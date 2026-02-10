Cần biết Xem tử vi hôm nay, tử vi 12 con giáp ngày 11/02/2026: Thân hanh thông, Tuất cẩn trọng Xem tử vi hôm nay, tử vi 12 con giáp ngày 11/02/2026 chi tiết công việc, tình cảm, tài lộc. Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo cận Tết, con giáp nào gặp may, ai cần đề phòng?

Tử vi hôm nay 12 con giáp ngày 11/2/2026, tức ngày 24 tháng Chạp năm Ất Tỵ — chỉ còn 5 ngày nữa là đến giao thừa. Ngày Bính Thìn nhằm Bạch Hổ Hắc Đạo, năng lượng có phần trầm lắng, đòi hỏi mỗi con giáp cần thận trọng hơn trong mọi quyết định.

Cùng xem chi tiết vận trình từng con giáp để chủ động sắp xếp công việc và chuẩn bị Tết chu toàn.

1. Tử vi tuổi Tý ngày 11/2/2026

Tử vi hôm nay 12 con giáp ngày 11/2/2026 dành lời khuyên cho người tuổi Tý nên tận dụng lợi thế ngày hợp tuổi để đẩy nhanh tiến độ công việc. Thìn hợp Tý theo Tam Hợp Thủy cục, mang đến dòng năng lượng tích cực giúp bạn xoay xở mọi chuyện trôi chảy hơn bình thường.

Công việc: Vận trình công danh của tuổi Tý trong ngày thứ Tư này khá sáng sủa. Khả năng ứng biến linh hoạt giúp bạn giải quyết nhanh gọn những đầu việc tồn đọng trước Tết. Cấp trên hài lòng với tinh thần trách nhiệm cao, cơ hội nhận thưởng cuối năm rất triển vọng.

Tình cảm: Đời sống tình cảm ấm áp, hòa thuận. Bạn và nửa kia cùng nhau lên kế hoạch mua sắm Tết, không khí gia đình rộn ràng và vui vẻ. Người độc thân có thể nhận được lời mời hẹn hò bất ngờ từ người quen biết lâu năm.

Tài lộc: Dòng tiền lưu thông thuận lợi, các khoản phải thu về đúng hẹn. Đây là ngày tốt để chốt thanh toán, thu hồi công nợ và cân đối lại ngân sách chi tiêu cho những ngày cận Tết.

Sức khỏe: Thể trạng ổn định, tinh thần phấn chấn. Duy trì thói quen uống đủ nước và ăn uống đúng giờ giúp bạn giữ được phong độ tốt nhất trong tuần làm việc cuối cùng của năm.

Con số may mắn: 4, 16, 38

2. Tử vi tuổi Sửu ngày 11/2/2026

Tử vi hôm nay 12 con giáp ngày 11/2/2026 dành lời khuyên cho người tuổi Sửu nên kiên nhẫn và đừng vội vàng đưa ra quyết định lớn trong ngày Hắc Đạo. Giữ nhịp độ làm việc ổn định, hoàn thành từng phần việc nhỏ thay vì ôm đồm quá nhiều thứ cùng lúc.

Công việc: Tuổi Sửu cần cẩn thận hơn với giấy tờ, sổ sách và các giao dịch tài chính cuối năm. Kiểm tra lại mọi thông tin trước khi ký duyệt để tránh sai sót đáng tiếc. Không nên khởi công hay bắt đầu dự án mới trong ngày này.

Tình cảm: Mối quan hệ tình cảm bình lặng, không có biến động lớn. Dành thời gian phụ giúp gia đình dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị Tết giúp tăng cường gắn kết tình thân. Tránh tranh cãi về chuyện chi tiêu với nửa kia.

Tài lộc: Tài chính ở mức vừa phải, nên hạn chế các khoản chi không cần thiết. Lập danh sách mua sắm Tết chi tiết và tuân thủ nghiêm túc để tránh vượt ngân sách đã dự trù.

Sức khỏe: Chú ý đến hệ xương khớp, đặc biệt khi phải bê vác đồ nặng chuẩn bị Tết. Khởi động nhẹ trước khi làm việc nặng và giữ tư thế đúng cách để phòng tránh chấn thương.

Con số may mắn: 6, 21, 43

3. Tử vi tuổi Dần ngày 11/2/2026

Tử vi hôm nay 12 con giáp ngày 11/2/2026 dành lời khuyên cho người tuổi Dần nên giữ bình tĩnh trước những tình huống bất ngờ và tránh hành động theo cảm tính. Ngày Bính Thìn mang năng lượng trầm lắng, không phải thời điểm lý tưởng để mạo hiểm hay ra quyết định lớn.

Công việc: Tuổi Dần làm việc hiệu quả nếu biết sắp xếp thứ tự ưu tiên. Ưu tiên hoàn thành những việc quan trọng nhất trước, bàn giao công việc gọn gàng cho đồng nghiệp trước kỳ nghỉ Tết. Tránh nhận thêm trách nhiệm mới.

Tình cảm: Cần chú ý đến lời nói và hành động để tránh gây hiểu lầm với người thân. Áp lực cuối năm khiến bạn dễ cáu gắt, hãy kiềm chế cảm xúc và dành sự nhẫn nại cho gia đình trong những ngày cận Tết.

Tài lộc: Tài chính ổn định nhưng không nên đầu tư mạo hiểm hay cho vay tiền bạc. Tập trung bảo toàn ngân sách Tết, chi tiêu theo kế hoạch đã lập sẵn để tránh tình trạng hụt hẫng sau kỳ nghỉ.

Sức khỏe: Dễ mệt mỏi do lịch trình bận rộn cận Tết. Ngủ đủ giấc, bổ sung vitamin và tránh thức khuya giúp bạn duy trì thể lực tốt cho những ngày sắp tới.

Con số may mắn: 1, 15, 37

4. Tử vi tuổi Mão ngày 11/2/2026

Tử vi hôm nay 12 con giáp ngày 11/2/2026 dành lời khuyên cho người tuổi Mão nên linh hoạt thích ứng với sự thay đổi và đừng quá cứng nhắc trong cách làm việc. Sau ngày đắc lộc hôm qua, hôm nay vận trình trở lại nhịp bình thường, cần giữ tinh thần ổn định.

Công việc: Tuổi Mão xử lý công việc ở mức khá, không quá nổi bật nhưng cũng không gặp trở ngại đáng kể. Tận dụng sự khéo léo vốn có để điều phối nhóm làm việc, hoàn thành gọn gàng các đầu mục cuối năm.

Tình cảm: Đời sống tình cảm êm đềm, nhẹ nhàng. Cùng người thân đi chợ hoa, mua cây cảnh trang trí nhà cửa đón Tết giúp bạn cảm nhận rõ hơn không khí xuân đang đến gần.

Tài lộc: Dòng tiền ổn định, không có biến động đáng kể. Nên tập trung hoàn tất các giao dịch còn dang dở trước Tết thay vì bắt đầu thương vụ mới vào thời điểm nhạy cảm này.

Sức khỏe: Thể trạng tốt, tinh thần thoải mái. Tham gia các hoạt động ngoài trời như đi bộ hoặc tập thể dục nhẹ giúp bạn xả stress sau những ngày làm việc căng thẳng.

Con số may mắn: 7, 22, 41

5. Tử vi tuổi Thìn ngày 11/2/2026

Tử vi hôm nay 12 con giáp ngày 11/2/2026 dành lời khuyên cho người tuổi Thìn nên hết sức cẩn trọng vì ngày Bính Thìn xung trực với bản mệnh. Vận trình có nhiều biến động bất ngờ, hãy giữ thái độ điềm tĩnh và tránh đưa ra các quyết định quan trọng.

Công việc: Môi trường làm việc tiềm ẩn nhiều rủi ro, dễ phát sinh mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc gặp trục trặc kỹ thuật. Kiểm tra kỹ mọi công việc trước khi nộp, sao lưu dữ liệu quan trọng và tránh ký kết hợp đồng trong ngày này.

Tình cảm: Cảm xúc dễ bất ổn, lời nói có thể gây tổn thương cho người thân mà không hay biết. Hít thở sâu trước khi phản ứng, đừng để áp lực cuối năm phá vỡ sự hòa thuận trong gia đình.

Tài lộc: Đề phòng mất mát tiền bạc do sơ suất hoặc bị lừa đảo cận Tết. Không nên cho vay mượn số tiền lớn, kiểm tra kỹ khi chuyển khoản hoặc thanh toán trực tuyến.

Sức khỏe: Cần chú ý đến hệ tiêu hóa và dạ dày. Tránh ăn uống thất thường, hạn chế đồ cay nóng và bia rượu để giữ gìn sức khỏe trước thềm Tết Nguyên đán.

Con số may mắn: 2, 19, 33

6. Tử vi tuổi Tỵ ngày 11/2/2026

Tử vi hôm nay 12 con giáp ngày 11/2/2026 dành lời khuyên cho người tuổi Tỵ nên tận dụng khả năng phân tích sắc bén để sàng lọc thông tin và đưa ra quyết định đúng đắn. Ngày Bính Thìn hỗ trợ tốt cho tuổi Tỵ nhờ mối quan hệ tương sinh Thìn - Tỵ trong Tam hội cục.

Công việc: Tuổi Tỵ phát huy xuất sắc khả năng lên kế hoạch và tổ chức công việc. Mọi đầu mục được sắp xếp khoa học, bàn giao đúng tiến độ trước kỳ nghỉ Tết. Cấp trên đánh giá cao tinh thần làm việc chuyên nghiệp của bạn.

Tình cảm: Gia đình là nguồn động viên lớn nhất trong ngày hôm nay. Cùng người thân lên danh sách mua sắm Tết, phân công dọn dẹp nhà cửa giúp không khí gia đình thêm đoàn kết.

Tài lộc: Tài chính khả quan, có thể nhận được khoản thu bất ngờ từ các giao dịch cũ. Nắm bắt chuẩn xu hướng thị trường giúp bạn tối ưu hóa lợi nhuận từ kinh doanh cuối năm.

Sức khỏe: Sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn. Duy trì chế độ sinh hoạt điều độ, tránh thức quá khuya để giữ sức cho những ngày bận rộn cận Tết sắp tới.

Con số may mắn: 5, 18, 36

7. Tử vi tuổi Ngọ ngày 11/2/2026

Tử vi hôm nay 12 con giáp ngày 11/2/2026 dành lời khuyên cho người tuổi Ngọ nên hạn chế di chuyển xa và tránh khởi sự việc lớn trong ngày xung tuổi. Ngày Bính Thìn xung Ngọ khiến vận trình gập ghềnh, cần đặc biệt thận trọng trong mọi hoạt động.

Công việc: Tuổi Ngọ dễ gặp trở ngại bất ngờ trong công việc, kế hoạch bị thay đổi ngoài ý muốn. Giữ bình tĩnh xử lý từng vấn đề một, tránh nóng vội và đừng cố ép bản thân hoàn thành mọi thứ trong một ngày.

Tình cảm: Dễ xảy ra va chạm với người thân xung quanh do cả hai đều căng thẳng vì áp lực cận Tết. Nhường nhịn đôi chút và đặt mình vào vị trí của đối phương giúp hóa giải mọi hiểu lầm.

Tài lộc: Cần kiểm soát chặt chẽ chi tiêu, tránh mua sắm bốc đồng. Cảnh giác với các hình thức lừa đảo gia tăng dịp cận Tết, kiểm tra kỹ thông tin trước khi chuyển tiền.

Sức khỏe: Chú ý an toàn giao thông khi ra đường, đặc biệt trong giờ cao điểm đông đúc. Tránh lái xe khi tâm trạng không tốt, ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng nếu có thể.

Con số may mắn: 3, 27, 45

8. Tử vi tuổi Mùi ngày 11/2/2026

Tử vi hôm nay 12 con giáp ngày 11/2/2026 dành lời khuyên cho người tuổi Mùi nên phát huy tính cẩn thận và chu đáo vốn có để sắp xếp mọi thứ gọn gàng trước Tết. Vận trình bình ổn, phù hợp để hoàn thành các công việc mang tính chất kết thúc, tổng kết.

Công việc: Tuổi Mùi làm việc đều tay và hiệu quả trong ngày hôm nay. Khả năng phối hợp nhóm tốt giúp bạn giải quyết nhanh gọn những công việc còn tồn đọng. Hoàn thành bàn giao trước thời hạn giúp bạn yên tâm nghỉ Tết.

Tình cảm: Mối quan hệ gia đình ấm cúng, đầm ấm. Cùng nhau chuẩn bị những món ăn truyền thống cho ngày Tết giúp tình cảm gia đình thêm gắn kết. Người độc thân tận hưởng sự bình yên bên bạn bè thân thiết.

Tài lộc: Tài chính không có biến động lớn, dòng tiền ổn định. Đây là thời điểm tốt để rà soát lại toàn bộ tình hình tài chính năm cũ và lập ngân sách cho năm mới Bính Ngọ.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, tâm trạng vui vẻ. Tham gia các hoạt động vui chơi nhẹ nhàng cùng gia đình giúp tinh thần thư thái, sẵn sàng đón Tết trọn vẹn.

Con số may mắn: 8, 23, 40

9. Tử vi tuổi Thân ngày 11/2/2026

Tử vi hôm nay 12 con giáp ngày 11/2/2026 dành lời khuyên cho người tuổi Thân nên tận dụng triệt để vận may ngày hợp tuổi để chốt hạ mọi việc quan trọng. Thìn hợp Thân theo Tam Hợp Thủy cục, mang đến nguồn sinh khí mạnh mẽ cho bản mệnh.

Công việc: Đây là ngày tỏa sáng của tuổi Thân trong môi trường làm việc. Trí tuệ sắc bén, phản xạ nhanh nhạy giúp bạn xử lý công việc trôi chảy và ghi điểm với cấp trên. Các cuộc đàm phán, ký kết hợp đồng cuối năm diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi.

Tình cảm: Sức hút cá nhân tăng cao, bạn trở thành tâm điểm trong mọi cuộc trò chuyện. Người đã có đôi tận hưởng sự hài hòa bên nửa kia. Người độc thân có thể gặp nhân duyên mới tại các hoạt động cuối năm.

Tài lộc: Vận may tài chính rất tốt, tiền bạc đến từ nhiều nguồn khác nhau. Thưởng Tết, hoa hồng, lợi nhuận kinh doanh đều mang lại sự hài lòng. Hãy tranh thủ chốt đơn và thu hồi nợ trước thềm năm mới.

Sức khỏe: Năng lượng tràn đầy, sức khỏe dồi dào. Tuy nhiên, đừng quên dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý giữa guồng quay công việc bận rộn để tránh kiệt sức.

Con số may mắn: 9, 24, 39

10. Tử vi tuổi Dậu ngày 11/2/2026

Tử vi hôm nay 12 con giáp ngày 11/2/2026 dành lời khuyên cho người tuổi Dậu nên nắm bắt cơ hội từ ngày hợp tuổi để hoàn thành tốt đẹp những mục tiêu cuối năm. Thìn hợp Dậu theo Lục Hợp, mang đến vận trình hanh thông cả trong công việc lẫn đời sống cá nhân.

Công việc: Tuổi Dậu tỏa sáng với sự tỉ mỉ và chuyên nghiệp trong ngày hôm nay. Mọi công việc được hoàn thành nhanh chóng, chất lượng vượt mong đợi. Đồng nghiệp tín nhiệm, cấp trên ghi nhận nỗ lực xuyên suốt cả năm của bạn.

Tình cảm: Đời sống tình cảm ngọt ngào, hài hòa. Cùng người thân đi mua sắm Tết, chọn quà biếu gia đình giúp mối quan hệ thêm gắn bó. Tình yêu phát triển thuận lợi theo hướng bền vững và sâu sắc hơn.

Tài lộc: Ngày tốt cho tài chính, các giao dịch diễn ra trôi chảy. Có thể nhận được tin vui về lương thưởng cuối năm hoặc khoản hoàn trả bất ngờ. Hãy cân nhắc dành một phần cho quỹ dự phòng năm mới.

Sức khỏe: Thể trạng tốt, tinh thần sảng khoái. Giữ ấm cơ thể khi ra ngoài trời lạnh, uống nước ấm thường xuyên và bổ sung trái cây giàu vitamin C để tăng cường sức đề kháng.

Con số may mắn: 10, 25, 42

11. Tử vi tuổi Tuất ngày 11/2/2026

Tử vi hôm nay 12 con giáp ngày 11/2/2026 dành lời khuyên cho người tuổi Tuất nên hết sức thận trọng và hạn chế những hoạt động mạo hiểm. Ngày Bính Thìn xung Tuất mang đến nhiều biến động, cần giữ tinh thần vững vàng để ứng phó linh hoạt.

Công việc: Vận trình công danh gặp nhiều trở ngại, dễ phát sinh hiểu lầm với đồng nghiệp hoặc nhận phản hồi tiêu cực từ cấp trên. Giữ thái độ cầu thị, hoàn thành tốt phần việc được giao mà không cần tranh luận. Kiểm tra kỹ email trước khi gửi đi.

Tình cảm: Chuyện tình cảm có thể gặp sóng gió nhỏ do cả hai đều nhạy cảm hơn bình thường. Tránh đề cập đến những chủ đề gây tranh cãi, tập trung vào việc chuẩn bị Tết cùng nhau để giữ gìn hòa khí.

Tài lộc: Cần đề phòng hao hụt tài chính do chi tiêu không kiểm soát hoặc gặp sự cố bất ngờ. Kiểm tra kỹ hóa đơn, tránh thanh toán vội vàng và không nên đầu tư vào bất cứ thứ gì trong ngày này.

Sức khỏe: Dễ gặp vấn đề về giấc ngủ và hệ thần kinh do căng thẳng. Thiền định, nghe nhạc thư giãn hoặc đọc sách trước khi ngủ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ đáng kể.

Con số may mắn: 11, 20, 34

12. Tử vi tuổi Hợi ngày 11/2/2026

Tử vi hôm nay 12 con giáp ngày 11/2/2026 dành lời khuyên cho người tuổi Hợi nên giữ nhịp độ vừa phải, không cần quá gấp gáp mà vẫn hoàn thành mọi việc đúng tiến độ. Vận trình bình ổn, phù hợp để tổng kết năm cũ và chuẩn bị tinh thần đón năm mới.

Công việc: Tuổi Hợi làm việc ở nhịp điệu ổn định, không gặp trở ngại đáng kể. Ưu tiên dọn dẹp bàn làm việc, sắp xếp hồ sơ và lên kế hoạch cho tuần nghỉ Tết. Tinh thần trách nhiệm cao giúp bạn kết thúc năm cũ một cách trọn vẹn.

Tình cảm: Gia đạo bình yên, không khí gia đình đầm ấm trong những ngày cận Tết. Dành thời gian trò chuyện với ông bà, cha mẹ giúp bạn cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của sự sum vầy đoàn viên.

Tài lộc: Tài chính ổn định, không có biến động đáng lo ngại. Lên danh sách quà Tết biếu người thân, đối tác theo thứ tự ưu tiên để phân bổ chi phí hợp lý, tránh bội chi cuối năm.

Sức khỏe: Cẩn thận khi sử dụng bếp nấu ăn và các thiết bị điện trong nhà dịp cận Tết. Kiểm tra hệ thống điện, ga trước khi ra ngoài để đảm bảo an toàn cho gia đình.

Con số may mắn: 12, 26, 35

Lưu ý: Bài viết tử vi hôm nay 12 con giáp ngày 11/2/2026 chỉ mang tính chất tham khảo và giải trí. Mỗi người nên chủ động đưa ra quyết định dựa trên hoàn cảnh thực tế của bản thân.