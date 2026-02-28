Xiaomi 17 Series trình làng tại Việt Nam với hệ thống quang học Leica UltraPure và chip Snapdragon 8 Elite Dòng flagship mới nhất của Xiaomi gây ấn tượng với cảm biến 1 inch thế hệ mới, công nghệ LOFIC HDR và sự xuất hiện của phiên bản đặc biệt LEICA LEITZPHONE kỷ niệm 100 năm di sản Leica.

Xiaomi vừa chính thức giới thiệu dòng điện thoại cao cấp Xiaomi 17 Series tại thị trường Việt Nam. Sự kiện này không chỉ đơn thuần là ra mắt sản phẩm mới mà còn đánh dấu cột mốc 4 năm hợp tác chiến lược giữa Xiaomi và Leica, đồng thời kỷ niệm 100 năm thành lập thương hiệu máy ảnh Đức danh tiếng. Điểm nhấn của dòng sản phẩm năm nay nằm ở hệ thống camera Leica UltraPure thế hệ mới và vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ nhất hiện nay.

Xiaomi 17 Series chính thức ra mắt nhằm tái khẳng định vị thế trong lĩnh vực nhiếp ảnh di động.

Xiaomi 17 Ultra: Đột phá nhiếp ảnh với cảm biến 1 inch thế hệ mới

Là phiên bản cao cấp nhất, Xiaomi 17 Ultra được định vị là thiết bị nhiếp ảnh chuyên nghiệp dưới hình hài smartphone. Máy sở hữu cảm biến Light Fusion 1050L kích thước 1 inch, tích hợp công nghệ Leica LOFIC HDR. Công nghệ này cho phép thiết bị xử lý dải tương phản cực rộng, giữ lại chi tiết tốt hơn ở cả vùng sáng và vùng tối, đặc biệt hữu ích trong các tình huống chụp ngược sáng hoặc thiếu sáng phức tạp.

Hệ thống camera trên Xiaomi 17 Ultra được xây dựng trên thiết kế quang học Leica UltraPure.

Hệ thống camera tele của máy sử dụng cảm biến độ phân giải 200MP, hỗ trợ cơ chế thu phóng quang học cơ học trên dải tiêu cự 75-100mm. Việc sử dụng thấu kính Leica APO giúp kiểm soát hiện tượng sai lệch màu sắc ngay từ nguồn quang học, đảm bảo độ sắc nét vượt trội ngay cả khi zoom xa đến 400mm hoặc chụp macro ở khoảng cách 30cm.

Toàn bộ thấu kính được phủ lớp phủ đa tầng nhằm giảm lóa và hiệu ứng bóng ma.

Về khả năng hiển thị, Xiaomi 17 Ultra trang bị màn hình HyperRGB 6.9 inch với độ sáng đạt mức kỷ lục 3500 nit. Tần số quét thích ứng LTPO 1-120Hz giúp tối ưu hóa trải nghiệm mượt mà và tiết kiệm điện năng. Thiết kế của máy cũng được tinh chỉnh với độ dày chỉ 8.29mm, đi kèm kính bảo vệ Xiaomi Shield Glass 3.0 chống rơi vỡ.

Xiaomi 17: Hiệu năng flagship trong thân máy nhỏ gọn

Dành cho người dùng ưa chuộng sự linh hoạt, Xiaomi 17 vẫn giữ được những thông số kỹ thuật ấn tượng trong một thiết kế tối giản. Máy sử dụng màn hình CrystalRes OLED 6.3 inch với viền siêu mỏng chỉ 1.18mm. Camera chính của máy trang bị ống kính Leica Summilux khẩu độ f/1.67 cùng cảm biến Light Fusion 950, tối ưu cho việc thu sáng và tái tạo chi tiết.

Xiaomi 17 mang đến khả năng chụp ảnh linh hoạt trên nhiều tiêu cự trong một thiết kế nhỏ gọn.

Bên cạnh camera chính, Xiaomi 17 còn sở hữu camera tele 50MP tiêu cự 60mm và camera góc siêu rộng 50MP. Thiết bị hỗ trợ quay phim 8K 30fps và 4K 60fps Dolby Vision, kết hợp cùng hệ thống 4 microphone thu âm đa hướng, đáp ứng tốt nhu cầu sáng tạo nội dung video chuyên nghiệp.

Nền tảng phần cứng Snapdragon 8 Elite Gen 5 và hệ sinh thái AI

Cả hai mẫu máy trong dòng Xiaomi 17 Series đều được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 sản xuất trên tiến trình 3nm. Kiến trúc CPU và GPU mới không chỉ tăng cường hiệu suất đồ họa mà còn đẩy mạnh khả năng xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI). Hệ điều hành Xiaomi HyperOS 3 tích hợp sâu bộ công cụ HyperAI, hỗ trợ người dùng từ việc viết nội dung, nhận diện giọng nói đến chỉnh sửa hình ảnh thông minh theo thời gian thực.

Thời lượng pin cũng là một nâng cấp đáng giá với dung lượng 6,000 mAh trên bản Ultra và 6,330 mAh trên bản tiêu chuẩn. Công nghệ sạc nhanh HyperCharge lần lượt đạt mức 90W và 100W, giúp nạp đầy năng lượng trong thời gian ngắn.

Hệ thống AI hỗ trợ hậu kỳ hình ảnh nhanh chóng và chính xác.

LEICA LEITZPHONE: Biểu tượng di sản trong kỷ nguyên số

Đáng chú ý nhất tại sự kiện là sự xuất hiện của LEICA LEITZPHONE powered by Xiaomi. Đây là sản phẩm mang đậm ngôn ngữ thiết kế của dòng máy ảnh Leica M huyền thoại với cụm camera tròn đặc trưng và logo dấu chấm đỏ. Điểm độc đáo của thiết bị là vòng điều khiển vật lý Leica Camera Ring quanh cụm camera, cho phép người dùng điều chỉnh khẩu độ, tốc độ màn trập một cách trực quan.

Sản phẩm kế thừa ngôn ngữ thiết kế của dòng Leica M huyền thoại.

Thông tin giá bán và ngày lên kệ tại Việt Nam

Xiaomi 17 Series sẽ chính thức mở bán tại thị trường Việt Nam từ ngày 28/02/2026. Chi tiết giá bán cho các phiên bản như sau:

Dòng sản phẩm Phiên bản bộ nhớ Giá niêm yết (VNĐ) LEICA LEITZPHONE 16GB + 1TB 49.990.000 Xiaomi 17 Ultra 16GB + 512GB 39.990.000 Xiaomi 17 Ultra 16GB + 1TB 42.990.000 Xiaomi 17 12GB + 256GB 26.990.000 Xiaomi 17 12GB + 512GB 28.490.000

Khách hàng sở hữu sản phẩm trong giai đoạn đầu sẽ nhận được gói đặc quyền VIP bao gồm bảo hành 24 tháng, bảo hiểm rơi vỡ màn hình 6 tháng và các dịch vụ chăm sóc tận nhà tại các thành phố lớn.