Xếp hạng cầu thủ Arsenal mùa giải lịch sử: Declan Rice rực sáng, Kepa Arrizabalaga gây thất vọng Arsenal vừa khép lại mùa giải đầy cảm xúc với chức vô địch Ngoại hạng Anh sau hai thập kỷ chờ đợi. Dưới đây là đánh giá chi tiết phong độ của 24 ngôi sao trong đội hình Pháo thủ.

Một mùa giải mang tính bước ngoặt vừa chính thức khép lại với Arsenal. Sau hơn hai thập kỷ mòn mỏi, Pháo thủ đã chính thức đưa chiếc cúp Ngoại hạng Anh trở lại phòng truyền thống sau một chiến dịch đầy bản lĩnh. Dưới bàn tay nhào nặn của Mikel Arteta trong suốt 6 năm rưỡi, đội chủ sân Emirates không chỉ khẳng định vị thế quân vương tại quốc nội mà còn tiến sát đỉnh cao châu Âu, dù phải dừng bước đầy tiếc nuối trước Paris Saint-Germain tại chung kết Champions League.

Thành công của Arsenal được xây dựng trên nền tảng hàng phòng ngự kiên cố và sự hòa nhập nhanh chóng của các tân binh đắt giá. Tuy nhiên, trong một mùa giải dài hơi, vẫn có những nốt trầm đáng tiếc từ các phương án dự phòng. Dưới đây là bảng xếp hạng phong độ 24 cầu thủ Arsenal dựa trên phân tích của Matt Verri từ London Evening Standard.

Nhóm gây thất vọng và những dấu hỏi chuyển nhượng

Ở vị trí cuối cùng là Kepa Arrizabalaga (hạng 24). Được kỳ vọng là phương án dự phòng chất lượng, nhưng thủ thành người Tây Ban Nha đã để lại cơn ác mộng tại chung kết Carabao Cup với sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua. Sự thiếu ổn định của Kepa khiến niềm tin của Arteta đặt sai chỗ.

Tương tự, Christian Norgaard (hạng 23) gần như không để lại dấu ấn với vỏn vẹn 101 phút thi đấu tại Premier League. Việc anh không thể thích nghi với hệ thống của Arteta đã khiến Martin Zubimendi phải cày ải quá mức, dẫn đến sự kiệt quệ của tuyến giữa ở giai đoạn then chốt.

Gabriel Jesus (hạng 22) và Gabriel Martinelli (hạng 19) cũng trải qua một mùa giải khó khăn. Nếu như Jesus bị tàn phá bởi chấn thương thì Martinelli lại đánh mất bản năng sát thủ tại đấu trường quốc nội khi chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng sau 30 trận tại Ngoại hạng Anh.

Sự vươn mình của các tài năng trẻ

Điểm sáng của Arsenal mùa này còn nằm ở công tác đào tạo trẻ. Max Dowman (hạng 20) ở tuổi 16 đã tạo nên cú sốc với bàn thắng vào lưới Everton. Dù còn cần thời gian để thích nghi với môi trường bóng đá thể lực, Dowman rõ ràng là viên ngọc quý của học viện.

Đáng chú ý hơn là Myles Lewis-Skelly (hạng 16). Tiền vệ người Anh đã có màn nước rút ngoạn mục trong tháng 5, chơi đầy chững chạc trước Fulham và Atletico Madrid để chiếm một suất đá chính trong trận chung kết Champions League tại Budapest.

Những nhân tố xoay tua quan trọng

Mikel Merino (hạng 14) xứng đáng được khen ngợi khi hoàn thành xuất sắc vai trò "số 9 ảo" trong bối cảnh các trung phong chấn thương đầu mùa. Riccardo Calafiori (hạng 12) và Leandro Trossard (hạng 11) cũng để lại dấu ấn đậm nét với những bàn thắng quan trọng tại Old Trafford và West Ham, trực tiếp định đoạt cuộc đua vô địch.

Với Viktor Gyokeres (hạng 7), con số 21 bàn thắng ngay mùa giải đầu tiên là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Dù đôi lúc còn lạc lõng, thể hình và sức càn lướt của anh là vũ khí hạng nặng mà Arsenal đã thiếu trong nhiều năm qua.

Trục dọc hoàng kim: Bệ phóng tới ngôi vương

Thành công của Pháo thủ nằm ở bộ khung phòng ngự thép. William Saliba (hạng 4) duy trì sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc, trong khi Gabriel Magalhaes (hạng 3) trở thành chốt chặn không thể vượt qua với những pha lăn xả cứu thua xuất thần.

Ở vị trí gác đền, David Raya (hạng 2) giành Găng tay vàng với hàng loạt pha cứu thua không tưởng trước Brighton và Chelsea. Tuy nhiên, vị trí số một không thể thuộc về ai khác ngoài Declan Rice. Với gần 4.500 phút cày ải, Rice là "nhà máy năng lượng" điều tiết toàn bộ lối chơi, đặt viên gạch nền móng đưa Arsenal trở lại vị thế nhà vua đích thực của bóng đá Anh.