò kết nối quan trọng trong tập thể. Hoàn thành tốt nhiệm vụ cuối năm với sự hỗ trợ từ quý nhân.

Tình cảm: Mối quan hệ tình cảm ngọt ngào, ấm áp. Người đã có đôi cùng nhau chuẩn bị mâm cúng tiễn ông Táo, không khí gia đình đầm ấm hơn bao giờ hết. Người độc thân có thể nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người quen biết lâu năm.

Tài lộc: Dòng tiền lưu thông thuận lợi, các giao dịch mua bán diễn ra nhanh chóng. Đây là ngày tốt để thu hồi nợ cũ hoặc chốt các khoản thanh toán trước Tết.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, tâm trạng vui vẻ. Tham gia các hoạt động gia đình trong ngày 23 tháng Chạp giúp bạn thư giãn tinh thần sau những ngày làm việc căng thẳng.

Con số may mắn: 8, 23, 40

9. Tử vi tuổi Thân ngày 10/2/2026

Tử vi hôm nay 12 con giáp ngày 10/2/2026 dành lời khuyên cho người tuổi Thân nên giữ cái đầu lạnh và tỉnh táo trước mọi lời mời gọi đầu tư, hợp tác. Ngày Mão tuyệt Thân khiến vận trình có phần hụt hơi, cần củng cố nền tảng thay vì mở rộng ồ ạt.

Công việc: Tuổi Thân cần làm việc cẩn thận hơn bình thường, đặc biệt với các giấy tờ, hợp đồng và sổ sách cuối năm. Kiểm tra lại mọi thông tin trước khi ký duyệt để tránh sai sót gây hậu quả. Đừng nhận thêm việc mới khi chưa hoàn thành xong việc cũ.

Tình cảm: Đời sống tình cảm bình lặng, không có nhiều biến động. Dành thời gian cho gia đình trong ngày tiễn ông Táo giúp tăng cường gắn kết tình thân. Người độc thân không nên vội vàng bước vào mối quan hệ mới.

Tài lộc: Tài chính ở mức vừa phải, nên hạn chế các khoản chi mạo hiểm. Ưu tiên bảo toàn túi tiền thay vì chạy theo những cơ hội đầu tư chưa rõ ràng vào thời điểm cuối năm.

Sức khỏe: Chú ý đến thị lực do sử dụng thiết bị điện tử quá lâu. Nghỉ mắt định kỳ và hạn chế nhìn màn hình trước khi đi ngủ giúp đôi mắt được thư giãn.

Con số may mắn: 9, 24, 36

10. Tử vi tuổi Dậu ngày 10/2/2026

Tử vi hôm nay 12 con giáp ngày 10/2/2026 dành lời khuyên cho người tuổi Dậu nên giữ khiêm tốn, cẩn trọng lời nói và sao lưu mọi tài liệu quan trọng. Ngày Mão xung Dậu mang đến nhiều biến động, bạn cần linh hoạt ứng biến để hóa giải vận hạn.

Công việc: Môi trường làm việc nhiều bất ổn, dễ phát sinh mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc nhận thêm việc ngoài dự kiến. Giữ thái độ điềm tĩnh, hoàn thành tốt phần việc được giao mà không cần tranh công đoạt vị. Kiểm tra email và tin nhắn kỹ trước khi gửi đi.

Tình cảm: Chuyện tình cảm có thể gặp trắc trở nhỏ do cả hai đều nhạy cảm hơn bình thường. Tránh nói những lời quá thẳng thắn có thể gây tổn thương cho đối phương. Kiên nhẫn lắng nghe là cách tốt nhất để giữ gìn mối quan hệ.

Tài lộc: Cần đề phòng mất mát tiền bạc do sơ suất, kiểm tra kỹ khi thanh toán hoặc chuyển khoản. Không nên cho vay mượn số tiền lớn trong ngày này. Tập trung quản lý chi tiêu Tết theo kế hoạch đã định.

Sức khỏe: Hệ hô hấp và cổ họng cần được chú ý. Giữ ấm cơ thể khi ra ngoài, uống nước ấm thường xuyên và tránh ăn đồ lạnh để phòng cảm lạnh thời điểm giao mùa.

Con số may mắn: 10, 25, 43

11. Tử vi tuổi Tuất ngày 10/2/2026

Tử vi hôm nay 12 con giáp ngày 10/2/2026 dành lời khuyên cho người tuổi Tuất nên tự tin đảm nhận những thử thách lớn và phát huy tinh thần Tam Hợp Dần - Ngọ - Tuất. Ngày Mão hợp Tuất tạo cục Mộc vững chắc, mang đến nguồn sinh khí dồi dào cho bản mệnh.

Công việc: Vận trình sự nghiệp của tuổi Tuất hôm nay vô cùng sáng láng. Bạn dám đưa ra quyết định lớn, dám cạnh tranh và không ngại đối mặt với khó khăn. Quý nhân xuất hiện đúng lúc giúp bạn vượt qua trở ngại, cơ hội thăng tiến hoặc được khen thưởng cuối năm rất rõ ràng.

Tình cảm: Vận tình duyên tốt đẹp, tràn ngập may mắn. Người độc thân dễ gặp nhân duyên tốt tại các hoạt động gia đình dịp cuối năm. Người đã có gia đình trải qua quãng thời gian yên bình, ấm áp bên người thân.

Tài lộc: Tài lộc dồi dào, thu nhập ổn định và có thêm khoản thưởng ngoài dự kiến. Ngày Kim Đường Hoàng Đạo cộng hưởng với vận may bản mệnh, rất thuận lợi cho việc giao dịch tài chính và cầu tài lộc.

Sức khỏe: Chú ý đến hệ tiêu hóa và dạ dày trong ngày lễ cúng ông Táo. Ăn uống điều độ, hạn chế bia rượu và thức ăn quá cay nóng để giữ gìn sức khỏe đón Tết.

Con số may mắn: 11, 26, 42

12. Tử vi tuổi Hợi ngày 10/2/2026

Tử vi hôm nay 12 con giáp ngày 10/2/2026 dành lời khuyên cho người tuổi Hợi nên hoàn thành nốt những đầu việc tồn đọng và sắp xếp mọi thứ gọn gàng trước kỳ nghỉ Tết. Vận trình bình ổn, không có biến động lớn, phù hợp để bạn tĩnh tâm nhìn lại một năm đã qua.

Công việc: Tuổi Hợi làm việc ở nhịp độ vừa phải, không quá áp lực nhưng cũng không nên lơ là. Ưu tiên dọn dẹp hồ sơ, bàn giao công việc và lên danh sách những gì cần hoàn tất trước Tết. Tinh thần trách nhiệm cao giúp bạn kết thúc năm cũ một cách trọn vẹn.

Tình cảm: Gia đạo bình yên, không khí gia đình ấm cúng trong ngày tiễn ông Táo. Bạn cảm nhận rõ sự biết ơn với những gì mình đang có, từ đó trân trọng hơn mối quan hệ với người thân xung quanh.

Tài lộc: Tài chính ổn định, không có biến động đáng kể. Đây là thời điểm phù hợp để kiểm kê lại tài sản, tính toán ngân sách Tết và lập kế hoạch tài chính cho năm mới Bính Ngọ.

Sức khỏe: Cẩn thận khi di chuyển, đặc biệt trên đường phố đông đúc cận Tết. Tuân thủ luật giao thông, không vội vàng để đảm bảo an toàn cho bản thân và người đi đường.

Con số may mắn: 12, 20, 35

Lưu ý: Bài viết tử vi hôm nay 12 con giáp ngày 10/2/2026 chỉ mang tính chất tham khảo và giải trí. Mỗi người nên chủ động đưa ra quyết định dựa trên hoàn cảnh thực tế của bản thân.