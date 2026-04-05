Xiaomi 17 Max lộ diện thiết kế và cấu hình: Pin 8.000 mAh cùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 Xiaomi 17 Max dự kiến ra mắt vào tháng 5/2026 với viên pin 8.000 mAh, hệ thống camera Leica 200MP và vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ nhất của Qualcomm.

Xiaomi 17 Max đang dần lộ diện qua các thông tin rò rỉ mới nhất, hứa hẹn trở thành mẫu flagship tập trung vào hiệu năng và thời lượng sử dụng. Theo teaser chính thức vừa được chia sẻ, thiết bị dự kiến sẽ tiến ra thị trường vào tháng 5/2026 với ngôn ngữ thiết kế phẳng hiện đại và cụm camera có kích thước lớn.

Thiết kế phẳng hiện đại và cụm camera Leica đặc trưng

Dựa trên hình ảnh teaser, Xiaomi 17 Max sở hữu mặt lưng và khung viền phẳng, kết hợp với bốn góc máy bo tròn mạnh giúp tối ưu cảm giác cầm nắm. Điểm nhấn đáng chú ý nhất ở mặt sau là cụm camera hình vuông lồi hẳn so với mặt lưng, đặt tại góc trên bên trái. Cụm mô-đun này chứa hai ống kính lớn xếp dọc và logo Leica, khẳng định sự hợp tác tiếp tục giữa Xiaomi và thương hiệu máy ảnh Đức trong việc tinh chỉnh chất lượng hình ảnh.

Đáng chú ý, Xiaomi 17 Max đã loại bỏ màn hình phụ ở mặt sau – một tính năng vốn xuất hiện trên dòng Pro. Quyết định này được cho là nhằm ưu tiên không gian cho viên pin dung lượng lớn, hướng tới nhóm người dùng thực dụng hơn là những yếu tố trình diễn công nghệ đơn thuần.

Phân tích thông số kỹ thuật và khả năng nhiếp ảnh

Dù chưa ra mắt chính thức, các thông số kỹ thuật của Xiaomi 17 Max đã được hé lộ thông qua nhiều nguồn tin uy tín. Máy dự kiến sẽ sử dụng cảm biến chính Samsung HPE độ phân giải 200MP, đi kèm camera tele tiềm vọng 50MP hỗ trợ zoom quang 3x và camera góc siêu rộng 50MP.

Về mặt hiệu năng, thiết bị sẽ được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 của Qualcomm. Đây là thế hệ chip xử lý cao cấp hứa hẹn mang lại khả năng xử lý AI và đồ họa vượt trội. Bên cạnh đó, máy cũng tích hợp các công nghệ hiện đại như cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình, hệ thống loa kép đối xứng và khả năng kháng nước, kháng bụi chuẩn cao cấp.

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của Xiaomi 17 Max

Thông số Chi tiết dự kiến Vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Pin 8,000 mAh Sạc nhanh 100W (có dây), 50W (không dây) Camera chính 200MP (Samsung HPE) Camera Tele 50MP (Zoom quang 3x) Camera siêu rộng 50MP

Đột phá về dung lượng pin trong phân khúc flagship

Điểm khác biệt lớn nhất của Xiaomi 17 Max so với các đối thủ trên thị trường chính là viên pin dung lượng lên đến 8,000 mAh. Mức dung lượng này cho phép thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cường độ cao trong vòng hai ngày. Để hỗ trợ viên pin khổng lồ này, Xiaomi trang bị công nghệ sạc nhanh có dây 100W và sạc không dây 50W, giúp rút ngắn thời gian nạp năng lượng đáng kể.

Với việc các thông tin rò rỉ xuất hiện liên tục, Xiaomi 17 Max được kỳ vọng sẽ là quân bài chiến lược của hãng trong việc chinh phục phân khúc điện thoại cao cấp chú trọng vào tính bền bỉ và hiệu năng thực tế. Sản phẩm dự kiến sẽ có hai tùy chọn màu sắc cơ bản là Đen và Trắng khi lên kệ.