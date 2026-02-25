Xiaomi 17T Series lộ diện cấu hình: Chip Dimensity 9500s và pin 6500mAh ra mắt sớm Dòng Xiaomi 17T dự kiến ra mắt vào ngày 28/2 cùng Xiaomi 17 Ultra, sở hữu nâng cấp pin vượt trội lên 6.500mAh và ống kính tiềm vọng Leica trên phiên bản Pro.

Thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy dòng điện thoại Xiaomi 17T có thể được trình làng sớm hơn 4 tháng so với chu kỳ ra mắt thông thường của các thế hệ tiền nhiệm. Theo đó, Xiaomi đang chuẩn bị cho sự kiện ra mắt toàn cầu của Xiaomi 17 và 17 Ultra vào ngày 28 tháng 2, và đây cũng có thể là thời điểm xuất hiện của dòng T-Series mới.

Xiaomi 17T Series được đồn đại ra mắt cùng Xiaomi 17 Ultra

Bước tiến về hiệu năng với vi xử lý Dimensity thế hệ mới

Dẫn nguồn từ leaker Digital Chat Station, Xiaomi 17T và 17T Pro sẽ sử dụng nền tảng phần cứng mạnh mẽ từ MediaTek. Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn Xiaomi 17T dự kiến trang bị chip Dimensity 8500, trong khi biến thể cao cấp hơn là 17T Pro sẽ sở hữu SoC Dimensity 9500s.

Việc trang bị dòng chip Dimensity 9-series cao cấp cho thấy model Pro có khả năng đạt ngưỡng hiệu năng tương đương các dòng flagship hàng đầu hiện nay. Đây được xem là chiến lược của hãng nhằm thu hẹp khoảng cách giữa phân khúc cận cao cấp và cao cấp.

Dòng Xiaomi 17T sẽ có cấu hình phần cứng mạnh mẽ

Nâng cấp hệ thống camera Leica và ống kính tiềm vọng

Hệ thống nhiếp ảnh trên dòng Xiaomi 17T tiếp tục ghi nhận sự hợp tác với thương hiệu Leica. Điểm nhấn đáng chú ý nhất nằm ở Xiaomi 17T Pro khi model này được cho là sẽ độc quyền sở hữu ống kính tele kính tiềm vọng, một tính năng vốn thường chỉ xuất hiện trên các dòng máy Ultra.

Đối với Xiaomi 17T, dữ liệu từ mã nguồn tiết lộ máy sẽ sử dụng cụm ba camera sau bao gồm:

Cảm biến chính: OmniVision OV50E.

OmniVision OV50E. Camera góc siêu rộng: OmniVision OV13B.

OmniVision OV13B. Camera tele: Samsung ISOCELL JN5.

Samsung ISOCELL JN5. Camera selfie: Samsung ISOCELL S5KKDS.

Sự thay đổi về cảm biến so với thế hệ Xiaomi 15T (vốn dùng Light Fusion 800) cho thấy hướng đi mới trong việc tối ưu hóa chi phí và cải thiện khả năng xử lý hình ảnh thông qua thuật toán của Leica.

Dòng Xiaomi 17T có thể ra mắt sớm hơn nhiều so với các mẫu máy tiền nhiệm

Dung lượng pin 6,500mAh dẫn đầu phân khúc

Một trong những nâng cấp quan trọng nhất trên thế hệ này là dung lượng pin. Xiaomi 17T được kỳ vọng trang bị viên pin lên tới 6,500mAh, tăng đáng kể so với mức 5,500mAh trên Xiaomi 15T. Tuy nhiên, tốc độ sạc nhanh vẫn được duy trì ở mức 67W.

Xiaomi 17T Series sẽ mang đến nhiều nâng cấp ấn tượng

Dưới đây là bảng so sánh thông số dự kiến của dòng Xiaomi 17T so với thế hệ trước:

Thông số Xiaomi 15T Pro (Tiền nhiệm) Xiaomi 17T Pro (Dự kiến) Vi xử lý Dimensity 9400+ Dimensity 9500s Dung lượng pin 5,500mAh 6,500mAh Camera Tele Zoom quang 5x Ống kính tiềm vọng Leica Màn hình AMOLED 6.83 inch Chưa có thông tin cụ thể

Nhìn chung, nếu các thông tin rò rỉ là chính xác, Xiaomi 17T Series sẽ là bước nhảy vọt về cả hiệu năng lẫn thời lượng sử dụng pin, tạo sức ép lớn lên các đối thủ trong cùng phân khúc ngay từ nửa đầu năm.