Xiaomi 17 Max xác nhận pin 8000 mAh và camera 200MP tinh chỉnh bởi Leica Mẫu flagship mới của Xiaomi gây ấn tượng với viên pin dung lượng lớn nhất lịch sử hãng, tích hợp chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 cùng màn hình Super Pixel 6.9 inch tiết kiệm điện năng.

Xiaomi vừa chính thức xác nhận thông tin về mẫu flagship 17 Max với hàng loạt nâng cấp mang tính đột phá về phần cứng. Thiết bị dự kiến ra mắt vào ngày 21/5 tới, tập trung vào ba trụ cột công nghệ chính: năng lượng, khả năng hiển thị và nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

Đột phá dung lượng với công nghệ pin silicon-carbon

Điểm nhấn lớn nhất trên Xiaomi 17 Max là viên pin dung lượng 8.000 mAh, mức dung lượng lớn nhất từng xuất hiện trên một chiếc smartphone của hãng. Để đạt được con số này mà không làm tăng đáng kể độ dày máy, Xiaomi đã ứng dụng công nghệ pin silicon-carbon mới với mật độ năng lượng cao hơn.

Bên cạnh dung lượng lớn, thiết bị hỗ trợ sạc nhanh có dây công suất 100W và sạc không dây 50W. Sự kết hợp này giúp tối ưu thời gian nạp đầy năng lượng, đảm bảo trải nghiệm sử dụng xuyên suốt cho người dùng cường độ cao.

Công nghệ hiển thị Super Pixel và hiệu năng Snapdragon 8 Elite

Xiaomi 17 Max trang bị màn hình kích thước 6.9 inch sử dụng công nghệ "Super Pixel". Điểm khác biệt nằm ở cách bố trí điểm ảnh phụ RGB mới, cho phép đạt độ sắc nét tương đương chuẩn 2K nhưng tiêu thụ điện năng thấp hơn so với các tấm nền OLED 1.5K thông thường.

Về cấu hình, máy sở hữu bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới nhất từ Qualcomm. Đi kèm với đó là hệ thống tản nhiệt được tái thiết kế hoàn toàn nhằm duy trì hiệu năng ổn định trong các tác vụ nặng như xử lý hình ảnh độ phân giải cao hoặc chơi game đồ họa nặng.

Hệ thống camera 200MP hợp tác cùng Leica

Lần đầu tiên trên dòng sản phẩm của mình, Xiaomi đưa cảm biến chính độ phân giải 200MP có sự tinh chỉnh từ Leica lên mẫu Max. Hệ thống camera sau còn bao gồm một ống kính tele 50MP hỗ trợ zoom quang học 3x và một camera siêu rộng 50MP.

Việc kết hợp giữa độ phân giải cực cao và các thuật toán xử lý hình ảnh từ Leica hứa hẹn mang lại khả năng tái tạo chi tiết và màu sắc vượt trội trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Thông số kỹ thuật Chi tiết cấu hình Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Màn hình 6.9 inch Super Pixel (Gần 2K) Pin 8.000 mAh (Silicon-Carbon) Sạc nhanh 100W có dây, 50W không dây Camera chính 200MP (Leica tinh chỉnh) Camera phụ 50MP Tele (3x), 50MP Ultrawide

Với những thông số kỹ thuật ấn tượng, Xiaomi 17 Max được định vị là mẫu flagship toàn diện nhất của hãng tính đến thời điểm hiện tại. Sự kiện ra mắt chính thức vào ngày 21/5 sẽ xác nhận mức giá và các thị trường phân phối sản phẩm này.