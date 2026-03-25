Xiaomi 17T Pro lộ cấu hình đột phá với pin 8.000 mAh và quạt tản nhiệt tích hợp Mẫu flagship Xiaomi 17T Pro (Redmi K90 Ultra) sắp ra mắt gây chú ý với hệ thống tản nhiệt chủ động và viên pin dung lượng lớn, hứa hẹn thay đổi cuộc chơi trong phân khúc smartphone hiệu năng cao.

Xiaomi đang chuẩn bị làm mới thị trường thiết bị di động vào tháng 4 tới với các sản phẩm chiến lược vừa đạt các chứng nhận quan trọng từ 3C, SRRC và GSMA. Tâm điểm của sự chú ý là mẫu điện thoại Redmi K90 Ultra (dự kiến ra mắt toàn cầu dưới tên gọi Xiaomi 17T Pro) và máy tính bảng nhỏ gọn Redmi Pad 2 9.7.

Sức mạnh phần cứng của Xiaomi 17T Pro: Hiệu năng chơi game là ưu tiên hàng đầu

Dữ liệu từ cơ sở dữ liệu SRRC với mã máy 2604FRK1EC cho thấy Redmi K90 Ultra sẽ được trang bị vi xử lý Dimensity 9500 mạnh mẽ nhất của MediaTek. Để tối ưu hóa sức mạnh này, Xiaomi đã đưa vào một trang bị phần cứng hiếm gặp trên điện thoại thông thường: quạt tản nhiệt chủ động tích hợp bên trong thân máy. Giải pháp này giúp duy trì hiệu năng ổn định, tránh tình trạng quá nhiệt khi xử lý các tác vụ nặng hoặc chơi game trong thời gian dài.

Về khả năng hiển thị, thiết bị sử dụng tấm nền phẳng với độ phân giải 1.5K, hỗ trợ tần số quét lên tới 165Hz, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của các game thủ chuyên nghiệp. Đặc biệt, máy sở hữu viên pin dung lượng lên tới 8.000 mAh, một con số kỷ lục trong phân khúc flagship killer hiện nay.

Bảng thông số cấu hình dự kiến của Redmi K90 Ultra

Thông số Chi tiết dự kiến Vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 Màn hình Phẳng, 1.5K, 165Hz Dung lượng pin 8.000 mAh Hệ thống tản nhiệt Quạt tản nhiệt vật lý chủ động Tính năng khác Vân tay siêu âm, chuẩn kháng nước IP68

Redmi Pad 2 9.7: Tham vọng chiếm lĩnh thị trường máy tính bảng nhỏ gọn

Bên cạnh smartphone, Xiaomi cũng giới thiệu mẫu máy tính bảng mới với mã 2603ARP14C, đã vượt qua các bài kiểm tra của 3C và GSMA. Với kích thước màn hình 9.7 inch, thiết bị này hướng tới nhóm người dùng ưu tiên sự di động, thích hợp cho việc đọc sách và giải trí cá nhân.

Đáng chú ý, dù đi kèm củ sạc 18W trong hộp, Redmi Pad 2 9.7 thực tế hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 33W. Máy sẽ có hai phiên bản kết nối gồm Wi-Fi thuần túy và 4G LTE. Tại thị trường quốc tế, phiên bản Wi-Fi có thể sẽ được đổi tên thành POCO C Pad.

Lộ trình ra mắt và chiến lược thị trường

Theo kế hoạch, Redmi K90 Ultra sẽ ra mắt tại Trung Quốc trước vào tháng 4. Sau đó vài tuần, thiết bị này sẽ tiến ra thị trường quốc tế với danh tính mới là Xiaomi 17T Pro. Ngược lại, mẫu máy tính bảng Redmi Pad 2 9.7 (POCO C Pad) dự kiến sẽ được triển khai đồng loạt tại nhiều thị trường như Ấn Độ và các khu vực toàn cầu ngay từ thời điểm khởi động.

Việc tích hợp quạt tản nhiệt vật lý và nâng cấp dung lượng pin lên mức 8.000 mAh cho thấy bước đi quyết liệt của Xiaomi trong việc cạnh tranh trực tiếp với các dòng điện thoại chuyên game, thay vì chỉ tập trung vào cuộc đua thông số phần mềm truyền thống.