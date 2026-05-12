Đời sống Xét tuyển học bạ đại học 2026: Những điều thí sinh cần biết Xét tuyển học bạ đại học 2026: cách tính điểm 3 năm/6 học kỳ, ngưỡng tối thiểu 15 điểm, hồ sơ cần chuẩn bị, thời gian đăng ký từ tháng 4 đến tháng 9

Mùa tuyển sinh 2026, nhiều trường đại học tiếp tục áp dụng phương thức xét tuyển học bạ. Thí sinh cần nắm rõ cách tính điểm, hồ sơ, diện ưu tiên và thời hạn đăng ký để tránh sai sót khi nộp hồ sơ. Năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quy định xét học bạ 6 học kỳ kèm ngưỡng đảm bảo chất lượng tối thiểu 15 điểm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết các bước và điều kiện để hồ sơ xét tuyển của thí sinh được công nhận hợp lệ.

1. Phương thức xét tuyển học bạ năm 2026

Đa số các trường đại học hiện nay áp dụng một trong hai hình thức chính để đánh giá quá trình học tập của thí sinh.

Hình thức xét học bạ 3 năm tính điểm trung bình cả năm của lớp 10, lớp 11 và lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển.

Hình thức xét học bạ 6 học kỳ tính điểm trung bình của từng học kỳ, từ học kỳ 1 lớp 10 đến hết học kỳ 2 lớp 12.

2. Điều kiện cần và đủ để trúng tuyển

Dù xét theo hình thức nào, năm nay thí sinh cần đặc biệt lưu ý các ngưỡng đảm bảo chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Về ngưỡng điểm tối thiểu, tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 15 điểm trở lên. Đây là mức sàn phổ biến để hồ sơ được chấp nhận. Một số ngành hot hoặc trường top có thể yêu cầu từ 16 điểm trở lên.

Về điều kiện tốt nghiệp THPT, đây là yêu cầu bắt buộc để kết quả trúng tuyển học bạ có hiệu lực chính thức. Nếu thí sinh chưa tốt nghiệp, mọi kết quả xét tuyển sớm đều không được công nhận.

3. Công cụ hỗ trợ tính điểm học bạ chính xác theo từng khối

Việc tự tính điểm thủ công cho nhiều trường và nhiều khối thi như A00, A01, D01 rất dễ dẫn đến nhầm lẫn. Để hỗ trợ thí sinh tính toán nhanh và chính xác theo quy định mới, bạn có thể sử dụng công cụ tính điểm tự động.

Công cụ tính điểm xét học bạ THPT của Tuyensinh247 cho phép thí sinh nhập điểm học bạ, sau đó hệ thống tự động tính toán điểm theo từng khối thi tương ứng.

4. Thời gian xét tuyển học bạ năm 2026

Thời gian xét tuyển học bạ phụ thuộc vào quy định của mỗi trường, tuy nhiên thường được tổ chức theo hai đợt chính trong năm.

Đợt 1 diễn ra từ tháng 4 đến tháng 6. Đợt 2 diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9. Ngoài hai đợt chính, nhiều trường còn tổ chức xét tuyển bổ sung nếu chưa tuyển đủ chỉ tiêu.

Thí sinh cần theo dõi sát thời gian đăng ký nộp hồ sơ tại từng trường để không bỏ lỡ cơ hội. Tính đến thời điểm hiện tại, có gần 30 trường đã mở cổng đăng ký nộp hồ sơ xét học bạ trong tháng 5.

5. Hồ sơ xét học bạ cần chuẩn bị những gì

Một bộ hồ sơ xét học bạ tiêu chuẩn thường yêu cầu các loại giấy tờ sau.

Phiếu đăng ký xét tuyển tải theo mẫu của trường đại học mà thí sinh muốn ứng tuyển.

Bản sao học bạ THPT đủ 6 học kỳ, có công chứng hoặc chứng thực hợp lệ.

Bản sao bằng tốt nghiệp THPT, hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời với thí sinh vừa tốt nghiệp năm 2026, có công chứng đầy đủ.

Bản sao căn cước công dân có công chứng.

Giấy chứng nhận ưu tiên nếu thí sinh thuộc đối tượng hoặc khu vực ưu tiên theo quy định.

Lệ phí xét tuyển và phong bì dán sẵn tem, ghi rõ thông tin liên hệ để trường gửi thông báo về kết quả.

6. Quy trình đăng ký và nộp hồ sơ chuẩn xác

Quy trình xét tuyển học bạ năm 2026 gồm 4 bước cơ bản mà thí sinh cần thực hiện đầy đủ.

Bước 1 - Kiểm tra điểm. Dùng công cụ tính điểm để xem mình đạt bao nhiêu điểm theo tổ hợp 6 học kỳ hoặc 3 năm. Đối chiếu với ngưỡng sàn 15 điểm và điểm chuẩn dự kiến của từng trường để đánh giá khả năng trúng tuyển.

Bước 2 - Nộp hồ sơ sớm. Gửi hồ sơ gồm bản sao học bạ công chứng, căn cước công dân và phiếu đăng ký về trường đại học qua đường bưu điện hoặc cổng trực tuyến của trường.

Ngày càng nhiều trường đại học áp dụng hình thức đăng ký trực tuyến, giúp thí sinh tiết kiệm thời gian và công sức. Quy trình đăng ký trực tuyến gồm các thao tác như sau.

Thí sinh truy cập website tuyển sinh của trường và tìm đúng mục đăng ký xét tuyển học bạ trực tuyến.

Tạo tài khoản và điền thông tin cá nhân gồm họ tên, ngày sinh, số căn cước công dân, địa chỉ, email và số điện thoại liên hệ.

Nhập điểm học bạ và các thông tin liên quan với độ chính xác cao, bao gồm điểm từng môn, từng kỳ theo yêu cầu. Có thể trường sẽ yêu cầu nhập điểm tổng kết từng năm hoặc điểm trung bình của một số môn nhất định.

Tải lên các bản scan hồ sơ gồm học bạ, bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, và căn cước công dân. Đảm bảo file ảnh hoặc scan rõ ràng, không bị mờ để hệ thống dễ xác minh.

Thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến thông qua các cổng thanh toán điện tử, ví điện tử hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Kiểm tra lại thông tin và xác nhận. Trước khi nhấn "Gửi" hoặc "Hoàn tất", thí sinh nên kiểm tra thật kỹ mọi thông tin để đảm bảo không có sai sót.

Lưu lại mã hồ sơ hoặc mã đăng ký do hệ thống cấp. Mã số này dùng để tra cứu trạng thái hồ sơ sau này.

Lưu ý quan trọng là dù đăng ký trực tuyến, thí sinh vẫn cần nộp bản cứng hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp tại trường sau khi trúng tuyển. Thông tin chi tiết sẽ được trường thông báo sau.

Bước 3 - Đăng ký lên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là bước quan trọng nhất trong toàn bộ quy trình. Mọi kết quả "trúng tuyển sớm" bằng học bạ chỉ được công nhận chính thức khi thí sinh đăng ký nguyện vọng đó lên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bước 4 - Xác nhận nhập học. Sau khi có kết quả lọc ảo cuối cùng, thí sinh thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến theo đúng thời gian quy định của Bộ và của trường.

Lưu ý xu hướng tuyển sinh đại học năm 2026

Năm 2026, xu hướng của nhiều trường đại học là giảm tỷ trọng xét học bạ độc lập, đồng thời tăng dùng điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm đánh giá năng lực, hoặc phương thức xét kết hợp. Vì vậy, thí sinh không nên chỉ đặt cược vào một phương thức xét tuyển duy nhất.

Chiến lược an toàn là kết hợp nhiều phương thức song song. Thí sinh có thể vừa nộp hồ sơ xét học bạ, vừa chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, vừa đăng ký các kỳ thi đánh giá năng lực của các đại học lớn để mở rộng cơ hội trúng tuyển.