Xiaomi 17 Fold lộ diện với camera thấu kính rời và chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Mẫu smartphone màn hình gập Xiaomi 17 Fold dự kiến ra mắt vào tháng 7/2026, gây chú ý với hệ thống camera module từ tính tháo rời và thiết kế viền vuông vức.

Xiaomi 17 Fold (hoặc MIX Fold 5) là mẫu smartphone màn hình gập tiếp theo của Xiaomi, dự kiến ra mắt vào tháng 7/2026 với những đột phá về phần cứng. Theo các nguồn tin rò rỉ, thiết bị này sẽ sử dụng hệ thống camera module từ tính tháo rời độc đáo cùng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro mạnh mẽ nhất.

Đột phá camera với hệ thống module từ tính tháo rời

Điểm nhấn lớn nhất trên Xiaomi 17 Fold chính là hệ thống nhiếp ảnh được thiết kế theo dạng module. Thay vì cụm ống kính cố định truyền thống, Xiaomi phát triển hệ thống ngàm gắn thấu kính bằng lực từ tính, cho phép người dùng thay đổi các ống kính chuyên dụng một cách linh hoạt.

Hệ thống nhiếp ảnh được thiết kế theo dạng module tháo rời rò rỉ trên Xiaomi 17 Fold

Giải pháp này giúp Xiaomi giải quyết bài toán hóc búa về giới hạn không gian vật lý trên điện thoại gập. Người dùng có thể sở hữu một thiết bị mỏng nhẹ khi sử dụng thông thường, nhưng vẫn có khả năng chụp ảnh chuyên nghiệp khi cần thiết bằng cách lắp thêm module bổ trợ.

Thiết kế viền vuông và cấu hình Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Bên cạnh đột phá về camera, Xiaomi 17 Fold sẽ lột xác với ngôn ngữ thiết kế viền vuông vức. Thay đổi này không chỉ mang lại vẻ ngoài hiện đại, cao cấp hơn mà còn giúp tối ưu hóa không gian bên trong để chứa các linh kiện phức tạp và viên pin dung lượng lớn.

Flagship gập tiếp theo mang tên Xiaomi 17 Fold hoặc MIX Fold 5 sẽ ra mắt vào tháng 7/2026

Cung cấp sức mạnh cho thiết bị là vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Chipset này được kỳ vọng sẽ xử lý mượt mà các tác vụ đa nhiệm phức tạp trên màn hình lớn, đồng thời hỗ trợ tối đa cho các thuật toán xử lý hình ảnh nặng từ hệ thống camera module mới.

Chiến lược phân phối và khả năng cạnh tranh

Mặc dù sở hữu những công nghệ tiên tiến, các báo cáo hiện tại cho biết Xiaomi 17 Fold có thể chỉ được mở bán độc quyền tại thị trường Trung Quốc. Đây được xem là bước đi nhằm trình diễn năng lực nghiên cứu (R&D) và khẳng định vị thế dẫn đầu công nghệ của hãng trước khi thương mại hóa rộng rãi trên toàn cầu.

Sự xuất hiện của hệ thống camera tháo rời được dự báo sẽ tạo ra tiêu chuẩn mới cho phân khúc điện thoại màn hình gập, buộc các đối thủ lớn phải thay đổi chiến lược để duy trì sức cạnh tranh trong tương lai.