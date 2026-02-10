Cần biết Xem tử vi hôm nay, tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/02/2026: Bảo Bình bứt phá, Sư Tử cần tỉnh táo Xem tử vi hôm nay, tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/02/2026 dự báo chi tiết sự nghiệp, tình cảm, tài lộc. Bảo Bình đón vận may lớn, Sư Tử cẩn trọng tài chính.

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/2/2026 — thứ Tư, nhằm ngày 24 tháng Chạp năm Ất Tỵ, chỉ còn 5 ngày nữa là giao thừa. Năng lượng Mặt Trời đang tọa tại cung Bảo Bình, thúc đẩy tinh thần đổi mới và khát khao tự do cho mọi chòm sao.

Cùng xem vũ trụ gửi gắm thông điệp gì cho bạn trong ngày cận Tết đặc biệt này.

Tử vi Bạch Dương ngày 11/2/2026 (21/3 - 19/4)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/2/2026 dành lời khuyên cho Bạch Dương nên tận dụng khả năng kết nối để mở rộng mối quan hệ, nhưng cũng cần dè chừng những câu chuyện hậu trường. Giữa tháng 2 là thời điểm thích hợp để xác lập hướng đi sự nghiệp cho năm mới.

Công việc: Vận trình công danh của Bạch Dương trong ngày thứ Tư này mang đến nhiều cơ hội tiếp xúc mới mẻ và thiết thực. Bạn dễ dàng ghi điểm với đối tác nhờ phong thái tự tin và năng lượng hành động mạnh mẽ. Hoàn thành sớm các đầu việc cuối năm giúp bạn rảnh tay chuẩn bị Tết chu toàn.

Tình cảm: Chuyện tình cảm có phần nhạy cảm khi áp lực cuối năm dồn nén khiến bạn dễ cáu gắt vì những chuyện nhỏ. Kiềm chế cảm xúc, dành lời nói dịu dàng cho người thân yêu là cách tốt nhất để giữ gìn hòa khí gia đình dịp cận Tết.

Tài lộc: Tài chính ổn định, có thể nhận được tin vui về thưởng Tết hoặc khoản thu cuối năm. Lên danh sách chi tiêu Tết cụ thể, ưu tiên những khoản thiết yếu để tránh bội chi ngoài kế hoạch.

Sức khỏe: Cần nghỉ ngơi hợp lý để tránh kiệt sức do tiêu hao năng lượng quá nhanh. Bổ sung vitamin và uống đủ nước giúp duy trì thể trạng tốt cho những ngày bận rộn sắp tới.

Con số may mắn: 5, 17, 32

Tử vi Kim Ngưu ngày 11/2/2026 (20/4 - 20/5)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/2/2026 dành lời khuyên cho Kim Ngưu nên tận hưởng kỳ cận Tết theo cách riêng nhưng đừng quên kiểm soát ngân sách mua sắm. Bạn có xu hướng chi tiền mạnh tay cho ẩm thực và trang hoàng nhà cửa, hãy cân nhắc giữa hưởng thụ và tiết kiệm.

Công việc: Kim Ngưu xử lý công việc bằng sự kiên định và thực tế vốn có. Ngày này phù hợp để quan sát, đánh giá và điều chỉnh thay vì cuốn vào guồng quay vội vàng. Hoàn thành bàn giao công việc trước kỳ nghỉ một cách gọn gàng.

Tình cảm: Mối quan hệ thiên về sự thấu hiểu và chia sẻ. Một cuộc trò chuyện chân thành sẽ giúp tháo gỡ những hiểu lầm âm ỉ giữa hai người. Cùng nửa kia chuẩn bị Tết giúp tình cảm thêm gắn bó.

Tài lộc: Tài chính ổn định, đủ để thực hiện kế hoạch mua sắm cận Tết. Tuy nhiên, tránh chi tiêu theo cảm hứng nhất thời, đặc biệt với những món đồ xa xỉ không thật sự cần thiết.

Sức khỏe: Chú ý đến hệ tiêu hóa khi ăn uống nhiều hơn dịp cuối năm. Hạn chế đồ chiên rán, tăng cường rau xanh và trái cây giúp cơ thể nhẹ nhàng hơn.

Con số may mắn: 2, 14, 29

Tử vi Song Tử ngày 11/2/2026 (21/5 - 20/6)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/2/2026 dành lời khuyên cho Song Tử nên tập trung phát huy khả năng giao tiếp linh hoạt để ghi điểm trong công việc. Khát khao dịch chuyển và khám phá đang dâng cao, nhưng hãy sắp xếp thời gian hợp lý trước khi lên đường.

Công việc: Nguồn cảm hứng dồi dào giúp Song Tử bật lên những ý tưởng sáng tạo bất ngờ. Khả năng diễn đạt tốt giúp bạn thuyết phục đồng nghiệp và cấp trên dễ dàng. Tuy nhiên, cẩn trọng với lời nói để tránh gây hiểu lầm không đáng có.

Tình cảm: Sức hút tự nhiên khiến bạn trở thành tâm điểm trong các buổi họp mặt cuối năm. Người độc thân thu hút ánh nhìn đặc biệt, người có đôi cần dành thời gian chất lượng cho nửa kia thay vì mải mê giao lưu bên ngoài.

Tài lộc: Dòng tiền lưu thông bình thường, không có biến động lớn. Có thể nhận được thông tin về cơ hội hợp tác mới, hãy ghi chú lại và cân nhắc kỹ sau Tết thay vì quyết định vội vàng.

Sức khỏe: Đầu óc hoạt động quá nhiều khiến cơ thể dễ mệt mỏi. Tắt điện thoại một lúc, dạo bộ ngoài trời hoặc nghe nhạc nhẹ giúp tinh thần được thư giãn.

Con số may mắn: 7, 19, 36

Tử vi Cự Giải ngày 11/2/2026 (21/6 - 22/7)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/2/2026 dành lời khuyên cho Cự Giải nên tập trung quản lý tài chính và rà soát kế hoạch thu chi để xây dựng nền tảng ổn định cho năm mới. Tránh những chuyến đi ngẫu hứng hay quyết định mua sắm bốc đồng trong ngày hôm nay.

Công việc: Công việc bớt áp lực hơn so với những ngày trước, tạo điều kiện cho Cự Giải sắp xếp mọi thứ gọn gàng trước Tết. Suy nghĩ thấu đáo trước mỗi quyết định, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát nếu bạn không để cảm xúc chi phối.

Tình cảm: Nếu trong lòng chất chứa quá nhiều áp lực, hãy chia sẻ cùng người thân thay vì cố chịu đựng một mình. Cả hai cùng nhau đối mặt với khó khăn sẽ giải quyết tốt mọi thứ và tình cảm thêm bền chặt.

Tài lộc: Cần chú ý chi tiêu tiết kiệm hơn và dành một khoản dự phòng cho những sự cố bất ngờ sau Tết. Rà soát lại các khoản nợ, thanh toán sớm để bước vào năm mới nhẹ nhàng.

Sức khỏe: Tâm trạng nhạy cảm hơn bình thường, dễ tủi thân vì những chuyện nhỏ nhặt. Hòa mình vào không khí cận Tết rộn ràng, dọn dẹp nhà cửa cùng gia đình giúp xua tan mệt mỏi.

Con số may mắn: 3, 21, 40

Tử vi Sư Tử ngày 11/2/2026 (23/7 - 22/8)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/2/2026 dành lời khuyên cho Sư Tử nên nhìn lại bản thân và các mối quan hệ quan trọng, từ đó xác định ai thật sự đồng hành cùng mình. Đặc biệt cần tỉnh táo với vấn đề tài chính và chia sẻ lợi ích trong ngày hôm nay.

Công việc: Sư Tử có khả năng ngoại giao tốt, dễ kết nối với những nhân vật quan trọng trong các cuộc gặp cuối năm. Tuy nhiên, thận trọng khi ký kết giấy tờ hay đàm phán, kể cả với người quen, để tránh rắc rối không đáng có.

Tình cảm: Cần kiềm chế sự bực bội và tránh trút giận lên người thân. Áp lực chuẩn bị Tết có thể khiến bạn mất kiên nhẫn, hãy hít thở sâu và nhớ rằng gia đình là điều quan trọng nhất.

Tài lộc: Vận trình tài lộc khá sáng sủa, có thể nhận khoản thưởng hoặc lì xì sớm ngoài mong đợi. Tuy nhiên, đừng vì vậy mà chi tiêu phóng tay, hãy phân bổ ngân sách Tết hợp lý.

Sức khỏe: Dễ gặp vấn đề về họng và hệ hô hấp do thời tiết chuyển mùa. Giữ ấm cổ họng, uống nước ấm và tránh nói quá nhiều trong ngày để bảo vệ sức khỏe.

Con số may mắn: 1, 16, 39

Tử vi Xử Nữ ngày 11/2/2026 (23/8 - 22/9)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/2/2026 dành lời khuyên cho Xử Nữ nên chủ động bảo vệ năng lượng giữa lịch trình bận rộn cận Tết. Giao tiếp rõ ràng rất quan trọng trong ngày hôm nay, tránh nói nước đôi hay để lại khoảng trống gây hiểu lầm.

Công việc: Mọi việc trong tay Xử Nữ đều được sắp xếp hoàn hảo nhờ sự tỉ mỉ và chu đáo. Rà soát sổ sách, kiểm tra hồ sơ cuối năm là công việc phù hợp nhất dành cho bạn trong ngày này. Đồng nghiệp tin tưởng và giao phó những đầu việc quan trọng.

Tình cảm: Bạn dành sự chăm sóc cho người thân bằng hành động thiết thực hơn lời nói. Chuẩn bị chu đáo cho ngày Tết, từ dọn dẹp nhà cửa đến lên thực đơn, giúp gia đình cảm nhận rõ tình yêu thương của bạn.

Tài lộc: Dòng tiền ổn định, khả năng quản lý tài chính tốt giúp bạn cân đối thu chi Tết một cách khoa học. Đây là ngày phù hợp để lập kế hoạch tài chính chi tiết cho năm mới Bính Ngọ.

Sức khỏe: Chú ý đến hệ tiêu hóa, ăn uống điều độ và đúng giờ. Tránh bỏ bữa vì bận rộn, bổ sung thực phẩm giàu chất xơ để cơ thể vận hành trơn tru.

Con số may mắn: 6, 22, 41

Tử vi Thiên Bình ngày 11/2/2026 (23/9 - 22/10)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/2/2026 dành lời khuyên cho Thiên Bình nên duy trì sự cân bằng trong mọi mối quan hệ và tránh can thiệp quá sâu vào chuyện của người khác. Ngày cận Tết dễ phát sinh nhiều tình huống cần bạn đứng ra làm trung gian hòa giải.

Công việc: Thiên Bình đóng vai trò cầu nối quan trọng trong nhóm, giúp mọi người đồng thuận và hợp tác hiệu quả. Kỹ năng ngoại giao bẩm sinh giúp bạn xử lý êm đẹp mọi mâu thuẫn phát sinh. Ưu tiên hoàn thành phần việc của chính mình trước.

Tình cảm: Đời sống tình cảm êm đềm, bạn tìm thấy sự hài hòa trong các mối quan hệ. Cùng người thân đi chợ hoa, mua đào quất trang trí nhà cửa giúp tăng cường gắn kết gia đình.

Tài lộc: Tài chính không có biến động đáng kể, phù hợp để giữ vững kế hoạch ngân sách đã lập. Tránh cho vay mượn tiền bạc trong ngày này để giữ hòa khí dịp cuối năm.

Sức khỏe: Tinh thần dễ bị kéo xuống nếu phải xử lý quá nhiều mối quan hệ cùng lúc. Cho bản thân vài phút yên tĩnh, thiền định hoặc ngắm cảnh giúp tái tạo năng lượng.

Con số may mắn: 4, 18, 35

Tử vi Bọ Cạp ngày 11/2/2026 (23/10 - 21/11)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/2/2026 dành lời khuyên cho Bọ Cạp nên tận dụng giai đoạn bình yên này để phát triển bản thân và nâng cao kiến thức. Đừng ngần ngại phát biểu ý kiến hay chia sẻ khó khăn, khả năng bạn được ghi nhận và hỗ trợ rất cao.

Công việc: Bọ Cạp gặp quý nhân phù trợ trong môi trường làm việc, nhận được sự ủng hộ từ đồng nghiệp và cấp trên. Đây là thời điểm tốt để đề xuất nguyện vọng cá nhân hoặc trình bày kế hoạch cho năm mới.

Tình cảm: Cuộc sống tình cảm tương đối dễ chịu nhưng cần tránh các tranh luận không đáng có với nửa kia. Gia đình có thể thúc ép chuyện hẹn hò nếu bạn còn độc thân, hãy bình tĩnh đối mặt dịp cận Tết.

Tài lộc: Cần thận trọng với các thương vụ mạo hiểm, tránh bốc đồng lao vào đầu tư mà chưa nghiên cứu kỹ. Tự lượng sức mình trước mọi quyết định tài chính quan trọng cuối năm.

Sức khỏe: Giấc ngủ có thể bị ảnh hưởng do suy nghĩ quá nhiều. Uống trà thảo mộc, đọc sách nhẹ nhàng trước khi ngủ và tránh lướt điện thoại khuya giúp cải thiện chất lượng nghỉ ngơi.

Con số may mắn: 8, 23, 42

Tử vi Nhân Mã ngày 11/2/2026 (22/11 - 21/12)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/2/2026 dành lời khuyên cho Nhân Mã nên cân bằng giữa khát khao phiêu lưu và trách nhiệm chuẩn bị Tết cùng gia đình. Những trải nghiệm mới giúp bạn tìm thấy cảm hứng cho các dự án sau Tết, nhưng hãy lưu ý bảo quản tư trang cẩn thận.

Công việc: Nhân Mã tràn đầy cảm hứng học hỏi và muốn thoát khỏi khuôn khổ quen thuộc. Đây là thời điểm tốt để mở rộng tầm nhìn, lên kế hoạch cho năm mới nhưng cần tránh vội vàng trong các quyết định lớn.

Tình cảm: Năng lượng tích cực giúp bạn trở thành linh hồn của mọi buổi tiệc tất niên. Dành thời gian chất lượng cho nửa kia giữa lịch trình bận rộn, một bữa tối ấm cúng sẽ là chìa khóa hâm nóng tình cảm.

Tài lộc: Nguồn thu đa dạng, có thể nhận được phong bao lì xì sớm hoặc khoản thưởng nóng bất ngờ. Tiêu xài hợp lý, đừng quên dự trù ngân sách cho kỳ nghỉ Tết dài ngày.

Sức khỏe: Thận trọng khi di chuyển xa, khởi động kỹ trước khi tham gia hoạt động ngoài trời. Mang theo thuốc cá nhân nếu có kế hoạch du xuân sớm.

Con số may mắn: 9, 25, 38

Tử vi Ma Kết ngày 11/2/2026 (22/12 - 19/1)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/2/2026 dành lời khuyên cho Ma Kết nên tập trung tối đa vào các mục tiêu dài hạn với thái độ nghiêm túc và kỷ luật. Đừng để cảm xúc chi phối công việc, sự chân thành của bạn chính là điểm tựa vững chắc cho người thân.

Công việc: Ma Kết xử lý công việc chuyên nghiệp, kế hoạch cá nhân được sắp xếp khoa học và hiệu quả. Kiên trì hoàn thành những nhiệm vụ cuối năm giúp bạn bước vào Tết với tâm thế nhẹ nhàng và tự tin.

Tình cảm: Dù phong cách có phần khô khan, sự chân thành của bạn vẫn là điều người thân trân trọng nhất. Cùng gia đình chuẩn bị Tết, chia sẻ công việc nhà giúp không khí đoàn viên thêm ấm áp.

Tài lộc: Tài chính ổn định nhờ khả năng quản lý thông minh. Lương thưởng cuối năm đáp ứng kỳ vọng, có thể cân nhắc trích một phần cho quỹ đầu tư dài hạn năm mới.

Sức khỏe: Chú ý đến lưng, vai và cổ do ngồi làm việc quá lâu. Đứng dậy vận động mỗi 30 phút, kéo giãn cơ thể giúp phòng tránh đau nhức hiệu quả.

Con số may mắn: 10, 26, 44

Tử vi Bảo Bình ngày 11/2/2026 (20/1 - 18/2)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/2/2026 dành lời khuyên cho Bảo Bình nên mạnh dạn nắm bắt cơ hội bởi đây chính là mùa tỏa sáng của bạn. Mặt Trời đang tọa tại cung mệnh, mang đến nguồn năng lượng bứt phá lớn về cả sự nghiệp lẫn tài chính.

Công việc: Bảo Bình đang ở đỉnh cao phong độ, mọi kế hoạch triển khai đều thuận buồm xuôi gió. Suy nghĩ sắc bén, tư duy đổi mới giúp bạn giải quyết gọn gàng những vấn đề tồn đọng. Nền tảng vững chắc đang được xây dựng cho năm mới rực rỡ.

Tình cảm: Sức hút cá nhân tăng vọt, bạn dễ dàng thu hút sự chú ý từ mọi người xung quanh. Người độc thân có cơ hội gặp nhân duyên mới tại các hoạt động cuối năm. Người có đôi cùng nửa kia tận hưởng không khí cận Tết ngọt ngào.

Tài lộc: Ngày vàng tài chính cho Bảo Bình, nhiều cát tinh hội tụ mang lại nguồn thu bất ngờ. Thưởng Tết, hoa hồng và lợi nhuận kinh doanh đều khiến bạn hài lòng. Dành một phần tích lũy cho năm mới.

Sức khỏe: Năng lượng tràn đầy nhưng đừng quên cân bằng giữa hoạt động và nghỉ ngơi. Ngủ đủ giấc và duy trì thói quen tập thể dục giúp giữ vững phong độ lâu dài.

Con số may mắn: 11, 20, 37

Tử vi Song Ngư ngày 11/2/2026 (19/2 - 20/3)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/2/2026 dành lời khuyên cho Song Ngư nên tin vào trực giác và lắng nghe cảm xúc một cách chậm rãi hơn. Cuối tháng 2 Sao Thủy sẽ nghịch hành trong cung của bạn, nên tranh thủ giải quyết mọi việc trước Tết càng sớm càng tốt.

Công việc: Song Ngư phát huy xuất sắc khả năng thấu cảm và sáng tạo trong môi trường làm việc. Trực giác nhạy bén giúp bạn đọc vị đúng nhu cầu của đối tác, mang lại lợi thế trong các cuộc đàm phán cuối năm.

Tình cảm: Trực giác nhạy bén giúp Song Ngư hiểu rõ cảm xúc người thân mà không cần nhiều lời. Không khí đoàn viên cận Tết khiến mối quan hệ trở nên sâu sắc hơn. Người độc thân có thể gặp nhân duyên qua các hoạt động gia đình.

Tài lộc: Tài lộc có khởi sắc mới, có thể cải thiện nguồn thu nhập từ các kênh bất ngờ. Quản lý tài chính cẩn thận, tránh cho vay mượn số lớn để giữ hòa khí dịp Tết.

Sức khỏe: Cần chăm sóc sức khỏe tinh thần, tránh để suy nghĩ tiêu cực kéo dài. Viết nhật ký, thiền định hoặc trò chuyện với người tin tưởng giúp giải tỏa áp lực cuối năm.

Con số may mắn: 12, 24, 43

Lưu ý: Bài viết tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/2/2026 chỉ mang tính chất tham khảo và giải trí. Mỗi người nên chủ động đưa ra quyết định dựa trên hoàn cảnh thực tế của bản thân.