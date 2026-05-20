Xiaomi 17 Max lộ diện sức mạnh chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 trên Geekbench Trước thềm ra mắt vào ngày 21/5, Xiaomi 17 Max phô diễn hiệu năng đơn nhân và đa nhân vượt trội trên Geekbench cùng thông số pin 8.000 mAh và camera 200MP.

Mẫu điện thoại cao cấp Xiaomi 17 Max vừa xuất hiện trên hệ thống đo điểm hiệu năng Geekbench, xác nhận sức mạnh từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới nhất của Qualcomm. Thiết bị dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào ngày 21/5 với cấu hình phần cứng mạnh mẽ, tập trung vào hiệu suất xử lý và dung lượng pin đột phá.

Hiệu năng vượt trội của Snapdragon 8 Elite Gen 5

Dữ liệu từ Geekbench cho thấy Xiaomi 17 Max (mã hiệu 2605EPN8EC) đạt 3.750 điểm trong bài kiểm tra đơn nhân và 11.674 điểm đa nhân. Đây là những con số dẫn đầu trong phân khúc flagship Android hiện nay, cho thấy khả năng tối ưu phần cứng của Xiaomi đối với dòng chip mới.

Xiaomi 17 Max được thử nghiệm hiệu năng trên Geekbench

Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 (mã hiệu QTI SM8850) sở hữu cấu trúc tám lõi, bao gồm hai lõi hiệu năng cao chạy ở xung nhịp 4,61GHz và sáu lõi còn lại hoạt động tại mức 3,63GHz. Kết hợp với bộ nhớ RAM 16GB, thiết bị hứa hẹn khả năng xử lý đa nhiệm mượt mà và đáp ứng tốt các tác vụ nặng nhất.

Xiaomi 17 Max sẽ dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ

Thông số kỹ thuật phần cứng đột phá

Bên cạnh hiệu năng thuần túy, Xiaomi 17 Max còn gây chú ý với viên pin dung lượng lên tới 8.000 mAh, sử dụng công nghệ Jinshajiang tiên tiến giúp duy trì kích thước máy hợp lý mà vẫn đảm bảo thời lượng sử dụng dài. Màn hình của máy có kích thước 6,9 inch, sử dụng tấm nền Super Pixel tiết kiệm điện năng tối ưu.

Về khả năng nhiếp ảnh, Xiaomi tiếp tục hợp tác với Leica để trang bị hệ thống camera chất lượng cao cho dòng Max này. Điểm nhấn chính là cảm biến 200MP kết hợp cùng ống kính tele periscope 3x, sử dụng cảm biến kích thước lớn 1/1,4 inch giúp cải thiện khả năng chụp ảnh thiếu sáng và zoom quang học.

Xiaomi 17 Max sẽ ra mắt vào ngày 21/5 tới với cấu hình phần cứng mạnh mẽ

Bảng thông số cấu hình dự kiến của Xiaomi 17 Max

Thành phần Thông số kỹ thuật Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 (SM8850) Bộ nhớ RAM 16GB Màn hình 6,9 inch Super Pixel Dung lượng pin 8.000 mAh (Công nghệ Jinshajiang) Camera chính Leica 200MP Camera Tele Periscope 3x (Cảm biến 1/1,4 inch) Hệ điều hành Android 16

Xiaomi 17 Max sẽ được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 16 ngay khi xuất xưởng. Theo thông tin từ JD.com, sản phẩm sẽ có ba tùy chọn màu sắc bao gồm Xanh da trời, Trắng và Đen Pixel, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ đa dạng của người dùng flagship.