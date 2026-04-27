Xiaomi 17T lộ diện trên Geekbench: Chip Dimensity 8500 và pin dung lượng 7.000mAh Xiaomi 17T vừa xuất hiện trên cơ sở dữ liệu Geekbench với cấu hình mạnh mẽ gồm chip Dimensity 8500 và RAM 12GB. Thiết bị gây chú ý nhờ viên pin dự kiến lên tới 7.000mAh và màn hình OLED 1.5K.

Xiaomi 17T là mẫu smartphone mới nhất thuộc dòng sản phẩm chiến lược của Xiaomi, trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 8500 cùng hệ điều hành Android 16. Thiết bị vừa chính thức lộ diện trên nền tảng Geekbench AI với mã hiệu 2602DPT53G, cho thấy quá trình phát triển đang đi vào giai đoạn hoàn thiện để sớm ra mắt thị trường toàn cầu.

Cấu hình chi tiết và hiệu năng xử lý

Dữ liệu từ Geekbench xác nhận Xiaomi 17T sở hữu cấu trúc tám nhân, bao gồm một lõi chính đạt tốc độ 3.40GHz, ba lõi hiệu năng cao 3.20GHz và bốn lõi tiết kiệm năng lượng 2.20GHz. Đi kèm là GPU Mali-G720 MC8 và dung lượng RAM lên đến 12GB. Với thông số này, máy hứa hẹn mang lại khả năng xử lý đa nhiệm mạnh mẽ và tối ưu tốt cho các tác vụ đồ họa nặng.

Màn hình sắc nét và bước đột phá về thời lượng pin

Về khả năng hiển thị, Xiaomi 17T dự kiến được trang bị màn hình OLED phẳng kích thước 6.59 inch với độ phân giải 1.5K. Điểm đột phá lớn nhất trên model này chính là viên pin dung lượng dự kiến đạt mức 7.000mAh, con số hiếm thấy trong phân khúc flagship killer hiện nay. Thiết bị cũng hỗ trợ công nghệ sạc nhanh công suất 67W, giúp cân bằng giữa thời gian sử dụng và tốc độ tái nạp năng lượng.

Hệ thống camera và sự khác biệt giữa hai phiên bản

Dòng sản phẩm mới dự kiến sẽ bao gồm hai biến thể là Xiaomi 17T và Xiaomi 17T Pro. Cả hai mẫu máy đều sở hữu hệ thống ba camera sau với các cảm biến lần lượt là 50MP, 12MP và 50MP, kết hợp cùng camera selfie 32MP ở mặt trước. Tuy nhiên, phiên bản Pro sẽ được định vị cao cấp hơn nhờ việc tích hợp ống kính tele kính tiềm vọng, mang lại khả năng zoom quang học vượt trội so với bản tiêu chuẩn.

Hiện tại, Xiaomi vẫn chưa công bố ngày ra mắt chính thức cũng như giá bán cụ thể cho dòng Xiaomi 17T Series. Tuy nhiên, việc xuất hiện trên các nền tảng benchmark cho thấy thời điểm trình làng của sản phẩm không còn xa.