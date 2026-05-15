Xiaomi 17T series lộ diện ngày ra mắt: Chip Dimensity mới và dung lượng pin kỷ lục 7.000 mAh Xiaomi 17T và 17T Pro dự kiến ra mắt vào ngày 28/5 với nhiều cải tiến mạnh mẽ về vi xử lý MediaTek Dimensity, màn hình AMOLED cao cấp và viên pin dung lượng lớn.

Theo các thông tin rò rỉ mới nhất, dòng điện thoại Xiaomi 17T Series dự kiến sẽ được ra mắt trên thị trường toàn cầu vào ngày 28/5. Dù Xiaomi chưa chính thức xác nhận các thông số kỹ thuật, những dữ liệu từ các nguồn tin uy tín đã cung cấp cái nhìn chi tiết về cấu hình và tính năng của bộ đôi Xiaomi 17T và 17T Pro, hứa hẹn mang đến những đột phá mới trong phân khúc cận cao cấp.

Xiaomi 17T: Cân bằng giữa hiệu năng và thời lượng pin

Phiên bản tiêu chuẩn Xiaomi 17T được trang bị màn hình AMOLED kích thước 6,59 inch, độ phân giải 1.268 x 2.756 pixel cùng tần số quét 120Hz. Về sức mạnh phần cứng, máy sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 8500 Ultra, kết hợp cùng RAM LPDDR5X dung lượng 12GB và bộ nhớ trong chuẩn UFS 4.1 với hai tùy chọn 256GB hoặc 512GB.

Hệ thống camera sau của thiết bị bao gồm ba ống kính: cảm biến chính 50MP (Light Fusion 800, khẩu độ f/1.77), camera tele 50MP hỗ trợ zoom quang học 5x và camera góc siêu rộng 12MP. Mặt trước là camera selfie 32MP. Điểm nhấn đáng chú ý là viên pin dung lượng 6.500 mAh hỗ trợ sạc nhanh có dây 67W, đặt trong thân máy dày 8,17 mm và trọng lượng 200g.

Xiaomi 17T Pro: Nâng cấp vượt trội về màn hình và năng lượng

Phiên bản cao cấp Xiaomi 17T Pro sở hữu những thông số kỹ thuật ấn tượng hơn nhằm phục vụ người dùng chuyên nghiệp. Máy có màn hình AMOLED lớn hơn với kích thước 6,83 inch, độ phân giải 1.280 x 2.772 pixel và tần số quét lên tới 144Hz. Bên trong, máy vận hành nhờ chip Dimensity 9500 mạnh mẽ nhất của MediaTek tại thời điểm ra mắt.

Đặc biệt, phiên bản Pro được trang bị viên pin lên đến 7.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W và sạc không dây 50W. Hệ thống camera chính cũng được nâng cấp với cảm biến Light Fusion 950 (f/1.74), trong khi các ống kính phụ vẫn giữ nguyên thông số tương tự bản tiêu chuẩn.

So sánh thông số kỹ thuật dự kiến

Thông số Xiaomi 17T Xiaomi 17T Pro Màn hình 6.59 inch, 120Hz 6.83 inch, 144Hz Chip xử lý Dimensity 8500 Ultra Dimensity 9500 Pin / Sạc 6.500 mAh / 67W 7.000 mAh / 100W (có sạc không dây) Camera chính 50MP (Light Fusion 800) 50MP (Light Fusion 950) Hệ điều hành HyperOS 3 (Android 16) HyperOS 3 (Android 16)

Giá bán và tùy chọn màu sắc

Dòng sản phẩm mới sẽ chạy trên giao diện HyperOS 3 dựa trên nền tảng Android 16 với ba màu sắc chủ đạo: Xanh dương, Đen và Tím. Theo nguồn tin rò rỉ, mức giá tại thị trường châu Âu dự kiến như sau:

Xiaomi 17T (256GB): Khoảng 749 EUR (tương đương 23,09 triệu đồng).

Khoảng 749 EUR (tương đương 23,09 triệu đồng). Xiaomi 17T Pro (512GB): Khoảng 999 EUR (tương đương 30,8 triệu đồng).

Mức giá tại các thị trường khác có thể thấp hơn tùy thuộc vào chính sách thuế và ưu đãi riêng biệt của từng khu vực. Ngoài bộ đôi này, Xiaomi cũng đang cân nhắc việc đưa mẫu Xiaomi 17 Max ra thị trường quốc tế trong thời gian tới.