Xiaomi 17 Max lộ diện pin 8.000 mAh: Thời lượng phát video liên tục lên đến 33 giờ Xiaomi xác nhận ra mắt flagship Xiaomi 17 Max vào ngày 21/5 với viên pin silicon-carbon 8.000 mAh, hứa hẹn thời lượng streaming video gấp đôi iPhone 17 Pro Max.

Xiaomi vừa chính thức xác nhận sẽ trình làng mẫu điện thoại cao cấp nhất trong dòng sản phẩm mới - Xiaomi 17 Max vào ngày 21/5 tới đây. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của thiết bị này chính là dung lượng pin khổng lồ cùng hiệu suất sử dụng thực tế vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc.

Công nghệ pin silicon-carbon đột phá đạt 8.000 mAh

Theo teaser mới nhất từ nhà sản xuất Trung Quốc, Xiaomi 17 Max sẽ được trang bị viên pin dung lượng 8.000 mAh. Đây là con số ấn tượng đối với một thiết bị định vị ở phân khúc flagship, vốn thường phải cân bằng giữa độ mỏng nhẹ và thời lượng sử dụng. Để đạt được mức dung lượng này mà không làm ảnh hưởng quá lớn đến kích thước, Xiaomi đã áp dụng công nghệ pin silicon-carbon tiên tiến.

Trong các video thử nghiệm nội bộ, Xiaomi 17 Max đạt tới 33,3 giờ hoạt động liên tục (onscreen) khi phát video trực tuyến (streaming). Hãng thậm chí còn thực hiện phép so sánh trực tiếp, cho rằng con số này vượt qua tổng thời lượng hoạt động của hai chiếc iPhone 17 Pro Max cộng lại trong cùng một điều kiện thử nghiệm.

Cấu hình phần cứng mạnh mẽ của Xiaomi 17 Max

Dù sở hữu viên pin dung lượng lớn, Xiaomi 17 Max không chỉ đơn thuần là một thiết bị tập trung vào pin. Máy được xây dựng để trở thành một flagship toàn diện với những thông số kỹ thuật hàng đầu thị trường hiện nay.

Thông số Chi tiết cấu hình Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Màn hình 6.9 inch, AMOLED LTPO Camera chính 200MP (hệ thống ống kính Leica) Sạc nhanh 120W (dây), 50W (không dây) Tiêu chuẩn bền Kháng nước, kháng bụi IP68

Việc trang bị cảm biến camera lên tới 200MP từ Leica kết hợp cùng chip xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 cho thấy tham vọng của Xiaomi trong việc tối ưu hóa cả trải nghiệm nhiếp ảnh lẫn hiệu năng xử lý tác vụ nặng. Màn hình 6.9 inch công nghệ LTPO cũng giúp thiết bị tiết kiệm điện năng đáng kể bằng cách tự động điều chỉnh tần số quét theo nội dung hiển thị.

Hệ sinh thái sản phẩm mới ra mắt cùng ngày 21/5

Sự kiện diễn ra tại Trung Quốc vào ngày 21/5 không chỉ dành riêng cho Xiaomi 17 Max. Thương hiệu này dự kiến sẽ giới thiệu một loạt sản phẩm công nghệ mới trong hệ sinh thái của mình, bao gồm vòng đeo tay thông minh Smart Band 10 Pro, thế hệ tai nghe kẹp (open-ear) mới và mẫu xe điện SUV YU7 GT.

Nhìn chung, với việc đẩy mạnh công nghệ pin silicon-carbon, Xiaomi đang giải quyết trực tiếp "nỗi đau" về thời lượng sử dụng của người dùng smartphone cao cấp. Nếu hãng cân bằng tốt trọng lượng và độ dày của máy, Xiaomi 17 Max hứa hẹn sẽ trở thành một đối thủ đáng gờm trên thị trường di động nửa cuối năm 2025.