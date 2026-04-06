Xiaomi 17 Max sở hữu pin 8.000 mAh và vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Xiaomi 17 Max dự kiến ra mắt vào tháng 5 tới với cấu hình đột phá gồm pin 8.000 mAh, chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và hệ thống camera độ phân giải 200MP.

Xiaomi 17 Max là biến thể cao cấp nhất sắp được bổ sung vào dòng flagship thế hệ mới của Xiaomi. Sản phẩm này tập trung vào việc tối ưu hóa hiệu năng xử lý và thời lượng sử dụng pin, đồng thời trang bị những công nghệ hình ảnh tiên tiến nhất hiện nay.

Hiệu năng vượt trội với Snapdragon 8 Elite Gen 5

Trái tim của Xiaomi 17 Max là vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, chipset mạnh mẽ nhất được thiết kế để xử lý các tác vụ AI và đồ họa nặng một cách mượt mà. Đi kèm với đó là bộ nhớ RAM chuẩn LPDDR5x với dung lượng lên đến 16GB, đảm bảo khả năng đa nhiệm xuất sắc. Không gian lưu trữ cũng được mở rộng tối đa với bộ nhớ trong UFS 4.1 dung lượng 1TB, đáp ứng nhu cầu lưu trữ dữ liệu lớn của người dùng chuyên nghiệp.

Xiaomi 17 Max có thể ra mắt vào tháng 5 tới với cấu hình mạnh mẽ

Kỷ lục mới về dung lượng pin và công nghệ sạc

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Xiaomi 17 Max chính là viên pin dung lượng lên tới 8.000 mAh. Đây là con số vượt xa các đối thủ trong cùng phân khúc cao cấp, cho phép thiết bị hoạt động bền bỉ trong nhiều ngày. Để nạp đầy viên pin khổng lồ này, Xiaomi trang bị công nghệ sạc nhanh có dây công suất 100W và sạc không dây 50W, giúp rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi của người dùng.

Thành viên tiếp theo của dòng Xiaomi 17 sẽ có phần cứng ấn tượng

Hệ thống camera 200MP và màn hình OLED 1.5K

Về khả năng nhiếp ảnh, máy sở hữu cảm biến chính 200MP với kích thước lớn 1/1.4 inch, hỗ trợ chụp ảnh chi tiết ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Hệ thống camera sau còn bao gồm một ống kính siêu rộng 50MP và một camera tele tiềm vọng 50MP (cảm biến 1/1.95 inch). Đáng chú ý, thiết kế của bản Max sẽ loại bỏ màn hình phụ phía sau thường thấy trên bản Pro để tập trung vào sự tinh gọn và tối ưu chi phí.

Xiaomi 17 Max sẽ không có màn hình phụ ở mặt sau như dòng Xiaomi 17 Pro

Màn hình của máy sử dụng tấm nền OLED kích thước 6.9 inch, độ phân giải 1.5K và tần số quét 120Hz, mang lại trải nghiệm thị giác sắc nét và mượt mà. Bên dưới màn hình là cảm biến vân tay siêu âm hiện đại, cho tốc độ mở khóa nhanh và độ bảo mật cao.

Thông số kỹ thuật dự kiến của Xiaomi 17 Max

Thông số Chi tiết dự kiến Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Màn hình OLED 6.9 inch, 1.5K, 120Hz RAM/ROM 16GB LPDDR5x / 1TB UFS 4.1 Pin/Sạc 8.000 mAh / 100W (có dây), 50W (không dây) Camera sau 200MP (Chính) + 50MP (Siêu rộng) + 50MP (Tele tiềm vọng) Camera trước 50MP Hệ điều hành HyperOS 3 (Android 16)

Dự kiến, Xiaomi 17 Max sẽ chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào tháng 5 tới. Thiết bị sẽ được cài đặt sẵn giao diện HyperOS 3 dựa trên nền tảng Android 16 mới nhất, đi kèm các tính năng hỗ trợ âm thanh từ loa kép đối xứng 1115 và động cơ tuyến tính trục X cho phản hồi rung chính xác.