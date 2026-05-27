Xiaomi 17T Pro gây ấn tượng với pin 7,000 mAh và chip Dimensity 9500 mạnh mẽ nhất Dòng Xiaomi 17T dự kiến ra mắt vào ngày 28/5 với những đột phá về công nghệ pin silicon-carbon dung lượng lớn cùng vi xử lý cao cấp nhất từ MediaTek.

Xiaomi dự kiến chính thức trình làng dòng smartphone Xiaomi 17T vào ngày 28/5 tới. Trong những thông báo mới nhất, hãng công nghệ Trung Quốc đã xác nhận những nâng cấp quan trọng trên phiên bản cao cấp nhất là Xiaomi 17T Pro, tập trung vào hai yếu tố then chốt: thời lượng pin và hiệu năng xử lý.

Công nghệ pin silicon-carbon 7,000 mAh vượt giới hạn

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Xiaomi 17T Pro chính là viên pin silicon-carbon với dung lượng lên tới 7,000 mAh. Đây là một con số kỷ lục đối với các dòng smartphone cao cấp vốn ưu tiên thiết kế mỏng nhẹ thay vì vẻ ngoài hầm hố của các dòng điện thoại chuyên game. Việc sử dụng vật liệu silicon-carbon cho phép thiết bị duy trì mật độ năng lượng cao trong một không gian vật lý hạn chế.

Theo tuyên bố từ nhà sản xuất, thiết bị có khả năng quay video liên tục trong 9.5 giờ chỉ với một lần sạc đầy. Mặc dù thời gian sử dụng thực tế sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như độ sáng màn hình và kết nối mạng, nhưng thông số này cho thấy nỗ lực của hãng trong việc giải quyết nỗi lo về pin của người dùng cường độ cao.

Xiaomi 17T Pro được xác nhận có pin khủng 7,000 mAh

Hiệu năng flagship với chip MediaTek Dimensity 9500

Bên cạnh viên pin dung lượng lớn, Xiaomi 17T Pro sẽ được trang bị bộ vi xử lý Dimensity 9500. Đây là con chip mạnh mẽ nhất hiện nay của MediaTek, được tối ưu hóa sâu cho các tác vụ đa nhiệm, xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) và chơi game đồ họa nặng. Sự kết hợp giữa chipset đầu bảng và viên pin lớn hứa hẹn tạo ra một thiết bị có hiệu năng ổn định trong thời gian dài.

Xiaomi 17T Pro sẽ dùng chip Dimensity 9500 cho hiệu năng mạnh mẽ

Ngoài sức mạnh phần cứng, các thông tin rò rỉ cho thấy Xiaomi 17T Pro sở hữu màn hình 6.83 inch với tần số quét lên đến 144Hz. Hệ thống quang học cũng không kém cạnh với cụm ba camera sau mang thương hiệu Leica, hỗ trợ siêu zoom AI lên đến 120X và khả năng quay video chất lượng 8K.

Xiaomi 17T bản tiêu chuẩn: Cân bằng giữa hiệu năng và giá thành

Bên cạnh biến thể Pro, phiên bản Xiaomi 17T tiêu chuẩn cũng sở hữu cấu hình cạnh tranh. Máy dự kiến trang bị màn hình AMOLED 6.59 inch độ phân giải 1.5K, tần số quét 120Hz. Bên trong là vi xử lý Dimensity 8500 Ultra đi kèm 12GB RAM LPDDR5X và bộ nhớ trong UFS 4.1. Dù chỉ sử dụng pin 6,500 mAh cùng sạc nhanh 67W thấp hơn bản Pro, nhưng đây vẫn là những thông số vượt trội so với nhiều đối thủ trong cùng phân khúc.

Dòng Xiaomi 17T sẽ nâng tầm trải nghiệm sử dụng của người dùng

Bảng so sánh thông số kỹ thuật dự kiến

Thông số Xiaomi 17T Pro Xiaomi 17T Vi xử lý Dimensity 9500 Dimensity 8500 Ultra Màn hình 6.83 inch, 144Hz 6.59 inch, 120Hz Dung lượng pin 7,000 mAh 6,500 mAh Công suất sạc 100W 67W Camera chính 50MP (Leica) 50MP (Leica) Hệ điều hành Xiaomi HyperOS (Android) Xiaomi HyperOS (Android)

Với chiến lược tập trung vào các thông số phần cứng cực đại, dòng Xiaomi 17T, đặc biệt là bản Pro, đang thể hiện tham vọng thống lĩnh thị trường smartphone cận cao cấp vào giữa năm 2024. Nếu giữ vững mức giá cạnh tranh như các thế hệ trước, đây sẽ là đối thủ đáng gờm cho bất kỳ hãng điện thoại nào trong khu vực.