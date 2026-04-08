Xiaomi 17 Fold lộ diện thông số kỹ thuật và thay đổi chiến lược định vị thương hiệu Thay vì ra mắt MIX Fold 5, Xiaomi dự kiến giới thiệu mẫu điện thoại gập Xiaomi 17 Fold vào tháng 7/2025 với vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 và hệ thống camera 200MP đột phá.

Xiaomi đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ lớn trong phân khúc điện thoại màn hình gập sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng. Kể từ khi ra mắt MIX Fold 4 vào năm 2024, thương hiệu này chưa giới thiệu thêm thiết bị kế nhiệm nào trong suốt năm 2025, tạo nên những đồn đoán về hướng đi mới của hãng trong cuộc đua công nghệ đầy khốc liệt này.

Sự thay đổi chiến lược từ MIX Fold sang Xiaomi 17 Fold

Đáng chú ý nhất trong lần trở lại này chính là sự thay đổi trong cách đặt tên thương hiệu. Theo các nguồn tin rò rỉ, thiết bị mới có thể sẽ không mang tên MIX Fold 5 như dự kiến. Thay vào đó, Xiaomi đang xem xét việc hợp nhất dòng điện thoại gập vào dòng sản phẩm chủ lực (flagship) của hãng với tên gọi Xiaomi 17 Fold.

Cơ sở cho dự đoán này đến từ dữ liệu IMEI của một thiết bị có số hiệu model 26023PN08C (tên mã "pecan"). Theo truyền thống, các dòng MIX Fold của Xiaomi thường sử dụng mã hiệu chứa ký tự "PX" (ví dụ MIX Fold 4 là 24072PX77C). Trong khi đó, ký tự "PN" thường dành riêng cho các dòng sản phẩm cao cấp chính thức như series Xiaomi 17. Điều này cho thấy Xiaomi muốn định vị mẫu điện thoại gập này ngang hàng với các dòng flagship truyền thống về cả sức mạnh lẫn giá trị thương hiệu.

Phân tích cấu hình và hiệu năng đột phá

Về mặt kỹ thuật, Xiaomi 17 Fold được kỳ vọng sẽ sở hữu cấu hình mạnh mẽ nhất thị trường tại thời điểm ra mắt. Máy dự kiến trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, một chipset được tối ưu hóa cho các tác vụ đa nhiệm và xử lý AI phức tạp trên màn hình lớn. Đây là yếu tố then chốt giúp thiết bị cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ từ Samsung và các thương hiệu nội địa khác.

Hệ thống camera cũng là một điểm nhấn quan trọng. Xiaomi có thể sẽ trang bị cảm biến chính lên tới 200MP sử dụng ống kính Samsung S5KHP5. Đi kèm với đó là camera góc siêu rộng và một cảm biến phụ 50MP, hứa hẹn mang lại khả năng nhiếp ảnh chuyên nghiệp cho một thiết bị gập. Camera selfie của máy có độ phân giải 16MP, đáp ứng tốt nhu cầu hội họp trực tuyến và chụp ảnh chân dung.

Thời điểm ra mắt và bối cảnh thị trường

Mặc dù ban đầu được lên kế hoạch trình làng sớm cùng với Xiaomi 17 Max, tuy nhiên lộ trình ra mắt của Xiaomi 17 Fold đã bị dời lại sang đầu tháng 7. Việc trì hoãn này được giới chuyên môn nhận định là động thái cần thiết để Xiaomi hoàn thiện sản phẩm về cả phần cứng lẫn phần mềm, đặc biệt là cơ chế gập và độ bền màn hình – những yếu tố sống còn của dòng điện thoại gập.

Sự xuất hiện của Xiaomi 17 Fold vào giữa năm 2025 sẽ làm nóng thêm phân khúc smartphone cao cấp, nơi các đối thủ như OPPO cũng đang thể hiện sức mạnh đáng kể với dòng Find N6. Để hiểu rõ hơn về mặt bằng công nghệ hiện nay, có thể tham khảo thông số của đối thủ trực tiếp trong cùng phân khúc:

Thông số Chi tiết kỹ thuật OPPO Find N6 Màn hình AMOLED 8.12 inch, 120Hz, 1800 nits Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Bộ nhớ RAM 16GB, ROM 512GB Camera chính 200MP + 50MP (Tele OIS) + Góc rộng Pin & Sạc 6000mAh, Sạc nhanh 80W, Không dây 50W Độ mỏng 4.21mm (khi mở)

Việc Xiaomi thay đổi tên gọi và dời lịch ra mắt cho thấy hãng đang cực kỳ thận trọng và có tham vọng lớn đối với thiết bị này. Xiaomi 17 Fold không chỉ đơn thuần là một chiếc điện thoại gập mới mà là biểu tượng cho chiến lược kinh doanh tích hợp của hãng trong tương lai.