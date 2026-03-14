Xiaomi 17T lộ diện với chip Dimensity 8500 và pin dung lượng lớn 6500 mAh Dòng Xiaomi 17T dự kiến ra mắt vào quý 2 năm 2025 với nâng cấp mạnh mẽ về pin, hiệu năng từ chip MediaTek Dimensity mới và hệ thống camera tinh chỉnh bởi Leica.

Xiaomi đang chuẩn bị làm mới dòng smartphone cận cao cấp của mình với sự xuất hiện của Xiaomi 17T Series. Theo các báo cáo mới nhất, thế hệ kế nhiệm của Xiaomi 15T sẽ mang đến những cải tiến đột phá về thời lượng pin và hiệu năng xử lý, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng về một thiết bị đa năng với mức giá hợp lý.

Thời điểm ra mắt và mức giá dự kiến của Xiaomi 17T

Theo nguồn tin từ leaker Gadgetsdata, Xiaomi 17T có thể sẽ được trình làng chính thức vào khoảng tháng 4 hoặc tháng 5 năm nay. Đây là khung thời gian sớm hơn so với các thế hệ trước, cho thấy chiến lược đẩy nhanh vòng đời sản phẩm để cạnh tranh với các đối thủ trong cùng phân khúc.

Thông tin giá bán Xiaomi 17T được tiết lộ

Về giá bán, phiên bản tiêu chuẩn Xiaomi 17T được dự đoán sẽ có mức giá khởi điểm từ 55,000 INR (tương đương khoảng 15.63 triệu đồng). Với mức giá này, thiết bị được kỳ vọng sẽ tiếp cận được tệp khách hàng rộng lớn, những người tìm kiếm sự cân bằng giữa trải nghiệm cao cấp và chi phí đầu tư.

Hệ thống camera Leica và sự phân cấp giữa các phiên bản

Xiaomi được cho là sẽ tiếp tục mối quan hệ hợp tác chiến lược với hãng máy ảnh danh tiếng Leica để tối ưu hóa khả năng nhiếp ảnh trên dòng 17T. Cụ thể, cả Xiaomi 17T và 17T Pro đều sở hữu cụm ba camera sau mạnh mẽ:

Camera chính: Độ phân giải 50MP, sử dụng cảm biến chất lượng cao.

Camera góc siêu rộng: 12MP giúp ghi lại các khung hình rộng lớn.

Camera tele: 50MP hỗ trợ chụp ảnh chân dung và zoom quang học.

Đáng chú ý, phiên bản Pro sẽ có sự khác biệt rõ rệt khi được trang bị ống kính tele kính tiềm vọng, cho phép khả năng zoom xa vượt trội hơn so với bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, camera selfie 32MP ở mặt trước sẽ đảm bảo chất lượng hình ảnh sắc nét cho các nhu cầu hội thoại video và chụp ảnh cá nhân.

Cấu hình phần cứng: Chip Dimensity mới và dung lượng pin kỷ lục

Điểm nhấn lớn nhất trên Xiaomi 17T chính là việc trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 8500, kết hợp với viên pin dung lượng lên tới 6,500mAh. Đây là mức dung lượng pin hiếm hoi trong phân khúc, đi kèm công nghệ sạc nhanh 67W giúp tối ưu thời gian sử dụng.

Trong khi đó, phiên bản Xiaomi 17T Pro sẽ sở hữu sức mạnh từ con chip cao cấp nhất của MediaTek là Dimensity 9500. Một số rò rỉ còn cho rằng bản Pro có thể được phát triển dựa trên nền tảng của Redmi K90 Ultra với các thông số cực kỳ ấn tượng:

Thông số kỹ thuật Xiaomi 17T (Dự kiến) Xiaomi 17T Pro (Dự kiến) Vi xử lý MediaTek Dimensity 8500 MediaTek Dimensity 9500 Pin 6,500mAh 8,500mAh Sạc nhanh 67W 100W Màn hình OLED OLED 6.8 inch, 1.5K, 165Hz Tính năng đặc biệt Khung kim loại Vân tay siêu âm, quạt tản nhiệt

Nếu thông tin về viên pin 8,500mAh trên bản Pro là chính xác, đây sẽ là một cú hích lớn trong làng công nghệ, biến Xiaomi 17T Pro thành chiếc điện thoại có thời lượng pin "khủng" nhất thị trường. Máy cũng được kỳ vọng trang bị khả năng chống nước toàn diện và khung viền kim loại chắc chắn.

Hiện tại, dù các thông số kỹ thuật đã bắt đầu lộ diện, Xiaomi vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức về ngày ra mắt cụ thể của dòng sản phẩm này. Người dùng có thể tham khảo thêm dòng Xiaomi 15T Pro hiện đang có mức giá hấp dẫn để trải nghiệm trước các công nghệ tiên tiến từ hãng.