Xiaomi 17T Series lộ cấu hình: Pin 7000mAh và camera tiềm vọng đột phá Dòng Xiaomi 17T dự kiến ra mắt với viên pin khủng 7000mAh, chip Dimensity 9500 mạnh mẽ cùng hệ thống camera Leica tích hợp ống kính tiềm vọng trên phiên bản Pro.

Xiaomi đang tích cực phát triển dòng điện thoại Xiaomi 17T nhằm mang đến những đột phá mới về thời lượng pin và khả năng nhiếp ảnh. Các thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy dòng sản phẩm này có thể ra mắt sớm hơn dự kiến với các thông số kỹ thuật ấn tượng, nhắm trực tiếp vào phân khúc cận cao cấp.

Hiệu năng mạnh mẽ với dòng chip MediaTek Dimensity mới

Theo tiết lộ từ chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station, Xiaomi đang phát triển hai mẫu điện thoại mới dự kiến ra mắt vào quý 2/2026. Dù tên gọi chính thức chưa được xác nhận, giới công nghệ tin rằng đây chính là Xiaomi 17T và Xiaomi 17T Pro.

Leaker DCS chia sẻ thông tin hai điện thoại cận cao cấp mới mà Xiaomi đang phát triển

Phiên bản Xiaomi 17T tiêu chuẩn được cho là sẽ trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 8500. Trong khi đó, biến thể cao cấp hơn là Xiaomi 17T Pro sẽ sở hữu sức mạnh từ con chip MediaTek Dimensity 9500, hứa hẹn mang lại hiệu suất xử lý vượt trội và khả năng tối ưu năng lượng tốt hơn.

Đột phá dung lượng pin 7000mAh và màn hình 1.5K

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên thế hệ Xiaomi 17T chính là viên pin dung lượng lớn. Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn dự kiến sở hữu viên pin lên tới 7,000mAh, một con số hiếm thấy trong phân khúc điện thoại mỏng nhẹ hiện nay.

Về khả năng hiển thị, thiết bị dự kiến trang bị màn hình phẳng kích thước 6.59 inch với độ phân giải 1.5K. Sự kết hợp này nhằm cân bằng giữa trải nghiệm hình ảnh sắc nét và duy trì thời lượng sử dụng dài lâu cho người dùng.

Nâng cấp hệ thống camera Leica và ống kính tiềm vọng

Xiaomi 17T Series được kỳ vọng sẽ tiếp tục mối quan hệ hợp tác với Leica để tinh chỉnh hệ thống camera. Cả hai phiên bản đều sở hữu cụm 3 camera sau với các thông số tiềm năng như sau:

Thông số Xiaomi 17T (Dự kiến) Xiaomi 17T Pro (Dự kiến) Camera chính 50MP 50MP (Cảm biến cao cấp) Camera siêu rộng 12MP 12MP Camera Tele 50MP 50MP (Ống kính tiềm vọng) Camera Selfie 32MP 32MP

Đáng chú ý, phiên bản Pro sẽ được ưu ái trang bị ống kính tele tiềm vọng, cho phép chụp ảnh zoom xa với độ chi tiết cao, khắc phục nhược điểm về khoảng cách trên các thế hệ trước.

Phần mềm và thời điểm ra mắt

Về mặt phần mềm, dòng Xiaomi 17T sẽ chạy trên giao diện HyperOS mới nhất của hãng khi xuất xưởng. Mặc dù Digital Chat Station đề cập đến mốc thời gian quý 2/2026, nhưng một số báo cáo khác lại cho rằng thiết bị có thể sớm xuất hiện tại thị trường Ấn Độ trong khoảng 2-3 tháng tới với mức giá dự kiến khoảng 55,000 INR (tương đương 15.65 triệu đồng).

Sự kết hợp giữa viên pin dung lượng khủng, hiệu năng từ chip Dimensity mới và hệ thống camera Leica chuyên nghiệp giúp Xiaomi 17T series trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc cận cao cấp thời gian tới.