Xiaomi 17 Max lộ diện với pin 8.000 mAh và camera 200MP: Bước tiến mới của công nghệ Xiaomi 17 Max dự kiến sở hữu viên pin 8.000 mAh, camera 200MP và chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, hứa hẹn thay đổi tiêu chuẩn hiệu năng trên điện thoại thông minh.

Xiaomi 17 Max, mẫu điện thoại thông minh cao cấp tiếp theo thuộc dòng Xiaomi 17, vừa lộ diện hàng loạt thông số kỹ thuật ấn tượng thông qua các nguồn tin rò rỉ uy tín. Theo báo cáo từ chuyên gia tin đồn Digital Chat Station (DCS) trên mạng xã hội Weibo, thiết bị này sẽ tập trung mạnh mẽ vào khả năng giải trí đa phương tiện và dung lượng pin vượt trội, định vị là một trong những sản phẩm chủ lực của hãng trong năm nay.

Thiết kế màn hình lớn và trải nghiệm âm thanh cao cấp

Dựa trên các thông tin rò rỉ, Xiaomi 17 Max sẽ sở hữu màn hình OLED phẳng với kích thước lên tới 6,9 inch. Màn hình này hỗ trợ độ phân giải 1.5K cùng tần số quét 120Hz, đi kèm thiết kế viền mỏng đối xứng, tạo nên diện mạo tinh tế và không gian hiển thị rộng rãi. Điểm nhấn đáng chú ý là hệ thống loa kép đối xứng cấu hình 1115 được nâng cấp, mang lại hiệu suất âm thanh sống động hơn cho các tác vụ giải trí.

DCS chia sẻ về điện thoại Xiaomi màn hình lớn

Bên cạnh đó, thiết bị vẫn duy trì động cơ tuyến tính trục X tiêu chuẩn của dòng sản phẩm cao cấp. Chi tiết này giúp tối ưu hóa phản hồi xúc giác, tạo cảm giác rung chân thực và chính xác khi người dùng thao tác trên màn hình hoặc chơi game.

Cấu hình mạnh mẽ với Snapdragon 8 Elite Gen 5 và pin 8.000 mAh

Về sức mạnh nội lực, Xiaomi 17 Max được dự báo sẽ trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, dòng chip mới nhất hướng đến hiệu năng xử lý vượt trội và khả năng tiết kiệm điện năng. Đáng chú ý nhất là viên pin có dung lượng khổng lồ 8.000 mAh, một con số hiếm thấy trên các dòng điện thoại cao cấp hiện nay. Để hỗ trợ viên pin này, máy tích hợp công nghệ sạc nhanh có dây 100W và sạc không dây 50W.

Xiaomi 17 Max sở hữu cấu hình phần cứng mạnh mẽ

Hệ thống camera Samsung ISOCELL 200 megapixel

Khả năng nhiếp ảnh của Xiaomi 17 Max cũng được đầu tư mạnh tay với cụm camera sau gồm ba ống kính chuyên dụng. Camera chính sử dụng cảm biến Samsung ISOCELL HPE độ phân giải 200 megapixel, cho phép ghi lại hình ảnh với độ chi tiết cực cao. Hỗ trợ cho camera chính là ống kính góc siêu rộng 50 megapixel và ống kính tele tiềm vọng Sony 50 megapixel, đáp ứng đa dạng nhu cầu chụp ảnh từ phong cảnh đến chân dung từ xa. Ở mặt trước, máy dự kiến trang bị camera selfie độ phân giải 50 megapixel.

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của Xiaomi 17 Max

Thông số Chi tiết dự kiến Màn hình 6,9 inch OLED, 1.5K, 120Hz Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Pin và Sạc 8.000 mAh, sạc dây 100W, sạc không dây 50W Camera sau 200MP (Chính) + 50MP (Góc rộng) + 50MP (Tele tiềm vọng) Camera trước 50MP Hệ điều hành Android 16 (HyperOS 3)

Lộ trình ra mắt và đối thủ cạnh tranh

Các tin đồn cho thấy Xiaomi 17 Max có thể chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào khoảng tháng 4 năm nay. Sản phẩm này được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Vivo X300 Max – mẫu máy dự kiến cũng sẽ xuất hiện vào đầu tháng 3. Hiện tại, kế hoạch phân phối phiên bản này tại thị trường quốc tế, bao gồm Việt Nam, vẫn chưa được hãng xác nhận chính thức.

Xiaomi 17 Max có thể ra mắt vào tháng 4 tới

Việc kết hợp giữa cấu hình mạnh mẽ, hệ thống camera độ phân giải cao và viên pin dung lượng lớn cho thấy tham vọng của Xiaomi trong việc thống lĩnh phân khúc điện thoại giải trí màn hình lớn. Người dùng kỳ vọng HyperOS 3 chạy trên nền Android 16 sẽ mang lại sự tối ưu mượt mà cho phần cứng ấn tượng này.